Liderando el camino: Nicklaus Children's Hospital recibió la acreditación mundial de atención médica con excelencia en servicios médicos pediátricos en viajes

MIAMI, 10 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Nicklaus Children's Hospital en Miami, Florida, anuncia con orgullo que ha obtenido la Acreditación Global de Atención Médica (GHA, en inglés) con Excelencia por Servicios Médicos en Viajes. Esta es la segunda acreditación GHA con excelencia de Nicklaus Children's Hospital, una distinción que subraya su compromiso de brindar atención de la más alta calidad a sus pacientes pediátricos.

Con un legado de más de 70 años, Nicklaus Children's Hospital se ha ganado un amplio reconocimiento por su compromiso con la medicina pediátrica, con una instalación de 307 camas que atiende exclusivamente las necesidades únicas de atención médica de los niños. La dedicación a la excelencia del hospital es evidente a través de numerosos programas especializados que han sido constantemente clasificados entre los mejores del país por U.S. News & World Report desde 2008.

La Dra. Andrea Maggioni, directora Global Health en Nicklaus Children's Hospital, expresó su profunda satisfacción por el hito de acreditación del hospital y comentó: "Obtener el reconocimiento de 'Excelencia en Servicios Médicos en Viajes" por parte de Global Healthcare Accreditation subraya nuestro compromiso de larga data con la atención pediátrica y afirma nuestra dedicación para cumplir con los más altos estándares de calidad y seguridad para los pacientes que viajan. Estamos inmensamente orgullosos de los esfuerzos de nuestro equipo de Global Health para abordar las necesidades únicas de nuestras familias de pacientes internacionales y nacionales y sus socios de viajes médicos de apoyo".

Teresita López, directora operativa de Global Health en Nicklaus Children's, dijo: "La acreditación de GHA refleja nuestro compromiso de mantener procesos en todo el hospital dirigidos a ofrecer la mejor experiencia posible a nuestros pacientes internacionales y sus familias. Es un honor para nosotros mantener este reconocido nivel de excelencia, que infunde confianza a los pacientes y sus familias cuando buscan atención médica en el extranjero".

La GHA se dedica a mejorar la calidad y la seguridad de la atención médica en la industria médica del turismo. A través de sus servicios de acreditación, certificación, capacitación, desarrollo y optimización y asesoría, GHA promueve la transparencia, la atención centrada en el paciente y la mejora continua. La acreditación de la GHA por servicios médicos en viajes ratifica el compromiso inquebrantable de Nicklaus Children's Hospital de brindar una atención excepcional a los pacientes pediátricos, tanto a nivel local como internacional. La acreditación señala que el hospital se adhiere a estándares rigurosos diseñados para mejorar la experiencia del paciente y garantizar resultados óptimos durante todo el viaje médico.

La Sra. Renée-Marie Stephano, directora ejecutiva de la GHA, elogió al Nicklaus Children's Hospital por su destacado logro, subrayando el papel fundamental de la acreditación de la GHA en el enriquecimiento de las experiencias de los pacientes como viajeros médicos pediátricos y en la mejora de la visibilidad del hospital en el escenario sanitario mundial. Comentó: "La acreditación de Nicklaus Children's Hospital subraya su firme compromiso con brindar atención compasiva y de calidad. Celebramos su dedicación a la excelencia y el avance en la atención médica pediátrica, estableciendo un estándar de excelencia para los servicios de viajes médicos pediátricos. Este logro refleja su dedicación inquebrantable para garantizar que los niños de todo el mundo reciban el máximo nivel de cuidado y atención".

La acreditación de la GHA no solo mejora las experiencias de los pacientes, sino que también eleva la visibilidad de las organizaciones dentro del panorama sanitario mundial, facilitando el acceso a una atención de calidad a los viajeros médicos pediátricos en todo el mundo. Para crear conciencia sobre la importancia de la acreditación de la GHA para mejorar la seguridad y la experiencia del paciente, Global Healthcare Accreditation ha iniciado una campaña integral de marketing multilingüe para consumidores y compradores, disponible en inglés, español, árabe y otros idiomas. La campaña tiene como objetivo educar al mercado sobre los beneficios sustanciales de seleccionar hospitales que hayan alcanzado la acreditación GHA para sus programas de viajes médicos pediátricos.

Acerca de Nicklaus Children's Hospital, Where Children Matter Most

Nicklaus Children' s Hospital fue fundado en 1950 por Variety Clubs International y es el único hospital especializado con licencia del sur de Florida exclusivamente para niños, con aproximadamente 850 médicos asistentes, incluidos más de 500 sub especialistas pediátricos. El hospital de 307 camas es reconocido por su excelencia en todos los aspectos de la medicina pediátrica, con muchos programas especializados clasificados rutinariamente entre los mejores de la nación por U.S. News & World Report desde 2008. El hospital también alberga el programa de enseñanza pediátrica más grande del sureste de Estados Unidos y desde 2003 ha sido designado centro Magnet del Centro Americano de Acreditación de Enfermeras (ANCC), el honor institucional más prestigioso de la profesión de enfermería. Para obtener más información, visite www.nicklauschildrens.org

Acerca de la Acreditación Global de Atención Médica (GHA):

La Acreditación Global de Atención Médica® (GHA, en inglés) es la autoridad mundial reconocida en acreditación y certificación centrada en viajes médicos y de bienestar, turismo de salud, seguridad y bienestar. Fundada en 2016, el propósito comercial inicial de GHA se centró en mejorar la experiencia del paciente para los viajeros médicos y ayudar a los proveedores de atención médica a validar la calidad, aumentar la visibilidad e implementar un modelo comercial sostenible para los viajes médicos. Desde entonces, GHA es pionera en una variedad de programas para organizaciones e individuos, que cubren todo el espectro del continuo de atención y ofrecen certificación y acreditación en todos los aspectos de la salud y el bienestar.

