ZOOMLION destaca soluções inteligentes para a agricultura híbrida na AGRITECHNICA 2025

HANÔVER, Alemanha, 12 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) teve uma impactante estreia na AGRITECHNICA 2025, apresentando nove expositores, incluindo máquinas host e implementos agrícolas. A exposição destacou as mais recentes conquistas da empresa em tecnologia de agricultura híbrida e inteligente, refletindo o seu compromisso constante com a inovação e a sustentabilidade na agricultura global.

A ZOOMLION apresentou quatro novas máquinas energéticas no Pavilhão 5: os tratores híbridos DV3504, DQ2604 e DL1604, bem como a colheitadeira híbrida H7-600E, com potência de 480 cavalos. Projetados para a agricultura inteligente, sustentável e em larga escala, os tratores híbridos oferecem potência robusta, eficiência de combustível e maior conforto para o operador, na faixa de 160 a 350 cavalos de potência.

O trator híbrido DV3504, modelo topo de linha, apresenta o sistema de acionamento elétrico inteligente distribuído MIDD, patenteado pela Zoomlion, que oferece tração de 119 kN e vazão hidráulica de 227 L/min. Ele atende às necessidades de alta potência da agricultura em larga escala, ao mesmo tempo em que aumenta o conforto com uma cabine com isolamento acústico e assento com suspensão a ar.

Uma demonstração ao vivo do trator híbrido Zoomlion DV3504 foi transmitida da China, mostrando-o executando operações autônomas de gradagem. Com o sistema Zpilot Pro, a demonstração destacou a capacidade da Zoomlion de otimizar todo o processo agrícola, desde o preparo do solo e o plantio até o manejo e a colheita.

A demonstração apresentou cinco pontos de vista simultâneos: imagens aéreas captadas por drones, câmeras dianteiras e traseiras do trator, um visor na cabine e a plataforma de gerenciamento baseada em nuvem. Os participantes observaram o trator gerar, de forma autônoma, trajetórias otimizadas, executar diversas manobras de curva, incluindo curvas em X, e manter precisão em nível centimétrico por meio de seu sistema de fusão multissensor e de posicionamento de alta precisão.

A colheitadeira H7-600E chamou bastante atenção por seus impressionantes dados de desempenho: 20% mais eficiência, redução de mais de 30% na carga de trabalho do operador, 70% menos componentes de transmissão, confiabilidade aprimorada em mais de 50% e consumo de energia 30% menor. Ostentando a posição de primeira colheitadeira inteligente híbrida de grande capacidade do mundo, ela combina um motor de 480 cavalos de potência com uma bateria de 11,55 kWh, oferecendo uma potência máxima de mais de 600 cavalos.

A subsidiária alemã da Zoomlion, RABE, também apresentou três novos implementos de última geração: o arado inteligente SUPER ALBATROS, a máquina de lavoura PHOENIX T 600 e a grade de discos PANDION M 500, oferecendo soluções agrícolas abrangentes e adaptadas a uma variedade de condições de solo.

Liu Yuxin, gerente geral da Zoomlion Agricultural Machinery, afirmou que a exposição representa um passo significativo na estratégia da empresa, com foco em "Alta Qualidade, Mercado Internacional e Novas Energias". O Dr. Fu Ling, vice-presidente e engenheiro-chefe da Zoomlion, enfatizou a importância de aproveitar a experiência em engenharia de máquinas para promover o desenvolvimento de equipamentos agrícolas rumo à hibridização e à inteligência, contribuindo para uma agricultura global mais sustentável.

