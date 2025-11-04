Zenmuse L3, le premier système LiDAR aérien longue portée et haute précision de DJI

Le LiDAR longue portée de 1 535 nm nouvelle génération et deux caméras de cartographie RVB 100 MP élèvent les opérations géospatiales aériennes nécessitant une précision accrue et une visibilité élargie.

SHENZHEN, Chine, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondial de drones civils et de technologies de caméras innovantes, dévoile aujourd'hui Zenmuse L3. Le premier système LiDAR aérien longue portée et haute précision est équipé d'un LiDAR longue portée de 1 535 nm capable d'atteindre 950 m, même sur des objets avec seulement 10 % de réflectivité, tout en conservant d'excellentes capacités de pénétration. Grâce à ses deux caméras RVB de 100 MP et à son système POS haute précision, l'acquisition de données géospatiales peut être accélérée en couvrant jusqu'à 100 km² par jour. Associé à la Station multifonctionnelle D-RTK 3 et au logiciel DJI Enterprise, Zenmuse L3 propose une solution de bout en bout qui simplifie les opérations géospatiales tout en générant de multiples livrables cartographiques à partir d'un seul vol.

En se concentrant sur une précision accrue et une visibilité élargie, Zenmuse L3 constitue une avancée majeure pour DJI dans le domaine du LiDAR longue portée et haute précision, qui fera sans aucun doute progresser et transformer l'industrie géospatiale à l'échelle mondiale. Avec cette nouvelle innovation, DJI vise à étendre l'adoption de la technologie LiDAR de cartographie aérienne haut de gamme à davantage d'applications professionnelles, telles que les levés topographiques, l'intervention d'urgence, la préservation du patrimoine historique, l'inspection des infrastructures énergétiques et la foresterie.

LiDAR 1 535 nm haute précision et système exclusif haute précision

Le système LiDAR de Zenmuse L3 atteint une portée de détection de 950 m à une fréquence d'impulsion de 100 kHz, testée sous une lumière ambiante de 100 klx et sur des objets ayant une réflectivité de 10 %. Le taux d'impulsions ajustable permet une puissance de sortie modulable et une adaptation optimale à différents scénarios opérationnels.

Le LiDAR développé en interne offre une répétabilité de mesure de 5 mm à 150 m (1σ) et prend en charge la synchronisation temporelle à l'échelle de la microseconde. Les projets de cartographie aux échelles de 1:500, 1:1 000 et 1:2 000 peuvent être pris en charge grâce à des améliorations significatives de la précision verticale (3 cm à 120 m, 5 cm à 300 m et 10 cm à 500 m). Il peut détecter avec précision de petits objets, tels que des lignes électriques et des branches, grâce à une divergence du faisceau laser de seulement 0,25 mrad (1/e²) – la taille du spot à la même distance est environ un cinquième de celle du Zenmuse L2.

Système à deux caméras RVB de cartographie 100 MP

Équipée de deux capteurs CMOS RVB 100 MP 4/3 et d'un obturateur mécanique, Zenmuse L3 offre une précision et une efficacité accrues. Il peut atteindre une GSD de 3 cm, même à une altitude en vol de 300 m. Les deux caméras de cartographie RVB offrent un champ de vision horizontal (FOV) allant jusqu'à 107°, ce qui permet à chaque capture de couvrir une zone plus large.

Taux d ' impulsions élevé et retours multiples pour une capacit é de p é n é tration sup é rieure

Des reconstructions spatiales hautement précises peuvent être générées grâce à une fréquence maximale d'émission d'impulsions laser de 2 millions de points par seconde et à la prise en charge de jusqu'à 16 retours. Grâce à d'importantes améliorations matérielles, Zenmuse L3 prend désormais en charge un mode de balayage en étoile qui équilibre précision et multiplicité des angles de scan. La capacité de pénétration est particulièrement adaptée à la cartographie du terrain, notamment dans les forêts denses et les environnements urbains, permettant de capturer davantage de points au sol avec une plus grande complétude, ce qui améliore significativement la précision et l'intégrité des données du terrain pour un ajustement et une reconstruction de surface précis.

Haute efficacité, couvrant jusqu ' à 100 km ² par jour

Lorsqu'il est monté sur DJI Matrice 400, Zenmuse L3 offre une efficacité exceptionnelle. À une altitude en vol typique de 300 m, un seul vol peut couvrir jusqu'à 10 km², permettant une couverture quotidienne allant jusqu'à 100 km². De plus, il peut capturer simultanément des données LiDAR et RVB afin de générer une gamme de produits cartographiques à partir d'un seul vol, notamment des orthophotoplans numériques (DOM), des modèles numériques de terrain (MNT), et plus encore – même avec un ratio de superposition latérale LiDAR de 20 %.

Solution transparente de bout en bout

Zenmuse L3 s'intègre parfaitement à l'écosystème DJI pour offrir une solution de cartographie complète de bout en bout. Cela inclut la Station multifonctionnelle D-RTK 3, DJI Pilot 2, DJI Terra, DJI Modify et DJI FlightHub 2. De l'acquisition des données jusqu'à leur traitement, ce flux de travail unifié est plus simple à utiliser et plus facile à maîtriser que les configurations multi-plateformes traditionnelles, aidant les utilisateurs à accomplir efficacement une grande variété de missions de cartographie.

Disponibilité

La gamme Zenmuse L3 est disponible à l'achat auprès des revendeurs DJI Enterprise. En savoir plus : https://enterprise.dji.com/zenmuse-l3

1Toutes les données ont été collectées avec un modèle de production dans un environnement contrôlé. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web officiel : https://enterprise.dji.com/zenmuse-l3

