A XCMG Machinery ocupa a 63a posição no ranking das marcas mais valiosas da China em 2024 e lidera o setor de equipamentos de construção pelo décimo primeiro ano consecutivo

XUZHOU, China, 14 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A XCMG Machinery (SHE: 000425, "XCMG") garantiu a 63ª posição na "China's 500 Most Valuable Brands 2024" (500 marcas mais valiosas da China em 2024) pelo World Brand Lab, com a marca avaliada em ¥ 127,136 bilhões (US$ 17,474 bilhões). Essa realização marca seu décimo primeiro ano consecutivo como a maior empresa do setor de máquinas de construção, refletindo sua liderança contínua e suas estratégias inovadoras.

A XCMG Machinery ocupa a 63ª posição no ranking das marcas mais valiosas da China em 2024 e lidera o setor de equipamentos de construção pelo 11º ano consecutivo (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

A classificação do World Brand Lab resulta de uma análise detalhada, que inclui pesquisa com consumidores, análise da competitividade e previsões de receitas corporativas futuras. A receita comercial anual ajustada, o índice de valor agregado da marca e o coeficiente de força da marca são as principais métricas adotadas nessa avaliação. Comemorando seu 21º ano de apresentação de relatórios em 2024, o critério de entrada aumentou de ¥ 500 milhões para ¥ 38,26 bilhões desde que foi criado.

O Dr. Steve Woolgar, Presidente do Comitê Acadêmico do World Brand Lab e Professor Emérito de Marketing da Universidade de Oxford, afirmou: "Nos últimos 20 anos, testemunhei o notável crescimento das marcas chinesas, algumas das quais já exerciam uma forte influência global".

A XCMG Machinery exemplifica essa tendência com operações que se estendem a mais de 190 países e regiões ao longo das rotas da iniciativa Belt and Road. Com mais de seis milhões de seguidores nas mídias sociais, a empresa exibe um estilo de marca dinâmico, exibido com frequência em grandes eventos internacionais.

O World Brand Lab avalia a fidelidade à marca com base nos dados de avaliação do iTrust Rating. Ele afere a liderança da marca, principalmente em aspectos ESG (ambientais, sociais e de governança), consultando o banco de dados ESG da SuperFinance. Além disso, ele aproveita as avaliações de emissão de carbono feitas pela Carboncare International para exigir a implementação de um rótulo com a "pontuação de emissão de carbono" nas marcas.

Quanto às medidas de sustentabilidade adotadas pela XCMG Machinery em seu compromisso com a gestão ambiental:

Em 2022, a empresa lançou um PoA para o pico de carbono e a neutralidade de carbono, descrevendo e pormenorizando o planejamento, a implementação e as medidas de proteção reais dos caminhos para a transformação sustentável.

Somente em 2023, o uso de energia alternativa foi responsável por aproximadamente 19,64% do consumo.

As estações de recarga geraram cerca de 804.906,89 kWh para usuários externos.

Entre as reduções estão as de águas residuais, em aproximadamente 86.207,25 toneladas, e as de emissões de gases residuais, em cerca de 16.599.903 metros cúbicos.

A conformidade com o tratamento de resíduos perigosos atingiu 100%.

Para promover ainda mais as práticas comerciais sustentáveis em escala global, a XCMG divulgou seu Relatório de Governança Social e Ambiental para 2023.

Informações mais detalhadas podem ser obtidas em https://www.xcmgglobal.com/.

