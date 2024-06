Zoomlion étend sa présence mondiale en couvrant plus de 140 pays et régions et renforce sa présence sur le marché mondial

CHANGSHA, Chine, 13 juin 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 01157.HK) a ouvert en mai son centre client complet dans le sud du Vietnam, marquant ainsi une étape importante dans l'expansion de son réseau de marché mondial. À ce jour, les solutions de pointe de Zoomlion servent des clients dans plus de 140 pays et territoires, renforçant ainsi sa réputation de fabricant d'équipements de pointe. En accordant la priorité à la localisation et à la numérisation, Zoomlion continue d'approfondir ses activités à l'échelle mondiale et d'atteindre de nouveaux sommets en matière de développement international.

Les efforts de Zoomlion en matière d'expansion du marché ont donné des résultats impressionnants. En 2023, Zoomlion a réalisé un chiffre d'affaires à l'étranger de 17,9 milliards de yuans (2,47 milliards de dollars), soit une augmentation de 79,2 % en glissement annuel ; les revenus à l'étranger représentant près de 40 % du total.

Zoomlion a également mis en place plus de 30 centres d'activités principaux et plus de 350 points de vente secondaires dans le monde, avec plus de 3 000 employés à l'étranger, ce qui permet à l'entreprise d'étendre davantage ses réseaux d'activités en pénétrant dans les villes clés à partir des principaux centres régionaux. Cette expansion est cruciale pour renforcer la présence mondiale de l'entreprise.

La trajectoire de croissance rapide de Zoomlion sur le marché international est alimentée par ses efforts pour établir un système d'activité de bout en bout, numérisé et localisé à l'échelle mondiale, passant d'une croissance régionale à une expansion d'activité complète et à grande échelle. Ce modèle réduit efficacement les coûts tout au long de la chaîne d'approvisionnement et améliore l'efficacité de la livraison des produits.

Aujourd'hui, Zoomlion renforce stratégiquement sa présence mondiale en établissant de nouveaux points de vente au détail et de nouvelles filiales, y compris l'inauguration d'un magasin de machines agricoles au Laos, d'un magasin de machines de terrassement en Australie et de magasins 6S en Thaïlande, ainsi que de nouvelles filiales établies sur des marchés clés tels que la Malaisie, le Nigeria et Oman. Les grues d'ingénierie de Zoomlion ont obtenu la plus grande part de marché en Turquie et en Asie centrale, et ses équipes locales en Arabie saoudite, en Malaisie, au Vietnam et au Kenya ont renforcé leur position sur le marché dans ces pays.

À l'avenir, Zoomlion continuera à débloquer de nouvelles opportunités de croissance en se concentrant sur son modèle d'activité de bout en bout tout en mettant en synergie la R&D, la fabrication, la logistique, les ventes et les services pour réaliser des opérations fluides. Zoomlion vise à optimiser ses activités à l'étranger en accélérant la transformation numérique, en améliorant ses capacités de contrôle des risques et en construisant un système de gestion efficace pour le personnel, les produits, les activités, les services et les finances. Cette stratégie renforcera la capacité de la société à établir une chaîne de valeur mondiale haut de gamme et à accélérer notre croissance future.