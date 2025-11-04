Zoomlion apresentará máquinas agrícolas de alta tecnologia, ecológicas e inteligentes na AGRITECHNICA 2025

HANÔVER, Alemanha, 4 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) vai lançar uma linha de máquinas agrícolas de alta tecnologia, ecológicas e inteligentes na AGRITECHNICA 2025, a maior feira de tecnologia agrícola do mundo, que começa no dia 9 de novembro em Hanôver. A líder chinesa em equipamentos apresentará nove modelos avançados, que incluem tratores híbridos e colheitadeiras desenvolvidos para o mercado europeu.

A Zoomlion monta sua área de exposição no Pavilhão 5 antes da AGRITECHNICA 2025 no Centro de Exposições de Hanôver, em 29 de outubro (PRNewsfoto/Zoomlion)

Em 29 de outubro, a nova geração de máquinas da Zoomlion, pintadas com sua cor característica "Aurora Green", chegaram ao Centro de Exposições de Hanôver, sendo a empresa uma das primeiras expositoras a iniciar a montagem no Pavilhão 5. Com quase quatro metros de altura, o equipamento evidencia a dedicação da Zoomlion à excelência em engenharia e à inovação sustentável.

A exposição da Zoomlion em 2025 baseia-se em três pilares estratégicos: energia renovável, novas tecnologias e uma marca global revitalizada.

O destaque da exposição são as suas máquinas agrícolas de energia renovável, construídas sob medida para as práticas agrícolas e normas ambientais europeias. Essas máquinas oferecem otimização da potência, eficiência energética e maior conforto para o operador, que são prioridades fundamentais para as operações agrícolas modernas.

Um dos principais destaques será a plataforma HIDD, exclusiva da Zoomlion, um sistema de energia híbrido integrado alimentado por oito tecnologias essenciais. A arquitetura constitui a base da próxima geração de máquinas agrícolas inteligentes da empresa, com maior eficiência, automação e conectividade.

A Zoomlion também vai dar destaque às conquistas da RABE, sua subsidiária alemã com mais de 100 anos de experiência em preparo do solo, semeadura e fertilização. Desde sua aquisição em 2020, a RABE uniu sua tradição em engenharia com as capacidades globais de P&D e fabricação da Zoomlion para oferecer soluções personalizadas ao mercado europeu.

De 9 a 15 de novembro, a Zoomlion receberá visitantes, parceiros e profissionais do setor no estande D37, pavilhão 5, para conhecer em primeira mão suas mais recentes inovações e participar da conversa sobre agricultura sustentável e inteligente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811614/Zoomlion_sets_exhibition_area_Hall_5_AGRITECHNICA_2025_Hanover_Exhibition.jpg

FONTE Zoomlion