ADGM anuncia el compromiso de Man Group de establecer presencia en Abu Dabi

ABU DHABI, EÁU, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ADGM, el centro financiero internacional de Abu Dhabi, anunció hoy que Man Group plc, una firma de inversión alternativa que cotiza en Londres con aproximadamente 228.700 millones de dólares en activos totales bajo gestión, está procediendo con su compromiso de establecer una presencia en Abu Dhabi y ha presentado su solicitud para una licencia de Categoría 3A.

El desarrollo refleja la continua expansión de la empresa en Medio Oriente, ya que busca establecer un centro estratégico en el emirato, sujeto a la aprobación regulatoria. Se espera que la presencia planificada se establezca en el próximo período, fortaleciendo aún más el compromiso de Man Group con los inversores regionales y su presencia operativa global.

Este anuncio se produce en medio de un impulso sostenido para ADGM, que sigue atrayendo a los principales gestores de activos mundiales y empresas de inversión alternativa. En los últimos meses, una ola de instituciones internacionales, incluidas Bain Capital, Barings y Hillhouse Investment, han establecido oficinas en Abu Dabi, lo que refuerza el creciente papel del emirato en el centro de los flujos de capital globales.

El Excmo. Sr. Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente de ADGM, dijo: "La decisión de Man Group de establecer una presencia en Abu Dabi refleja la fortaleza de nuestros mercados de capitales y la profunda confianza de los inversores globales en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. A medida que Abu Dabi continúa avanzando en su posición como la "capital del capital", ADGM sigue centrándose en permitir que las instituciones internacionales líderes crezcan desde Abu Dabi a través de un entorno regulatorio confiable, una infraestructura de clase mundial y el acceso al capital a largo plazo. Esperamos dar la bienvenida a la presencia ampliada de Man Group en la región desde ADGM ".

Robyn Grew, director ejecutivo de Man Group, dijo: "Man Group ha reconocido durante mucho tiempo a Abu Dabi como uno de los centros financieros más dinámicos del mundo, y presentar nuestra solicitud para una licencia de categoría 3A marca un hito importante en nuestro compromiso con la región. Nuestra relación con Abu Dhabi es profunda, desde nuestra participación en el panel asesor de expertos original de ADGM hace más de 10 años hasta las sólidas asociaciones de décadas que hemos construido con sofisticados asignadores locales en materia de inversión, investigación e intercambio de conocimientos. Esperamos establecer un centro que, con el tiempo, esperamos abarcar la distribución, la inversión y el comercio ".

El establecimiento de la presencia de Man Group refuerza aún más la posición de Abu Dabi como centro financiero internacional líder para la gestión de activos y las empresas de inversión. ADGM ha seguido demostrando un fuerte crecimiento, con un aumento de los activos bajo gestión del 36 % en 2025 y más de 12 000 licencias activas, lo que destaca la confianza sostenida de los inversores mundiales en su ecosistema.

A medida que ADGM expande su ecosistema a través de fondos de cobertura, capital privado y estrategias cuantitativas, continúa fortaleciendo la posición de Abu Dhabi como la "Capital del Capital" y una puerta de entrada clave que conecta los flujos de capital global en Asia, Europa y Medio Oriente.

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FUENTE ADGM