CHANGSHA, China, 13 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion," 01157.HK) abriu seu abrangente centro de atendimento ao cliente no sudeste do Vietnam em maio, marcando um passo importante para expandir sua rede de mercado global. No momento, as soluções líderes mundiais da Zoomlion atendem clientes em mais de 140 países e territórios, elevando sua reputação como um fabricante líder de equipamentos avançados. Ao priorizar localização de digitalização, a Zoomlion continua a aprofundar suas operações globais e a alcançar novos patamares em desenvolvimento internacional.

A Zoomlion expande marca global cobrindo mais de 140 países e regiões, fortalece presença no mercado global (PRNewsfoto/Zoomlion)

Os esforços da Zoomlion em expansão de mercado vêm gerando resultados impressionantes. Em 2023, a Zoomlion alcançou uma receita externa de ¥ 17,9 bilhões (US$ 2,47 bilhões), um crescimento anual de 79,2%, com a receita externa representando aproximadamente 40% do total.

A Zoomlion também criou mais de 30 centros de negócios principais e mais de 350 pontos de venda secundários em todo o mundo, passando de 3000 colaboradores no exterior e levando a empresa a expandir ainda mais sua rede de negócios ao penetrar cidades importantes nos maiores centros regionais. Essa expansão é crucial para reforçar a presença global da empresa.

A rápida trajetória de ascensão da Zoomlion no mercado internacional é impulsionada pelo seu esforço para estabelecer um sistema corporativo completo, digitalizado e localizado em escala global, transitando de crescimento regional a uma expansão corporativa abrangente e de grande escala. Este modelo efetivamente reduz os custos por toda a cadeia de suprimento e eleva a eficiência de entrega do produto.

A Zoomlion está agora aumentando sua presença global estrategicamente por meio de novas lojas e subsidiárias, incluindo a inauguração de uma loja de maquinário agrícola em Laos, uma loja de maquinário de terraplanagem na Austrália, e lojas de 6S na Tailândia, com novas subsidiárias posicionadas em mercados importantes com a Malásia, Nigéria e Omã. Os guindastes de engenharia da Zoomlion garantiram a maior participação de mercado na Turquia e Ásia Central, com suas equipes locais na Arábia Saudita, Malásia, Vietnã e Quénia, elevando sua posição de mercado nesses países.

Visando o futuro, a Zoomlion continuará a desbloquear novas formas de crescimento focando em seu modelo de negócios ponta a ponta ao passo que combina P&D, fabricação, logística, vendas e serviços para alcançar operações perfeitas. A Zoomlion visa otimizar seu negócio internacional acelerando a transformação digital, aumentando suas capacidades de controle de risco e construindo um sistema de gestão eficiente de pessoal, produtos, operações, serviços e finanças. Essa estratégia turbinará a capacidade da empresa de estabelecer uma cadeia de valor global de ponta e acelerará nosso crescimento futuro.

