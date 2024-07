A Yili recebeu quatro prêmios World Dairy Innovation Awards no 17º Global Dairy Congress

LONDRES, 2 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O 17º Global Dairy Congress foi realizado entre 25 e 27 de junho em Londres, no Reino Unido. Com o tema "Pessoas Saudáveis, Planeta Saudável", o Congresso reuniu executivos de empresas de laticínios, acadêmicos, especialistas e representantes de organizações do setor para analisar as últimas tendências do mercado mundial de laticínios e o desenvolvimento futuro do mercado de alimentos saudáveis.

A Yili recebeu quatro prêmios World Dairy Innovation Awards (PRNewsfoto/Yili Group)

Dr. Zhanyou Yun, membro do Conselho da Federação Internacional de Laticínios e vice-presidente do Yili Group, fez um discurso sobre o tema "A inovação leva a um futuro saudável" no Painel de Liderança do Setor. Dr. Yun apresentou os esforços de inovação da Yili em áreas como P&D de produtos, implantação de ecossistema industrial, desenvolvimento sustentável e digitalização inteligente. Na mesa-redonda que se seguiu, Dr. Yun debateu em profundidade com especialistas do painel sobre as conquistas inovadoras da Yili. "A importância do setor de laticínios tem se tornado cada vez mais evidente, pois é um setor vital intrinsecamente ligado à saúde humana, ao bem-estar ecológico e ao desenvolvimento econômico geral. A Yili tem o compromisso de colaborar com outros participantes internacionais do setor de laticínios na construção de um novo caminho para o desenvolvimento futuro do setor", enfatizou Dr. Yun.

Richard Hall, presidente da Zenith Global, enfatizou: "A Yili está fazendo a diferença em vez de simplesmente seguir as tendências mundiais do setor de laticínios. Agora, ela está criando uma nova cultura mundial de laticínios, que está beneficiando os consumidores do mundo todo."

Selecionada como o único produto lácteo oficialmente designado para o 17º Global Dairy Congress, a Yili apresentou suas quatro marcas inovadoras no evento: SATINE, AMBPOMIAL, SHUHUA e CHANGYI 100%. Uma série de produtos lácteos inovadores foi apresentada no estande da Yili, atraindo os visitantes com novos sabores e excelente nutrição.

O prêmio anual World Dairy Innovation Awards também foi anunciado no evento. O World Dairy Innovation Awards, lançado em conjunto pela Zenith Global, organizadora do Global Dairy Congress, e pela FoodBev Media, líder mundial do setor de alimentos, é amplamente reconhecido como um dos prêmios mais influentes para a inovação global do setor de laticínios. Este ano, o Yili Group recebeu quatro prêmios por seus produtos de alta qualidade e desempenho excepcional em inovação, liderando o setor com o maior número de prêmios. O Ambrosial Avocado Oatmeal Yogurt foi o vencedor do prêmio de Bebida Láctea, o Yili Shuhua Antangjian Blood Sugar Control Milk ganhou o título de Bebida Funcional, e o Center-Filled Cheese Lollipop ganhou o prêmio de Inovação em Fabricação/Tecnologia, e o Ambrosial x Mario Spoon-Eating Yoghurt ganhou o prêmio de Design de Embalagem.

A Yili aproveita os melhores recursos de P&D do setor e o talento global para estabelecer um sistema de inovação completo que abrange toda a cadeia industrial. O compromisso inabalável da Yili com a inovação determina seu ritmo de crescimento. Em 2023, a Yili registrou 31 anos consecutivos de crescimento estável, com os produtos inovadores respondendo por 16,8% da receita total. Incorporando a missão de promover um estilo de vida saudável para todos, a Yili intensificará seus esforços de P&D em tecnologias de ponta e produtos lácteos inovadores adaptados às necessidades dos consumidores.

