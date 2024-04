Abrindo o caminho: Nicklaus Children's Hospital recebe acreditação internacional de saúde com excelência para serviços de viagens médicas pediátricas

MIAMI, 10 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O Nicklaus Children's Hospital em Miami, Flórida, anunciou com orgulho a conquista da Global Healthcare Accreditation (GHA) com Excelência para Serviços de Viagens Médicas. Esta é a segunda acreditação GHA com excelência do Nicklaus Children's Hospital, uma distinção que ressalta seu compromisso em fornecer atendimento da mais alta qualidade a pacientes pediátricos.

Com um legado de mais de 70 anos, o Nicklaus Children's Hospital ganhou amplo reconhecimento por seu compromisso com a medicina pediátrica, ostentando uma instalação com 307 leitos que atende exclusivamente às necessidades exclusivas de saúde das crianças. A dedicação do hospital à excelência é evidente através de vários programas especializados que têm sido consistentemente classificados entre os melhores do país pelo U.S. News & World Report desde 2008.

A Dra. Andrea Maggioni, Diretora de Saúde Global do Nicklaus Children's Hospital, expressou profunda satisfação com o marco de acreditação do hospital, ao comentar: "Alcançar o reconhecimento de "Excelência em Serviços de Viagens Médicas" pela Global Healthcare Accreditation ressalta nosso compromisso de longa data com o atendimento pediátrico e afirma nossa dedicação em atender aos mais altos padrões de qualidade e segurança para pacientes em viagem. Estamos imensamente orgulhosos dos esforços de nossa equipe de Saúde Global em atender às necessidades exclusivas de nossas famílias de pacientes nacionais e internacionais e de seus parceiros de viagens médicas de suporte."

Teresita Lopez, Diretora Operacional de Saúde Global da Nicklaus Children, disse: "A acreditação da GHA reflete nosso compromisso em sustentar processos em todo o hospital visando oferecer a melhor experiência possível a nossos pacientes internacionais e suas famílias. Estamos honrados em manter este reconhecido padrão de excelência, que inspira confiança nos pacientes e em suas famílias quando buscam cuidados médicos no exterior."

A GHA se dedica a melhorar a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde no setor de turismo médico. Por meio de sua acreditação, certificação, treinamento, desenvolvimento e otimização, e serviços de consultoria, a GHA promove transparência, atendimento centrado no paciente e melhoria contínua. A acreditação da GHA para serviços de viagens médicas valida o compromisso inabalável do Nicklaus Children's Hospital em oferecer atendimento excepcional a pacientes pediátricos, tanto local como internacionalmente. A acreditação significa a adesão do hospital a padrões rigorosos concebidos para melhorar a experiência do paciente e garantir resultados ideais durante toda a jornada médica.

A Sra. Renée-Marie Stephano, Diretora Executiva da GHA, elogiou o Nicklaus Children's Hospital por seu excelente desempenho, ressaltando o papel fundamental da acreditação da GHA no enriquecimento das experiências de pacientes para viajantes médicos pediátricos e no aumento da visibilidade do hospital no cenário mundial de saúde. Ela comentou: "O credenciamento do Nicklaus Children's Hospital ressalta seu compromisso constante em fornecer atendimento compassivo e de qualidade. Celebramos sua dedicação à excelência e ao avanço nos cuidados de saúde pediátricos, estabelecendo um padrão de excelência para serviços de viagens médicas pediátricas. Esta conquista reflete sua dedicação inabalável em garantir que as crianças em todo o mundo recebam o mais alto nível de cuidado e atenção."

A acreditação da GHA não apenas melhora a experiência dos pacientes, mas também eleva a visibilidade das organizações no cenário mundial de saúde, facilitando o acesso a cuidados de qualidade para viajantes médicos pediátricos ao redor do mundo. Para aumentar a conscientização sobre a importância da acreditação da GHA na melhoria da segurança e da experiência do paciente, a Global Healthcare Accreditation iniciou uma abrangente campanha de marketing multilíngue para clientes e compradores, disponível em inglês, espanhol, árabe e outros idiomas. A campanha visa educar o mercado sobre os benefícios substanciais de selecionar hospitais que obtiveram a acreditação da GHA para seus programas de viagens médicas pediátricas.

Sobre o Nicklaus Children's Hospital, Where Children Matter Most Fundado em 1950 pela Variety Clubs International, o Nicklaus Children's Hospital é o único hospital especializado licenciado no sul da Flórida exclusivamente para crianças, com cerca de 850 médicos assistentes, incluindo mais de 500 subespecialistas pediátricos. O hospital com 307 leitos é conhecido pela excelência em todos os aspectos da medicina pediátrica, com muitos programas de especialidades rotineiramente classificados entre os melhores do país pelo U.S. News & World Report desde 2008. O hospital também abriga o maior programa de ensino pediátrico do sudeste dos EUA e desde 2003 foi designado como instalação Magnet do American Nurses Credentialing Center (ANCC), a homenagem institucional de maior prestígio da profissão de enfermagem. Para mais informação, acesse www.nicklauschildrens.org

Sobre a Global Healthcare Accreditation (GHA):

A Global Healthcare Accreditation® (GHA) é a autoridade mundial reconhecida em acreditação e certificação com foco em viagens médicas e de bem-estar, turismo de saúde, segurança e bem-estar. Fundada em 2016, o propósito comercial inicial da GHA se centrava na melhoria da experiência do paciente para viajantes médicos e no apoio aos prestadores de cuidados de saúde na validação da qualidade, no aumento da visibilidade e na implementação de um modelo de negócios sustentável para viagens médicas. Desde então, a GHA é pioneira em diversos programas para organizações e pessoas, ao cobrir todo o espectro da continuidade dos cuidados bem como oferecer certificação e acreditação em todos os aspectos da saúde e do bem-estar.

As organizações interessadas em entrar em contato com a Global Healthcare Accreditation (GHA) podem fazer uma solicitação em [email protected] | www.GlobalHealthcareAccreditation.com

