Veridix AI, входящая в Emmes Group, объявляет о новых возможностях оцифровки протоколов

Технология оцифровки протоколов извлекает структурированные элементы данных из неструктурированного текста

Автоматизирует построение баз данных исследований, сокращая сроки построения базы до 30 %

Развернуто в рамках построения баз данных 40 исследований в портфеле проектов Emmes CRO

Будущие возможности включают автоматизированное создание электронных индивидуальных регистрационных форм (eCRF)

РОКВИЛЛ, штат Мэриленд, 14 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Veridix AI, входящая в Emmes Group, специализированная клиническая исследовательская организация (CRO), опирающаяся на технологии и искусственный интеллект, объявила о запуске своих новых функций оцифровки протоколов. Эти расширенные функции закладывают основу для ускорения процесса построения баз данных клинических исследований до 30 %.

Этот новый подход, реализованный на унифицированной платформе eClinical от Veridix AI, Advantage eClinical Cloud, использует технологии обработки естественного языка (NLP) в сочетании с ИИ для оцифровки протоколов клинических исследований в структурированные элементы данных, такие как графики визитов, когорты и формы eCRF. Этот подход, обучение и оптимизация которого выполнена на основе данных предыдущих клинических исследований, обеспечивает автоматическую генерацию графиков визитов и предоставляет список прогнозируемых форм eCRF с точностью выше 82 %.

Процессы клинических испытаний страдают от медленных, выполняемых вручную, подверженных ошибкам процедур. Анализ протоколов для определения элементов, необходимых для построения базы данных исследования, не является исключением. Этот новый подход представляет собой конкретное применение технологий ИИ для ускорения клинических исследований и повышения качества данных.

«Оцифровка протоколов потенциально может коренным образом изменить использование информации протоколов на всех этапах процесса клинических исследований и экосистемы. Опираясь на технологии обработки естественного языка и искусственного интеллекта, мы автоматизируем больше процессов в рамках клинических исследований. Это всего лишь один пример того, как мы внедряем дополнительные технологии и функции ИИ в процесс клинических исследований», — сказал Рама Кондру (Rama Kondru), главный исполнительный директор Veridix AI.

Предстоящие версии облака Advantage eClinical Cloud будут предоставлять встроенный рабочий процесс для преобразования протоколов в элементы структурированных данных и, в конечном счете, автоматизированного создания форм eCRF и выполнения связанных с этим проверок редактирования на основе прогнозов ИИ.

«Эта уникальная функция позволяет нам ускорить процесс построения базы данных исследования и позволяет нашим менеджерам данных сосредоточиться на полезной работе, а не на ручных, трудоемких процессах», — сказал Састри Чилукури (Sastry Chilukuri), главный исполнительный директор Emmes Group. «Мы уже внедряем эту функцию в более чем 40 новых построениях баз данных исследований в нашем портфеле решений для государственных и коммерческих организаций, — добавил Чилукури. — Это подчеркивает нашу приверженность оптимизации клинических исследований путем применения технологий следующего поколения и возможностей ИИ».

О компании Emmes Group

Emmes Group является частной контрактной исследовательской организацией (CRO), которая полностью принадлежит New Mountain Capital (https://www.newmountaincapital.com). Компания трансформирует будущее клинических исследований, приближая реализацию новых медицинских открытий к пациентам. Emmes Group была основана как Emmes более 47 лет назад и стала одним из основных поставщиков клинических исследований для правительства США, прежде чем перейти к государственно-частному партнерству и коммерческой биофармацевтике. Сегодня компания трансформирует будущее клинических исследований, создавая первую в отрасли специализированную клиническую исследовательскую организацию на основе технологий и искусственного интеллекта, оптимизированную для более быстрой, качественной и эффективной реализации программ. Где человеческий интеллект встречается с искусственным интеллектом. Подробнее см. на сайте www.theemmesgroup.com.

О компании Veridix AI

Veridix AI — это специализирующееся на технологиях и функциях ИИ подразделение Emmes Group, занятое новаторскими достижениями в области ИИ и технологий, ориентированных на пациента. Мы привержены служению пациентам, внедряя новейшие технологические и аналитические достижения в клинические исследования. Благодаря постоянным инновациям мы стремимся ускорить темпы клинических исследований и помочь быстрее предлагать пациентам новые методы лечения. За счет сочетания нашего опыта и операционного и научного совершенства Emmes CRO мы модернизируем клинические исследования. Подробнее см. на сайте www.veridixai.com.

О компании Emmes CRO

Компания Emmes CRO, основанная более 45 лет назад, является международной клинической исследовательской организацией, предоставляющей полный спектр услуг, которая привержена развитию здравоохранения и инноваций в сфере биофармацевтики. Компания Emmes CRO поддержала более 2000 клинических исследований, проводимых многочисленными агентствами и институтами федерального правительства США, а также широким спектром биотехнологических, фармацевтических и медицинских компаний во всех уголках земного шара. Компания создала лучшие в отрасли возможности в области клеточной и генной терапии, вакцин и инфекционных заболеваний, офтальмологии и неврологии. Сегодня мы входим в Emmes Group, помогая трансформировать будущее клинических исследований. Подробнее см. на сайте www.emmes.com.

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