ADGM anuncia abertura de escritório da Rokos Capital Management em Abu Dhabi após aprovação regulatória

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 2º de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O ADGM, centro financeiro internacional de Abu Dhabi, informou hoje que a Rokos Capital Management (RCM) abriu um escritório na capital após receber autorização da Financial Services Regulatory Authority (FSRA) para operar. Instalado na Sky Tower, dentro da área do ADGM, o novo escritório amplia a presença global da gestora, que já atua em Londres, Nova York e Cingapura.

A RCM é uma gestora global multiativos focada em entregar retornos consistentes no longo prazo, sempre considerando o risco. A empresa opera com estratégias em diversas classes de ativos e tem forte base em operações de macro trading global.

Chris Irish, responsável pelo Oriente Médio e diretor financeiro da Rokos Capital Management, afirmou: "Obter a licença completa no ADGM é um passo importante para a expansão da RCM na região. Agora, queremos avançar com a ampliação da equipe e fortalecer o relacionamento com investidores e parceiros locais."

Criado em 2015, o ADGM se consolidou como um dos centros financeiros que mais crescem na região, com um ambiente regulatório sólido e alinhado a padrões internacionais. Esse modelo oferece segurança jurídica, previsibilidade e acesso a oportunidades tanto em Abu Dhabi quanto em outros mercados da região.

Com base na estabilidade econômica do emirado, em um ambiente favorável aos negócios e em uma estratégia de diversificação de longo prazo, o ADGM vem atraindo cada vez mais instituições financeiras internacionais interessadas em acessar mercados regionais e globais.

Arvind Ramamurthy, diretor de desenvolvimento de mercado do ADGM, declarou: "A chegada da Rokos Capital Management reforça ainda mais o ecossistema do ADGM, que reúne algumas das principais instituições financeiras globais. Esse crescimento é sustentado por uma regulação transparente, orientada a resultados, e por um ambiente que favorece gestores que atendem clientes tanto da região quanto do exterior. Seguimos vendo um fluxo consistente de empresas escolhendo o ADGM como base, o que confirma Abu Dhabi como um dos principais destinos para investidores globais e uma porta de entrada para oportunidades na região."

Sobre o ADGM

O ADGM é o principal centro financeiro internacional de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. Está entre os maiores distritos financeiros do mundo em área e é o maior da região do Oriente Médio e África em número de licenças ativas.

Também é uma das poucas jurisdições no mundo — e a única na região — a aplicar diretamente o sistema jurídico da Common Law inglesa.

O ADGM abrange as ilhas Al Maryah e Al Reem, que formam a zona franca financeira de Abu Dhabi, conectando economias do Oriente Médio, África e Sul da Ásia (MEASA) aos mercados globais. Seu ecossistema foi estruturado para apoiar tanto instituições financeiras quanto empresas de outros setores, incentivando inovação, crescimento sustentável e resiliência econômica no longo prazo.

Com expansão contínua e parcerias internacionais, o ADGM reforça o posicionamento de Abu Dhabi como a "Capital do Capital" e como um dos principais centros globais de finanças, investimentos e negócios.

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FONTE ADGM