ADGM anuncia o compromisso do Man Group em estabelecer presença em Abu Dhabi

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07 mai, 2026, 13:42 GMT

ABU DHABI, EÁU, 7 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- ADGM, centro financeiro internacional de Abu Dhabi, anunciou hoje que a Man Group plc, uma empresa de investimentos alternativos listada em Londres com aproximadamente US $ 228,7 bilhões em ativos totais sob gestão, está prosseguindo com seu compromisso de estabelecer presença em Abu Dhabi e apresentou seu pedido de licença de categoria 3A.

O desenvolvimento reflete a expansão contínua da empresa no Oriente Médio, pois busca estabelecer um centro estratégico no emirado, sujeito à aprovação regulatória. Espera-se que a presença planejada seja estabelecida no próximo período, fortalecendo ainda mais o envolvimento do Man Group com investidores regionais e sua presença operacional global.

Este anúncio ocorre em meio a um impulso sustentado para a ADGM, que continua a atrair os principais gestores de ativos globais e empresas de investimento alternativo. Nos últimos meses, uma onda de instituições internacionais, incluindo Bain Capital, Barings e Hillhouse Investment, estabeleceu escritórios em Abu Dhabi, reforçando o crescente papel do emirado no centro dos fluxos globais de capital.

Sua Excelência Ahmed Jasim Al Zaabi, Presidente da ADGM, disse: "A decisão do Man Group de estabelecer uma presença em Abu Dhabi reflete a força de nossos mercados de capitais e a profundidade da confiança dos investidores globais no capital dos Emirados Árabes Unidos. À medida que Abu Dhabi continua avançando sua posição como a "Capital do Capital", a ADGM continua focada em permitir que as principais instituições internacionais cresçam a partir de Abu Dhabi por meio de um ambiente regulatório confiável, infraestrutura de classe mundial e acesso a capital de longo prazo. Estamos ansiosos para receber a presença expandida do Man Group na região da ADGM."

Robyn Grew, CEO do Man Group, disse: "O Man Group há muito tempo reconhece Abu Dhabi como um dos centros financeiros mais dinâmicos do mundo, e o envio de nossa solicitação para uma licença de Categoria 3A é um marco importante em nosso compromisso com a região. Nosso relacionamento com Abu Dhabi é profundo, desde nosso envolvimento no painel consultivo de especialistas original da ADGM há mais de 10 anos até as parcerias sólidas e de décadas que construímos com alocadores locais sofisticados em investimentos, pesquisa e compartilhamento de conhecimento. Esperamos estabelecer um hub que, com o tempo, abranja distribuição, investimento e negociação."

O estabelecimento da presença do Man Group reforça ainda mais a posição de Abu Dhabi como um importante centro financeiro internacional para empresas de gestão de ativos e investimentos. A ADGM continuou a demonstrar um forte crescimento, com ativos sob gestão a aumentarem 36% em 2025 e mais de 12 000 licenças ativas, destacando a confiança sustentada dos investidores globais no seu ecossistema.

À medida que a ADGM expande seu ecossistema entre fundos de hedge, capital privado e estratégias quantitativas, ela continua fortalecendo a posição de Abu Dhabi como a "Capital do Capital" e uma importante porta de entrada que conecta os fluxos globais de capital na Ásia, Europa e Oriente Médio.

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FONTE ADGM

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