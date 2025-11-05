DJI Luncurkan Zenmuse L3 sebagai Sistem LiDAR Aerial Pertama yang Mampu Menempuh Jarak Jauh dan Memiliki Akurasi Tinggi

Dengan akurasi tinggi dan jangkauan luas, Zenmuse L3 hadir sebagai terobosan baru DJI dalam teknologi LiDAR udara jarak jauh. Maka, Zenmuse L3 segera merombak industri geospasial di seluruh dunia. Lewat inovasi ini, DJI memperluas penggunaan teknologi survei udara presisi tinggi untuk berbagai sektor seperti pemetaan topografi, tanggap darurat, konservasi sejarah, inspeksi infrastruktur energi, dan kehutanan.

LiDAR 1.535 nm dengan Akurasi Tinggi dan Sistem Internal yang Sangat Akurat

Sistem LiDAR Zenmuse L3 mampu mendeteksi hingga 950 meter dengan frekuensi 100 kHz, bahkan di bawah cahaya sekitar 100 klx dan objek dengan reflektivitas 10%. Frekuensi ini dapat diatur agar sesuai dengan daya listrik dan kebutuhan di berbagai kondisi lapangan.

LiDAR yang dikembangkan DJI ini mencapai repetisi pengukuran 5 mm pada jarak 150 meter (1σ) dan mendukung sinkronisasi waktu pada level mikrodetik. Berkat akurasi vertikal yang jauh lebih tinggi (3 cm pada ketinggian 120 meter, 5 cm pada 300 meter, dan 10 cm pada 500 meter), LiDAR Zenmuse L3 mendukung proyek pemetaan berskala 1:500, 1:1000, hingga 1:2000. Dengan divergensi sinar laser hanya 0,25 mrad, Zenmuse L3 dapat mendeteksi objek kecil seperti kabel listrik dan ranting pohon dengan presisi tinggi — ukuran spot size sekitar lima kali lebih kecil dari Zenmuse L2.

Sistem Kamera Ganda 100MP untuk Pemetaan RGB

Zenmuse L3 dibekali dua sensor RGB CMOS 4/3 100MP dengan mechanical shutter. Kedua sensor ini sangat meningkatkan akurasi dan efisiensi. Sistem tersebut mampu mencapai Ground Sample Distance (GSD) sebesar 3 cm pada ketinggian 300 meter. Kamera ganda ini juga memiliki sudut pandang horizontal hingga 107° sehingga cakupan area menjadi lebih luas dalam setiap pengambilan gambar.

Frekuensi Tinggi dan Kemampuan Penetrasi Superior

Dengan frekuensi emisi laser maksimum 2 juta titik per detik dan dukungan hingga 16 pengembalian sinyal (returns), Zenmuse L3 menghasilkan rekonstruksi spasial yang sangat akurat. Moda pemindaian Star-Shaped terbaru ikut menyeimbangkan presisi dan cakupan sudut pemindaian. Didukung kemampuan penetrasi yang kuat, Zenmuse L3 ideal untuk pemetaan di medan yang kompleks, termasuk hutan lebat dan lingkungan perkotaan, sekaligus meningkatkan akurasi dan kelengkapan data permukaan secara signifikan.

Efisiensi Optimal – Cakupan Hingga 100 km² Per Hari

Ketika terpasang pada DJI Matrice 400, Zenmuse L3 memberikan efisiensi luar biasa. Pada ketinggian terbang 300 meter, satu kali penerbangan dapat memindai area hingga 10 km², bahkan cakupan ini dapat mencapai 100 km² per hari. Sistem ini merekam data LiDAR dan RGB secara bersamaan sehingga menghasilkan berbagai jenis data pemetaan, seperti peta ortofoto digital (DOM) dan model elevasi digital (DEM) hanya dari satu kali penerbangan — meski rasio side overlap LiDAR mencapai 20%.

Solusi yang Benar-Benar Terpadu

Zenmuse L3 mudah terintegrasi dengan ekosistem DJI, mencakup D-RTK 3 Multifunctional Station, DJI Pilot 2, DJI Terra, DJI Modify, dan DJI FlightHub 2. Mulai dari pengumpulan data hingga pemrosesan dan penerapan, seluruh proses kerja menjadi lebih simpel dibandingkankan sistem multiplatform konvensional sehingga membantu pengguna menyelesaikan berbagai tugas pemetaan dengan efisien.

Ketersediaan Produk

Zenmuse L3 ini tersedia melalui distributor resmi DJI Enterprise. Informasi selengkapnya: https://enterprise.dji.com/zenmuse-l3

1 Pengukuran data menggunakan model produksi dalam lingkungan terkendali. Informasi selengkapnya tersedia di situs resmi: https://enterprise.dji.com/zenmuse-l3

SOURCE DJI