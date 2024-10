XCMG renforce sa présence dans la région APAC avec une nouvelle filiale financière et des initiatives de service élargies

• XCMG collabore avec la société GMT pour lancer le « Global Service Month » en Indonésie

• XCMG Financial Australia Pty Ltd a ouvert ses portes à Melbourne, Australie

JAKARTA, Indonésie, 2 octobre 2024 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (« XCMG », SHE : 000425) a considérablement développé sa capacité de service dans la région Asie-Pacifique (APAC) grâce à des initiatives stratégiques, notamment le lancement d'une nouvelle filiale de financement en Australie et d'une campagne collaborative baptisée « Global Service Month » en Indonésie. Ces développements s'inscrivent dans le cadre de l'engagement continu de XCMG à renforcer sa présence sur le marché et son service à la clientèle dans toute la région.

Yang Dongsheng, président de XCMG Group, a récemment entrepris une tournée de deux semaines sur les principaux marchés de l'Asie-Pacifique, pour rendre visite à des partenaires locaux et assister à l'inauguration de plusieurs projets locaux d'innovation en matière de services. Cette tournée comprend le nouveau centre technique de XCMG Australia , le centre de pièces détachées de XCMG Indonesia, sa succursale indonésienne de Kendari, et des réunions avec des acteurs majeurs de l'industrie tels que PT. SERVISTAMA PRO INDONESIA (SPI) en Indonésie, ainsi que Rio Tinto et Brooks en Australie.

En Australie, ce mois-ci a constitué une étape importante pour XCMG avec l'inauguration de XCMG Financial Australia Pty Ltd. La nouvelle plateforme financière est destinée à soutenir les systèmes de financement et de gestion des risques dans toute l'Océanie et à favoriser le développement des activités régionales. Cette décision fait suite au lancement, en avril, du centre de R&D australien, qui renforce la position stratégique de XCMG dans le pays.

« En consolidant notre présence sur le marché et en élargissant nos réseaux en Australie, nous favorisons non seulement des partenariats solides, mais nous renforçons également nos capacités à répondre aux demandes du marché haut de gamme », a déclaré Yang Dongsheng au cours de sa visite.

En outre, Yang a signé des accords de projet avec Rio Tinto pour un montant total de près de 800 millions de yuans (113 millions USD) au début du mois d'août, propulsant les deux entités dans une nouvelle ère de leadership mondial en matière d'équipements miniers. Déployés dans le monde entier, y compris en Australie, les produits « intelligents » et « verts » de XCMG offrent des solutions complètes pour la construction minière, la manutention, le développement urbain, et plus encore.

Le récent voyage a également conduit Yang en Indonésie, où il a assisté au salon Mining Indonesia 2024. XCMG, la première marque chinoise de machines de construction à pénétrer le marché indonésien, participe pour la 11e fois à l'expo Mining Indonesia, en collaboration avec son distributeur GMT.

Lors de cet événement, douze produits de quatre grandes catégories ont été présentés : machines minières, engins de terrassement, engins de levage, et équipements de transport de XCMG. Trois machines électriques, à savoir la chargeuse XC938-EV, le camion XT490 EV, et le camion-benne électrique XGE105, ont attiré l'attention en raison de leurs caractéristiques respectueuses de l'environnement.

XCMG renforce sa compétitivité sur le marché des pièces détachées en Indonésie grâce à l'innovation de l'ensemble de la chaîne industrielle, créant ainsi une plus grande valeur pour ses clients. Au cours du salon, XCMG et GMT ont conjointement donné le coup d'envoi de l'événement « Global Service Month ». Cette initiative engagera les clients dans toute l'Indonésie, en se concentrant sur leurs besoins en matière de services et en se consacrant à l'établissement d'une marque de services après-vente de qualité supérieure.

« L'entreprise poursuit inlassablement le développement de la chaîne complète, modernise les équipements miniers innovants, explore en permanence les marchés des minéraux, met en place de nouveaux domaines énergétiques, propose des solutions de construction intelligentes, vertes, efficaces et économiques, donne des moyens aux concessionnaires et aux clients et s'associe avec eux pour contribuer à la construction de l'infrastructure indonésienne », a déclaré Yang.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2519782/XCMG_GMT.jpg