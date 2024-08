Veridix AI, qui fait partie du Emmes Group, annonce de nouvelles capacités de numérisation de protocoles

La numérisation de protocoles permet d'extraire des éléments de données structurés à partir de textes non structurés.

Automatise la création de bases de données d'études, réduisant les délais de création jusqu'à 30 %.

Déployée dans 40 études à travers le portefeuille de projets d'Emmes CRO

Les capacités futures incluront la construction automatisée de l'eCRF

ROCKVILLE, Md., 14 août 2024 /PRNewswire/-- Veridix AI, qui fait partie d'Emmes Group, un ORC spécialisé dans les technologies et l'IA, a annoncé aujourd'hui le lancement de ses nouvelles capacités de numérisation des protocoles. Cette capacité avancée jette les bases d'une accélération du processus d'élaboration des études d'essais cliniques pouvant aller jusqu'à 30 %.

Construite au sein de la plateforme eClinique unifiée de Veridix AI, Advantage eClinical Cloud, cette nouvelle approche utilise des techniques de traitement du langage naturel (NLP) en combinaison avec l'IA, pour numériser les protocoles d'essais cliniques en éléments de données structurés tels que les calendriers de visites, les cohortes et les eCRF. Entraînée et optimisée à partir de données d'essais cliniques antérieurs, l'approche permet de générer automatiquement des calendriers de visites et fournit une liste d'eCRFs prédits avec une précision de plus de 82 %.

Les processus d'essais cliniques ont été marqués par des processus lents, manuels et sujets aux erreurs. L'examen d'un protocole pour déterminer les éléments nécessaires à la construction de l'étude ne fait pas exception. Cette nouvelle approche présente une application concrète des techniques d'IA pour accélérer les essais cliniques et améliorer la qualité des données.

« La numérisation des protocoles a le potentiel de remodeler la façon dont les informations sur les protocoles sont utilisées dans l'ensemble du processus et de l'écosystème de la recherche clinique. Grâce aux technologies NLP et d'IA, nous automatisons une plus grande partie du processus d'essai clinique. Ce n'est qu'un exemple de la façon dont nous intégrons davantage de technologie et d'IA dans le processus de recherche clinique », a déclaré Rama Kondru, directeur général de Veridix AI.

Les prochaines versions d'Advantage eClinical Cloud fourniront un flux de travail intégré pour la transformation des protocoles en éléments de données structurés et, à terme, la création automatisée d'eCRF et les vérifications d'édition associées basées sur les prédictions de l'IA.

« Cette capacité unique nous permet d'accélérer le processus d'élaboration des études et permet à nos gestionnaires de données de se concentrer sur le travail à valeur ajoutée plutôt que sur des processus manuels et fastidieux », a déclaré Sastry Chilukuri, directeur général d'Emmes Group. « Nous déployons déjà cette capacité sur plus de 40 nouvelles études dans notre portefeuille gouvernemental et commercial », a ajouté M. Chilukuri. « Cela souligne notre engagement à améliorer les essais cliniques en appliquant la technologie de nouvelle génération et les capacités d'IA. »

À propos d'Emmes Group :

Emmes Group est un organisme de recherche sous contrat (CRO) privé, détenu à 100 % par New Mountain Capital (https://www.newmountaincapital.com). La société transforme l'avenir de la recherche clinique, en rapprochant la promesse de nouvelles découvertes médicales à la portée des patients. Emmes Group a été fondé sous le nom d'Emmes il y a plus de 47 ans, devenant l'un des principaux fournisseurs de recherche clinique du gouvernement américain avant de s'étendre aux partenariats public-privé et à la biopharmacie commerciale. Aujourd'hui, la société transforme l'avenir de la recherche clinique en créant la première CRO spécialisée, basée sur la technologie et l'IA, optimisée pour fournir des programmes plus rapidement, mieux et plus efficacement. Quand l'intelligence humaine rencontre l'intelligence artificielle. Pour en savoir plus, consultez le site www.theemmesgroup.com.

À propos de Veridix AI :

Veridix AI est la division technologie et IA d'Emmes Group, dédiée aux avancées pionnières en matière d'IA et de technologies centrées sur le patient. Nous sommes passionnés par le service aux patients en apportant les dernières avancées technologiques et analytiques à la recherche clinique. Grâce à une innovation constante, nous visons à accélérer le rythme des essais cliniques et à aider à mettre plus rapidement de nouveaux traitements à la disposition des patients. En combinant notre expertise avec l'excellence opérationnelle et scientifique d'Emmes CRO, nous modernisons la recherche clinique. Pour en savoir plus, consultez le site www.veridixai.com.

À propos d'Emmes CRO :

Emmes CRO, fondée il y a plus de 45 ans, est une organisation de recherche clinique mondiale à service complet qui se consacre à l'avancement de la santé publique et de l'innovation biopharmaceutique. Emmes CRO a soutenu plus de 2 000 essais cliniques dans de nombreuses agences et instituts du gouvernement fédéral américain et dans un large éventail de sociétés biotechnologiques, pharmaceutiques et d'appareils médicaux dans le monde entier. La société a développé des capacités de pointe dans les domaines de la thérapie cellulaire et génique, des vaccins et des maladies infectieuses, de l'ophtalmologie et des neurosciences. Aujourd'hui, nous faisons partie du Emmes Group, qui contribue à transformer l'avenir de la recherche clinique. Pour en savoir plus, consultez le site www.emmes.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/220594/Emmes_Group_Logo.jpg