A Veridix AI, integrante do Emmes Group, anuncia novos recursos de digitalização de protocolos

ROCKVILLE, Maryland, 15 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Veridix AI, integrante do Emmes Group, uma CRO especializada em tecnologia e habilitada para IA, anunciou hoje o lançamento de seus novos recursos de digitalização de protocolos. Esse recurso avançado lança as bases para acelerar o processo de compilação de ensaios clínicos em até 30%.

Construída dentro da plataforma eClinical unificada da Veridix AI, Advantage eClinical Cloud, essa nova abordagem utiliza técnicas de processamento de linguagem natural (PLN) em combinação com IA, para digitalizar protocolos de ensaios clínicos em elementos de dados estruturados, como agendas de visitas, coortes e eCRFs. Treinada e otimizada a partir de dados de ensaios clínicos anteriores, a abordagem permite a geração automatizada de cronogramas de visitas e fornece uma lista de eCRFs previstos com 82%de precisão.

Os processos de ensaios clínicos têm sido prejudicados por processos lentos, manuais e propensos a erros. Revisar um protocolo para determinar os elementos necessários para as compilações do estudo não é exceção. Esta nova abordagem apresenta uma aplicação concreta de técnicas de IA para acelerar ensaios clínicos e melhorar a qualidade dos dados.

"A digitalização do protocolo tem o potencial de remodelar a forma como as informações desse protocolo são usadas em todo o processo e ecossistema de pesquisa clínica. Alimentados por tecnologias de PNL e IA, estamos automatizando mais o processo de ensaios clínicos. Este é apenas um exemplo de como estamos incorporando mais tecnologia e IA no processo de pesquisa clínica ", disse Rama Kondru, diretor executivo da Veridix AI.

As próximas versões do Advantage eClinical Cloud fornecerão um fluxo de trabalho incorporado para transformar protocolos em elementos de dados estruturados e, finalmente, a criação automatizada de eCRFs e verificações de edição associadas com base em previsões de IA.

"Esse recurso exclusivo nos permite acelerar o processo de compilação de estudos e permite que nossos gerentes de dados se concentrem no trabalho de valor agregado, em vez de processos manuais e tediosos", disse Sastry Chilukuri, CEO do Emmes Group. "Já estamos implantando esse recurso em mais de 40 novas compilações de estudos em nosso portfólio governamental e comercial", acrescentou Chilukuri. "Isso destaca nosso compromisso de melhorar os ensaios clínicos aplicando a tecnologia de última geração e os recursos de IA."

Sobre o Emmes Group:

O Emmes Group é uma organização privada de pesquisa por contrato (CRO), de propriedade integral da New Mountain Capital (https://www.newmountaincapital.com). A empresa está transformando o futuro da pesquisa clínica, trazendo a promessa de novas descobertas médicas para mais perto do alcance dos pacientes. O Emmes Group foi fundado como Emmes há mais de 47 anos, tornando-se um dos principais fornecedores de pesquisa clínica para o governo dos EUA antes de se expandir para parcerias público-privadas e biofarmacêuticas comerciais. Hoje, a empresa está transformando o futuro da pesquisa clínica, criando a primeira CRO baseada em especialidade, tecnologia e IA do setor, otimizada para oferecer programas mais rápidos, melhores e mais eficientes. Onde a inteligência humana encontra a inteligência artificial. Saiba mais em www.theemmesgroup.com.

Sobre a Veridix AI:

A Veridix AI é a divisão de tecnologia e IA do Emmes Group, dedicada a avanços pioneiros em IA e tecnologias centradas no paciente. Somos apaixonados por atender pacientes, trazendo os mais recentes avanços tecnológicos e analíticos para a pesquisa clínica. Através da inovação constante, pretendemos aumentar o ritmo dos ensaios clínicos e ajudar a trazer novos tratamentos para os pacientes mais rapidamente. Combinando nossa expertise com a excelência operacional e científica da Emmes CRO, estamos modernizando a pesquisa clínica. Saiba mais em www.veridixai.com.

Sobre a Emmes CRO:

A Emmes CRO, fundada há mais de 45 anos, é uma organização global de pesquisa clínica de serviço completo dedicada ao avanço da saúde pública e da inovação biofarmacêutica. A Emmes CRO apoiou mais de 2.000 ensaios clínicos em várias agências e institutos do governo federal dos EUA e uma ampla gama de empresas de biotecnologia, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos em todo o mundo. A empresa desenvolveu capacidades líderes do setor em terapia celular e genética, vacinas e doenças infecciosas, oftalmologia e neurociência. Hoje, fazemos parte do Emmes Group, ajudando a transformar o futuro da pesquisa clínica. Saiba mais em www.emmes.com.

