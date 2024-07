Yili erhält vier World Dairy Innovation Awards auf dem 17. Global Dairy Congress

LONDON, 1. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Der 17. Global Dairy Congress fand vom 25. bis 27. Juni in London, Vereinigtes Königreich, statt. Unter dem Motto „Healthy People, Healthy Planet" trafen sich führende Vertreter von Molkereiunternehmen, Wissenschaftler, Experten und Delegierte von Branchenorganisationen, um die neuesten Trends auf dem globalen Milchmarkt und die zukünftige Entwicklung des Marktes für gesunde Lebensmittel zu analysieren.

Yili received four World Dairy Innovation Awards

Dr. Zhanyou Yun, Vorstandsmitglied der International Dairy Federation und Vizepräsident der Yili Group, hielt auf dem Industry Leadership Panel eine Rede mit dem Titel „Innovation Leads to a Healthy Future". Dr. Yun stellte die Innovationsbemühungen von Yili in Bereichen wie Produktforschung und -entwicklung, Aufbau eines industriellen Ökosystems, nachhaltige Entwicklung und intelligente Digitalisierung vor. Beim anschließenden runden Tisch diskutierte Dr. Yun ausführlich mit Experten über die innovativen Leistungen von Yili. „Die Bedeutung des Milchsektors als lebenswichtiger Industriezweig, der eng mit der menschlichen Gesundheit, dem ökologischen Wohlergehen und der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung verbunden ist, wird immer deutlicher. Yili ist entschlossen, mit anderen globalen Akteuren der Milchwirtschaft zusammenzuarbeiten, um einen neuen Weg für die zukünftige Entwicklung der Branche zu beschreiten", betonte Dr. Yun.

Richard Hall, Vorsitzender von Zenith Global, betonte: „Yili macht einen Unterschied, anstatt einfach nur den globalen Trends in der Milchwirtschaft zu folgen. Es schafft jetzt eine neue Weltmolkereikultur, von der die Verbraucher weltweit profitieren."

Yili wurde als einziges offiziell benanntes Molkereiprodukt für den 17. Global Dairy Congress ausgewählt und brachte seine vier innovativen Marken zu dieser Veranstaltung mit: SATINE, AMBPOMIAL, SHUHUA und CHANGYI 100 %. Am Stand von Yili lockte eine Reihe innovativer Molkereiprodukte die Besucher mit brandneuen Geschmacksrichtungen und hervorragendem Nährwert.

Auf der Veranstaltung wurden auch die jährlichen World Dairy Innovation Awards verliehen. Die World Dairy Innovation Awards wurden gemeinsam von Zenith Global, dem Veranstalter des Global Dairy Congress, und dem weltweit führenden Medienunternehmen der Lebensmittelindustrie, FoodBev Media, ins Leben gerufen und gelten als eine der einflussreichsten Auszeichnungen für Innovationen in der globalen Milchwirtschaft. In diesem Jahr erhielt die Yili Group vier Auszeichnungen für ihre hochwertigen Produkte und ihre herausragenden Innovationsleistungen und ist damit Branchenführer mit den meisten Auszeichnungen. Ambrosial Avocado Oatmeal Yogurt gewann in der Kategorie Dairy Drink, Yili Shuhua Antangjian Blood Sugar Control Milk wurde als Functional Drink ausgezeichnet, Center-Filled Cheese Lollipop erhielt den Preis für Manufacturing/Technology Innovation und Ambrosial x Mario Spoon-Eating Yoghurt den Preis für Packaging Design.

Yili nutzt branchenführende F&E-Ressourcen und globale Talente, um ein umfassendes Innovationssystem aufzubauen, das die gesamte industrielle Kette abdeckt. Yilis unermüdliches Engagement für Innovation treibt seine Wachstumsdynamik voran. Im Jahr 2023 verzeichnete Yili 31 Jahre in Folge ein stetiges Wachstum, wobei innovative Produkte 16,8 % des Gesamtumsatzes ausmachten. Mit der Vision, einen gesunden Lebensstil für alle zu fördern, wird Yili seine Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen in Bezug auf Spitzentechnologien und innovative, auf die Bedürfnisse der Verbraucher zugeschnittene Molkereiprodukte verstärken.

