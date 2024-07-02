伊利再度赴英國倫敦出席全球乳業大會，斬獲四項大獎閃耀世界舞台

大會期間，伊利與全球乳業大會組委會共同主辦「乳製品技術創新帶來更多健康選擇」圓桌論壇，並攜旗下金典、安慕希、舒化、暢意100%亮相現場，全方位展示創新發展成果。

全球行業智慧激蕩 傳遞中國乳業聲音

在行業領導力論壇的演講中，雲戰友博士全面介紹了伊利在產品研發、產業生態圈構建、可持續及數智化等領域的創新實踐。他表示，伴隨食品科學技術的發展，創新已成為撬動乳業變革的「最大槓桿」。伊利將堅持創新驅動高質量發展，持續打造滿足全人群、全消費場景、全生命周期的健康產品。

在行業領導力論壇的圓桌對話環節，來自亞洲、歐洲、美洲的四家全球乳業第一陣營企業開展了一場關於乳業未來發展的深度對話。雲戰友博士表示，乳製品已成為全世界最便捷、最高效獲取優質營養的共同選擇。作為與人類健康、生態環境、上下游產業發展息息相關的重要產業，乳業的健康價值、生態價值、產業價值日益凸顯，伊利願與全球乳業打造開放創新共同體，攜手開啟乳業發展新未來。

在「乳製品技術創新帶來更多健康選擇」圓桌論壇上，雲戰友博士與伊利歐洲創新中心營養創新高級經理Carolien van Loo-Bouwman博士分別就產品研發與國際合作分享了伊利的創新經驗。凱度消費者洞察總監Tom Hole表示，全球消費者健康需求日益增長，健康化的產品創新更易獲得消費者青睞，因此對於乳製品行業來說，創新則成為實現品牌增長的關鍵所在，伊利分享的創新舉措和成果令人印象深刻，期待伊利未來有更多前沿創新突破。

大會現場，國際專家紛紛來到伊利展台，為伊利的高品質產品點贊。「伊利總能精準洞察消費者需求，源源不斷地推出創新產品。來自中國的創新產品可以豐富國際乳製品市場，為創新注入新的動力。」前國際乳品聯主席、英國乳業協會首席執行官Judith Bryans博士說道。

斬獲世界乳品創新獎 再度領跑全球行業

創新是邁向健康未來的必經之路。伊利始終堅持創新引領，為消費者提供全生命周期的營養支持。經過全球評委嚴格評選，安慕希牛油果燕麥酸奶挖掘中國地域優質食材並減蔗糖25%以上，成功斬獲世界乳品創新獎「最佳乳製品飲品」。

創新採用桑葉、玉米鬚等天然原料，伊利研發出全球首款控血糖牛奶——舒化安糖健無乳糖牛奶，成功斬獲世界乳品創新獎「最佳功能性乳品」。

伊利首次推出的夾心奶酪棒，兼顧奶酪營養與創意形式，成功斬獲世界乳品創新獎「最佳生產技術創新」。

同時，安慕希×超級瑪力歐兄弟大電影限定包裝以其富有創意的設計，成功斬獲世界乳品創新獎「最佳包裝設計」。

伊利植選濃醇巧克力豆奶獲得「最佳乳製品替代品」推薦獎，金典活性乳鐵蛋白有機純牛奶獲得「最佳乳製品飲品」推薦獎，金典故宮聯名特別版-生肖限定裝和臻濃牛奶mini裝-天貓定制咖啡搭檔版獲得「最佳包裝設計」推薦獎。

憑借不斷精進的創新能力，伊利屢次獲得國際大獎認可，以創新助力行業高質量發展。2007年，在荷蘭阿姆斯特丹舉行的第一屆全球乳業大會上，伊利營養舒化奶獲得「高度推薦獎」，開啟了在世界乳品創新獎的夺冠歷程。2018年伊利黃油獲得世界乳品創新獎「最佳亞洲乳製品獎」。2020年至今，伊利已連續5年獲得世界乳品創新獎，有力提升了中國乳業的全球影響力。

持續加碼創新投入 守護消費者營養健康

伊利頻頻獲得國際認可，離不開伊利全球創新體系的堅實支撐。面對食品科技創新發展的新形勢，伊利圍繞國際乳業重點研發領域，在亞洲、歐洲、大洋洲等地設立15個創新中心，並牽頭建設中國食品行業唯一的國家級技術創新中心。

此外，伊利還攜手國際生命科學研究所、荷蘭瓦赫寧根大學、新西蘭林肯大學、德國慕尼黑工業大學、英國劍橋大學製造業研究院等國際高校、科研機構，以及北京大學、中國農業大學、江南大學、四川大學等創新合作夥伴，從全球視角鋪設了一張涵蓋全球領先研發機構的創新網絡。

作為全球乳業五強、亞洲乳業第一的中國乳企，伊利憑借在創新、數智化、可持續等領域的最新成果，再次在國際舞台上展示出乳業創新所蕴含的無限潛力。面向未來，伊利將繼續以消費者需求為出發點和立足點，堅持創新驅動，深耕乳製品前沿技術研究，為全球消費者打造更多健康、營養、美味的乳製品，實現讓世界共享健康的夢想。

SOURCE 伊利集團