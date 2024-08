Veridix AI, Teil der Emmes Group, kündigt neue Funktionen für die Protokolldigitalisierung an

Protokolldigitalisierung extrahiert strukturierte Datenelemente aus unstrukturiertem Text

Automatisiert die Erstellung von Datenbankstudien und verkürzt die Erstellungszeit um bis zu 30 %.

Einsatz in 40 Studiengebäuden im gesamten Projektportfolio von Emmes CRO

Künftig auch automatisierte Erstellung von eCRFs möglich

ROCKVILLE, Md., 14. Aug. 2024 /PRNewswire/ – Veridix AI, Teil der Emmes Group, einem spezialisierten Technologie- und KI-gestützten CRO, gab heute die Einführung seiner neuen Protokolldigitalisierungsfunktionen bekannt. Diese fortschrittliche Fähigkeit bildet die Grundlage für eine Beschleunigung des Prozesses zur Erstellung klinischer Studien um bis zu 30 %.

Dieser neue Ansatz, der in die einheitliche eClinical-Plattform von Veridix AI, Advantage eClinical Cloud, integriert ist, nutzt Techniken zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) in Kombination mit KI, um klinische Studienprotokolle in strukturierte Datenelemente wie Besuchspläne, Kohorten und eCRFs zu digitalisieren. Der Ansatz, der anhand früherer klinischer Studiendaten trainiert und optimiert wurde, ermöglicht die automatische Erstellung von Besuchsplänen und liefert eine Liste der vorhergesagten eCRFs mit einer Genauigkeit von über 82 %.

Die Abläufe bei klinischen Studien waren bisher von langsamen, manuellen und fehleranfälligen Prozessen geprägt. Die Überprüfung eines Protokolls zur Bestimmung der Elemente, die für den Aufbau einer Studie erforderlich sind, ist keine Ausnahme. Dieser neue Ansatz stellt eine konkrete Anwendung von KI-Techniken zur Beschleunigung klinischer Studien und zur Verbesserung der Datenqualität dar.

„Die Digitalisierung von Protokollen hat das Potenzial, die Art und Weise, wie Protokollinformationen im gesamten klinischen Forschungsprozess und Ökosystem verwendet werden, neu zu gestalten. Mit Hilfe von NLP- und KI-Technologien automatisieren wir den Prozess der klinischen Prüfung immer mehr. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie wir mehr Technologie und KI in den klinischen Forschungsprozess einbinden", sagte Rama Kondru, Chief Executive Officer von Veridix AI.

Zukünftige Versionen von Advantage eClinical Cloud werden einen eingebetteten Workflow für die Umwandlung von Protokollen in strukturierte Datenelemente und schließlich die automatische Erstellung von eCRFs und die damit verbundenen Bearbeitungsprüfungen auf der Grundlage von KI-Vorhersagen bieten.

„Diese einzigartige Fähigkeit ermöglicht es uns, den Prozess der Studienerstellung zu beschleunigen und erlaubt es unseren Datenmanagern, sich auf wertschöpfende Arbeit zu konzentrieren, anstatt auf manuelle, langwierige Prozesse", sagte Sastry Chilukuri, Chief Executive Officer der Emmes Group. „Wir setzen diese Fähigkeit bereits bei mehr als 40 neuen Studien in unserem staatlichen und kommerziellen Portfolio ein", fügte Chilukuri hinzu. „Dies unterstreicht unser Engagement für die Verbesserung klinischer Studien durch den Einsatz von Technologien der nächsten Generation und KI-Funktionen."

Informationen zur Emmes Group:

Die Emmes Group ist ein privates Auftragsforschungsinstitut (CRO), das sich vollständig im Besitz von New Mountain Capital (https://www.newmountaincapital.com) befindet. Das Unternehmen ist dabei, die Zukunft der klinischen Forschung zu verändern, indem es die Aussicht auf neue medizinische Entdeckungen für Patienten greifbarer macht. Die Emmes Group wurde vor mehr als 47 Jahren als Emmes gegründet und entwickelte sich zu einem der wichtigsten Anbieter klinischer Forschungsdienstleistungen für die US-Regierung, bevor sie in öffentlich-private Partnerschaften und den kommerziellen Biopharmasektor expandierte. Heute verändert das Unternehmen die Zukunft der klinischen Forschung, indem es das erste spezialisierte, technologie- und KI-basierte CRO der Branche schafft, das Programme schneller, besser und effizienter liefert. Hier trifft menschliche Intelligenz auf künstliche Intelligenz. Weitere Informationen finden Sie unter www.theemmesgroup.com.

Informationen zu Veridix AI:

Veridix AI ist die Technologie- und KI-Abteilung der Emmes Group, die sich der Entwicklung von KI und patientenzentrierten Technologien verschrieben hat. Wir setzen uns mit Leidenschaft für die Patienten ein, indem wir die neuesten technologischen und analytischen Fortschritte in die klinische Forschung einbringen. Durch ständige Innovation wollen wir das Tempo der klinischen Studien erhöhen und dazu beitragen, dass neue Behandlungen den Patienten schneller zur Verfügung stehen. Durch die Kombination unserer Expertise mit der operativen und wissenschaftlichen Exzellenz von Emmes CRO modernisieren wir die klinische Forschung. Weitere Informationen finden Sie unter www.veridixai.com.

Informationen zu Emmes CRO:

Emmes CRO wurde vor mehr als 45 Jahren gegründet und ist ein globales Vollservice-Unternehmen für klinische Forschung, das sich der Förderung der öffentlichen Gesundheit und der biopharmazeutischen Innovation verschrieben hat. Emmes CRO hat mehr als 2.000 klinische Studien in zahlreichen Behörden und Instituten der US-Bundesregierung und einer Vielzahl von Biotechnologie-, Pharma- und Medizintechnikunternehmen in aller Welt unterstützt. Das Unternehmen hat branchenführende Kompetenzen in den Bereichen Zell- und Gentherapie, Impfstoffe und Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften aufgebaut. Heute sind wir Teil der Emmes Group und tragen dazu bei, die Zukunft der klinischen Forschung zu verändern. Weitere Informationen finden Sie unter www.emmes.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/220594/Emmes_Group_Logo.jpg