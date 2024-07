XCMG Machinery rangiert auf Platz 63 des Rankings China's 500 Most Valuable Brands 2024 und führt die Baumaschinenindustrie im elften Jahr an

XUZHOU, China, 12. Juli 2024 /PRNewswire - XCMG Machinery (SHE: 000425, „XCMG") hat sich mit einem Markenwert von 127,136 Mrd. CNY (17,474 Mrd. USD) den 63. Platz in der Liste „China's 500 Most Valuable Brands 2024" von World Brand Lab gesichert. Damit steht das Unternehmen zum elften Mal in Folge an der Spitze des Baumaschinensektors und unterstreicht seine anhaltende Führungsrolle und seine innovativen Strategien.

XCMG Machinery Ranks 63rd in China’s Most Valuable Brands 2024, Leads Construction Equipment Industry for 11th Year

Das Ranking von World Brand Lab basiert auf einer umfassenden Analyse, einschließlich Verbraucherforschung, Wettbewerbsanalyse und Prognosen zum zukünftigen Unternehmensumsatz. Der bereinigte Jahresumsatz, der Index des Markenmehrwerts und der Koeffizient der Markenstärke sind die wichtigsten Kennziffern, die bei dieser Bewertung verwendet werden. Im Jahr 2024, dem 21. Jahr der Berichterstattung, ist die Eintrittsschwelle seit der Gründung von 500 Millionen CNY auf 38,26 Milliarden CNY gestiegen.

Dr. Steve Woolgar, Vorsitzender des akademischen Komitees des World Brand Lab und emeritierter Professor für Marketing an der University of Oxford, sagte: „In den letzten 20 Jahren habe ich den bemerkenswerten Aufstieg chinesischer Marken miterlebt, von denen einige bereits einen starken globalen Einfluss haben."

XCMG Machinery ist ein Beispiel für diesen Trend, denn das Unternehmen ist in mehr als 190 Ländern und Regionen entlang der Routen der Belt and Road Initiative tätig. Das Unternehmen hat mehr als sechs Millionen Follower in den sozialen Medien und präsentiert sich mit einem dynamischen Markenstil, der häufig bei großen internationalen Veranstaltungen zu sehen ist.

Das World Brand Lab bewertet die Markentreue unter Verwendung der Bewertungsdaten von iTrust Rating. Es misst die Markenführerschaft, insbesondere in Bezug auf ESG-Aspekte (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), indem er auf die ESG-Datenbank von SuperFinance zurückgreift. Darüber hinaus nutzt es die von Carboncare International durchgeführten Bewertungen der Kohlenstoffemissionen, um die Einführung einer Kennzeichnung der Kohlenstoffemissionen von Marken voranzutreiben.

Zu den Nachhaltigkeitsmaßnahmen, die XCMG Machinery im Rahmen seines Engagements für den Umweltschutz ergriffen hat, gehören:

2022 hat das Unternehmen ein PoA für Peak Carbon und Kohlenstoffneutralität veröffentlicht, in dem Planung, Umsetzung und tatsächliche Sicherungsmaßnahmen nachhaltiger Transformationspfade skizziert und detailliert beschrieben werden. Allein im Jahr 2023 betrug der Anteil der neuen Energienutzung rund 19,64 %.

Die Ladestationen lieferten etwa 804906,89 kWh an externe Nutzer.

Die Reduktion umfasste eine Verringerung des Abwassers um etwa 86.207,25 Tonnen und der Abgasemissionen um etwa 16.599.903 Kubikmeter.

Die Einhaltung der Vorschriften bei der Behandlung von gefährlichen Abfällen erreichte 100 %.

Um nachhaltige Geschäftspraktiken weltweit weiter zu fördern, veröffentlichteXCMG seinen Environmental Social Governance Report für 2023.

