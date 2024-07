A VyOS Networks é reconhecida como desafiadora e com desempenho superior no GigaOm Radar 2024 para sistemas operacionais de rede

POWAY, Califórnia, 18 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- No cenário de rápida evolução dos sistemas operacionais de rede (NOS), a VyOS se destaca como desafiadora e com desempenho superior, de acordo com os últimos relatórios do GigaOm Radar. Nossa posição privilegiada em diferentes segmentos de mercado — incluindo CSPs, MSPs, MNOs, NSPs, grandes empresas e SMBs — enfatiza nosso compromisso em fornecer soluções de rede versáteis e poderosas.

A VyOS é reconhecida por sua versatilidade incomparável, oferecendo soluções personalizadas que atendem às necessidades específicas de cada segmento de mercado. Seja gerenciando redes complexas para grandes empresas ou fornecendo soluções econômicas para pequenas e médias empresas, a VyOS oferece desempenho e confiabilidade superiores.

Nossa estratégia inovadora é impulsionada por um entendimento detalhado dos desafios e das oportunidades no domínio dos sistemas operacionais de rede. Ao focar nas necessidades dos clientes, a VyOS desenvolveu um NOS que não só atende às demandas atuais, mas também está preparado para o futuro, pronto para evoluir com o mercado.

"Um dos principais fatores do nosso sucesso", diz Yuriy Andamasov, CEO da VyOS Networks, "é o nosso compromisso com padrões abertos e desagregação. Essa estratégia garante que nossos clientes se beneficiem de uma rede flexível, escalável e interoperável, evitando a dependência de fornecedores únicos e possibilitando a adoção das melhores tecnologias disponíveis."

Para obter mais informações, sugerimos que você consulte os relatórios para entender como a VyOS pode aprimorar sua rede com tecnologia de ponta e inovação. Para obter sua cópia, acesse: https://vyos.io/gigaom

