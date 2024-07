VyOS Networks reconnu Challenger et Outperformer dans le rapport GigaOM Radar 2024 pour les systèmes d'exploitation de réseau

POWAY, Californie, 18 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Dans l'écosystème en évolution rapide des systèmes d'exploitation de réseau, VyOS se distingue en tant que Challenger et Outperformer, selon le dernier rapport GigaOm Radar. Notre position unique sur divers segments du marché (CSP, MSP, MNO, NSP, grandes entreprises et PME) souligne notre engagement à fournir des solutions de mise en réseau polyvalentes et puissantes.

VyOS a été reconnu pour sa polyvalence inégalée, offrant des solutions sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques de chaque segment de marché. Qu'il s'agisse de gérer des réseaux complexes pour de grandes entreprises ou de fournir des solutions rentables pour les PME, VyOS offre des performances et une fiabilité supérieures.

Notre approche innovante s'appuie sur une compréhension approfondie des défis et des opportunités dans le domaine des systèmes d'exploitation de réseaux. En se concentrant sur les besoins des clients, VyOS a mis au point un système d'exploitation de réseau qui répond non seulement aux demandes actuelles, mais qui est également à l'épreuve du temps et prêt à évoluer avec le marché.

« Un facteur clé de notre succès », déclare Yuriy Andamasov, CEO de VyOS Networks, « est notre engagement en faveur des normes ouvertes et de la désagrégation. Cette approche permet à nos clients de bénéficier d'un réseau flexible, évolutif et interopérable, évitant le verrouillage des fournisseurs et permettant d'utiliser la meilleure technologie possible ».

Pour obtenir des informations plus détaillées, nous vous invitons à consulter les rapports afin de comprendre comment VyOS peut optimiser votre réseau grâce à une technologie de pointe et à l'innovation. Pour obtenir votre exemplaire, rendez-vous sur https://vyos.io/gigaom

Contacts avec les médias :

Nom : Yuriy Andamasov

email : [email protected]; [email protected]

Téléphone : +16194320570

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447612/VyOS_Logo.jpg