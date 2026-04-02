IFC de Abu Dhabi anuncia um aumento de 36% nos ativos sob gestão, de 51% na força de trabalho e mais de 12.000 licenças até 2025

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A ADGM, o Centro Financeiro Internacional (IFC) de Abu Dhabi, entregou um ano de sólido crescimento e marcos estratégicos, reforçando seu papel no status de Abu Dhabi como a "Capital do Capital".

A ADGM continuou a atrair capital internacional, profissionais de nível internacional e instituições de renome para a capital dos Emirados Árabes Unidos. No final de 2025, o número de licenças ativas na ADGM ultrapassou 12.000, enquanto o número de indivíduos que trabalham no centro financeiro aumentou 51%, para 44.339. Enquanto isso, os Ativos sob gestão (AUM) aumentaram 36%, ressaltando a confiança sustentada em Abu Dhabi como um centro confiável para gerentes globais de ativos e patrimônio.

Sua Excelência Ahmed Jasim Al Zaabi, Presidente da ADGM, disse: "2025 marcou um capítulo decisivo nos marcos da ADGM. Alcançamos mais um ano de crescimento significativo em nossos AUM, refletindo tanto a confiança de nossos parceiros quanto a força de nossas estratégias de investimento. Igualmente importante foi o nosso sucesso em atrair os principais players globais para a ADGM, reforçando nossa posição como uma porta de entrada para talentos, capital e inovação de nível mundial. Esse progresso demonstra o poder de um ecossistema próspero, baseado em parcerias, criação de valor a longo prazo e um sólido compromisso com a excelência. "E, à medida que continuamos a nos alinhar estreitamente com a visão estratégica de Abu Dhabi, mantemos o foco em impulsionar o crescimento sustentável e ampliar nossa vantagem competitiva para nos tornarmos um dos cinco principais centros financeiros internacionais do mundo."

O crescimento significativo do setor financeiro de Abu Dhabi se reflete no aumento de novas licenças dentro da ADGM, com as principais empresas globais escolhendo o centro financeiro como seu centro regional.

O número total de licenças ativas na ADGM aumentou 30%, atingindo 12.671 no final de 2025, reforçando ainda mais sua posição como o maior centro financeiro internacional (IFC) da região do Oriente Médio e da África nesse indicador.

Enquanto isso, o crescimento da atividade comercial em todo o IFC continuou a atrair um grupo de profissionais diversificado e altamente qualificado nas Ilhas Al Reem e Al Maryah. Isso levou a um aumento de 51% na força de trabalho total da ADGM, passando de 29.338 pessoas em 2024 para 44.339 em 2025.

Em 2025, empresas líderes nas áreas de fintech, ativos digitais, bancos, investimento em infraestrutura, consultoria em sustentabilidade, serviços jurídicos globais e plataformas financeiras baseadas em tecnologia, incluindo Circle, Carta, Bitcoin Suisse, Tradition, Bitgrit, Stacks Asia DLT Foundation, Hidden Roads, Skadden e Digital Climate Middle East (DCME), Olive Gaea, TON, Animoca Brands, BBVA, Arab Bank (Suíça) Gulf, Galaxy Digital, Halo Investing, Eurasian Development Bank, iCapital, ERM e DLA Piper, anunciaram sua instalação na ADGM.

A Binance tornou-se a primeira corretora de criptomoedas a obter uma licença global formal da Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros (FSRA) da ADGM em dezembro de 2025. A licença permite que a Binance opere a partir de Abu Dhabi sob um quadro regulatório abrangente e de nível internacional, reforçando a posição da ADGM na vanguarda dos ecossistemas de ativos digitais em conformidade com as normas e voltados para o futuro em todo o mundo.

No final de 2025, a ADGM abrigava 171 gestores de ativos e fundos, que administravam coletivamente 244 fundos. Um total de 347 instituições financeiras estão agora sediadas na ADGM, 80 das quais foram licenciadas em 2025.

Entre as principais entidades financeiras estão Kimmeridge, Fortress, Polen Capital, Adams Street, Arcapita, Aquila Group, Cantor Fitzgerald, Davidson Kempner, DWS, Galaxy (divisão de gestão de ativos e ativos digitais), GMB Limited, HarbourVest, Harrison Street, Investindustrial, KKR, Monroe Capital, NewVest, Oryx Global Partners, PATRIZIA, Partners Group, Plenary ME Infrastructure Partners Ltd., Seviora, UBS Group e Julius Baer.

Enquanto isso, a FSRA emitiu um total de 120 aprovações preliminares (IPAs), um aumento de quase 32% em relação ao ano anterior, enquanto foram concedidas 94 novas autorizações de serviços financeiros (FSPs).

