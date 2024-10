XCMG stärkt APAC-Präsenz mit neuer Finanzierungstochtergesellschaft und erweiterten Service-Initiativen

• XCMG arbeitet mit GMT Company zusammen, um den Startschuss für den „Global Service Month" in Indonesien zu geben

• XCMG Financial Australia Pty Ltd eingeweiht in Melbourne, Australien

JAKARTA, Indonesien, 2. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery („XCMG", SHE: 000425) hat seine Servicekapazitäten im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) durch strategische Initiativen erheblich ausgeweitet, unter anderem durch die Gründung einer neuen Finanzierungstochtergesellschaft in Australien und eine gemeinsame „Global Service Month"-Kampagne in Indonesien. Diese Entwicklungen sind Teil des kontinuierlichen Engagements von XCMG, seine Marktpräsenz und seinen Kundenservice in der Region zu verbessern.

Yang Dongsheng, Vorsitzender der XCMG Group, unternahm kürzlich eine zweiwöchige Reise durch die wichtigsten APAC-Märkte, besuchte lokale Partner und war Zeuge der Einweihung mehrerer lokaler Service-Innovationsprojekte. Diese Tour umfasste Stationen im neu eingerichteten technischen Zentrum von XCMG Australien, im Ersatzteilzentrum von XCMG Indonesien, in der indonesischen Niederlassung in Kendari, und Treffen mit wichtigen Branchenvertretern wie PT. SERVISTAMA PRO INDONESIA (SPI) in Indonesien, zusammen mit Rio Tinto und Brooks in Australien.

In Australien markierte dieser Monat mit der Gründung der XCMG Financial Australia Pty Ltd. einen wichtigen Meilenstein für XCMG. Die neue Finanzplattform soll Finanzierungs- und Risikomanagementsysteme in ganz Ozeanien unterstützen und die regionale Geschäftsentwicklung fördern. Dies folgt auf die Eröffnung des australischen Forschungs- und Entwicklungszentrums im April, das die strategische Ausrichtung von XCMG in diesem Land weiter festigt.

„Durch die Vertiefung unserer Marktpräsenz und den Ausbau unserer Netzwerkkanäle in Australien fördern wir nicht nur starke Partnerschaften, sondern erweitern auch unsere Fähigkeiten, die Anforderungen des High-End-Marktes zu erfüllen", erklärte Yang Dongsheng während seines Besuchs.

Darüber hinaus unterzeichnete Yang Anfang August dieses Jahres Projektvereinbarungen mit Rio Tinto im Gesamtwert von fast 800 Millionen Yuan (113 Millionen US-Dollar), die beide Unternehmen in eine neue Ära der weltweiten Marktführerschaft bei Bergbauausrüstungen führen werden. Die „intelligenten" und „umweltfreundlichen" Produkte von XCMG sind weltweit im Einsatz, auch in Australien, und bieten umfassende Lösungen für den Bergbau, den Materialumschlag, die Stadtentwicklung und vieles mehr.

Die jüngste Reise führte Yang auch nach Indonesien, wo er Mining Indonesia 2024 besuchte. XCMG, die erste chinesische Baumaschinenmarke auf dem indonesischen Markt, nimmt in Zusammenarbeit mit ihrem Vertriebspartner GMT zum elften Mal an der Messe Mining Indonesia teil.

Bei dieser Veranstaltung wurden zwölf Produkte aus vier Hauptkategorien vorgestellt: Bergbaumaschinen, Erdbewegungsmaschinen, Hebezeuge und Transportgeräte von XCMG. Besonders hervorgehoben wurden drei elektrisch betriebene Maschinen – der Lader XC938-EV, der LKW XT490 EV und der Elektrokipper XGE105, die aufgrund ihrer umweltfreundlichen Eigenschaften große Aufmerksamkeit auf sich zogen.

Gegenwärtig steigert XCMG seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem indonesischen Ersatzteilmarkt durch Innovationen in der gesamten Industriekette und schafft dadurch einen größeren Wert für seine Kunden. Während der Messe gaben XCMG und GMT gemeinsam den Startschuss für den „Global Service Month". Diese Initiative wird Kunden in ganz Indonesien ansprechen, sich auf ihre Serviceanforderungen konzentrieren und sich dem Aufbau einer überlegenen Kundendienstmarke widmen.

„Unermüdlich treiben wir die Entwicklung der gesamten Kette voran, modernisieren innovative Bergbauausrüstungen, erkunden kontinuierlich die Mineralienmärkte, erschließen neue Energiebereiche, intelligente grüne, effiziente und wirtschaftliche Baulösungen, unterstützen Händler und Kunden und tragen gemeinsam zum Aufbau der indonesischen Infrastruktur bei", so Yang.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2519782/XCMG_GMT.jpg