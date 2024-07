XCMG Machinery se classe au 63e rang des marques chinoises les plus importantes par ordre de valeur en 2024 et domine l'industrie des équipements de construction pour la 11e année.

XUZHOU, Chine, 12 juillet 2024 /PRNewswire - XCMG Machinery (SHE : 000425, "XCMG") a obtenu la 63e place au classement des 500 marques chinoises les plus importantes par ordre de valeur en 2024 établi par World Brand Lab, avec une valeur de marque de 127,136 milliards CNY (17,474 milliards USD). Cet accomplissement marque sa onzième année consécutive au sommet du secteur des engins de construction, reflet de son leadership durable et de ses stratégies innovantes.

Le classement établi par World Brand Lab est basé sur une analyse complète, y compris des études de consommation, une analyse de la concurrence et des prévisions des futures recettes des entreprises. Les recettes annuelles ajustées, l'indice de la valeur ajoutée de la marque et le coefficient de force de la marque sont des paramètres clés utilisés dans cette évaluation. Le seuil d'entrée est passé de 500 millions CNY à 38,26 milliards CNY depuis la création du classement, qui fête sa 21e année d'existence en 2024.

Steve Woolgar, président du comité universitaire de World Brand Lab et professeur émérite de marketing à l'université d'Oxford, a déclaré : « Ces 20 dernières années, j'ai assisté à l'essor remarquable des marques chinoises, dont certaines ont déjà exercé une forte influence à l'échelle mondiale ».

XCMG Machinery illustre cette tendance avec des activités qui couvrent plus de 190 pays et régions le long des routes de l'initiative « la ceinture et la route ». L'entreprise compte plus de six millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et affiche un style de marque dynamique, fréquemment mis en avant lors d'événements internationaux majeurs.

World Brand Lab évalue la fidélité à la marque en utilisant les données d'évaluation d'iTrust Rating. Il évalue le leadership de la marque, notamment en ce qui concerne les aspects ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), en se référant à la base de données ESG de SuperFinance. Il s'appuie en outre sur les évaluations des émissions de carbone réalisées par Carboncare International pour encourager la mise en place d'un label "score d'émissions de carbone" pour les marques.

En ce qui concerne les mesures de développement durable prises par XCMG Machinery dans le cadre de son engagement en faveur de la gestion responsable de l'environnement :

En 2022, l'entreprise a lancé un programme d'action pour atteindre le pic de carbone et la neutralité carbone, décrivant et détaillant la planification, la mise en œuvre et les mesures de protection effectives des voies de transformation durable.

Rien qu'en 2023, l'utilisation de nouvelles énergies a représenté 19,64 % environ.

Les stations de recharge ont fourni environ 804 906,89 kWh aux utilisateurs externes.

Les réductions ont concerné les eaux usées (environ 86 207,25 tonnes) et les émissions de gaz résiduaires (environ 16 599 903 mètres cubes).

Le taux de conformité en matière de traitement des déchets dangereux a atteint 100 %.

Afin de promouvoir davantage les pratiques commerciales durables à l'échelle mondiale, XCMG a publié son rapport sur la gouvernance environnementale et sociale pour 2023.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2459995/WechatIMG11536.jpg