Ao longo do ano, o ecossistema mais amplo da ADGM recebeu 3.495 entidades operacionais, quase um aumento de 40% em relação ao ano anterior, ressaltando a variedade de empresas que escolheram o centro financeiro como sua base regional.

A crescente projeção global de Abu Dhabi como um importante centro financeiro foi mais uma vez confirmada em dezembro, com o seu reconhecimento no primeiro Índice de Competitividade de Centros Financeiros (FCCI), publicado pela NYU Stern School of Business. O índice classificou a capital dos Emirados Árabes Unidos como o centro financeiro número um na região MENA e o 12º em todo o mundo, refletindo as fortes bases institucionais de Abu Dhabi, o ambiente regulatório progressivo e o ecossistema pronto para o futuro.

Abu Dhabi também sediou a reunião anual do Fórum Internacional de Fundos Soberanos (IFSWF) em novembro de 2025. O evento reuniu os principais fundos soberanos que representam um capital institucional significativo de longo prazo. O encontro reafirmou a posição de Abu Dhabi como um organizador confiável de fluxos globais de capital e uma plataforma de diálogo estratégico e parcerias.

Durante o primeiro semestre de 2025, a ADGM ampliou suas atividades internacionais ao se juntar ao Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi (ADDED) e a uma delegação mais ampla de Abu Dhabi em uma série de roadshows na China e no Japão, bem como em roadshows em Londres, Nova York, Singapura e Índia no segundo semestre do ano. Durante essas viagens, a ADGM e outras entidades líderes dos Emirados Árabes Unidos assinaram vários memorandos de entendimento (MOUs) e organizaram uma série de eventos para promover oportunidades de negócios e investimentos nos setores de alto crescimento do emirado.

Em setembro, a FSRA da ADGM e a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) organizaram conjuntamente uma mesa-redonda de alto nível em Hong Kong para discutir oportunidades para os gestores de ativos de Hong Kong no âmbito da ADGM.

Sendo o único centro financeiro internacional (IFC) da região a aplicar diretamente o direito consuetudinário inglês, a ADGM fortaleceu seu ecossistema regulatório ao longo de 2025 para reforçar a integridade do mercado, aumentar a transparência e melhorar a proteção ao consumidor.

A FSRA implementou as principais atualizações legislativas alinhadas com os padrões internacionais, incluindo os princípios BCBS e IOSCO. Ela também introduziu um novo Regime de Relatórios de Fundos para aumentar a transparência, a qualidade dos dados e a supervisão regulatória em todo o setor de gestão de ativos.

Em consonância com as prioridades regulatórias dos Emirados Árabes Unidos e em coordenação com o Banco Central, a FSRA publicou um documento de consulta sobre os princípios de planejamento de transição, estabelecendo expectativas de alto nível para que as instituições financeiras reforcem sua resiliência e preparação a longo prazo.

Em 2025, a ADGM começou a operar plenamente sua jurisdição imobiliária ampliada, após a integração bem-sucedida da Ilha Al Reem à ADGM. A RAconcentrou-se na prestação de serviços imobiliários completos, incluindo o lançamento de mais de 70 serviços para o setor imobiliário nas áreas de compra e venda, locação, renovações, registros de projetos, transações imobiliárias, licenciamento, autorizações de trabalho, licenças comerciais e renovações de licenças emitidas no âmbito de programas de incentivo.

Em dezembro de 2025, a Mubadala e a Aldar anunciaram uma joint venture de mais de AED 60 bilhões para expandir a Ilha Al Maryah, inaugurando a próxima fase de crescimento para um dos maiores distritos financeiros do mundo. O projeto compreenderá 1,5 milhão de m² de novos espaços de escritório, residenciais, de varejo e de hospitalidade, elevando ainda mais a combinação única de negócios internacionais e vida de luxo da Ilha Al Maryah.

A capacidade do ADGM de reunir potências financeiras globais ficou mais uma vez em evidência durante a Semana de Finanças de Abu Dhabi 2025 (ADFW), sua edição de maior sucesso até o momento, com 68 eventos e 394 sessões temáticas. Com mais de 800 palestrantes influentes e quase 70 parceiros globais e regionais, o evento reuniu participantes que gerenciam coletivamente mais de US$ 60 trilhões em ativos – o equivalente a mais de 50% do PIB mundial. O evento também recebeu mais de 35.000 participantes, dos quais 30% eram estrangeiros, representando 175 nacionalidades.

Através da ADFW, que está chamando cada vez mais a atenção internacional a cada edição, a ADGM foi capaz de mostrar os planos de Abu Dhabi para sua próxima década de crescimento e reforçar sua posição como a Capital do Capital.

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FONTE ADGM