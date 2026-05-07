Aegea sustenta crescimento e registra EBITDA proforma do Ecossistema de R$ 3 bilhões no 1T26, aumento recorrente de 65,3%

Companhia amplia geração operacional de caixa em 33%, com destaque para o aumento de

R$ 700 milhões na arrecadação.

SÃO PAULO, 7 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Aegea Saneamento, líder do setor de saneamento básico no Brasil, iniciou 2026 com resultados operacionais robustos e avanços relevantes, consolidando sua posição como uma das principais plataformas de infraestrutura do país. No primeiro trimestre do ano, a Companhia registrou receita líquida do Ecossistema, que inclui os resultados da Águas do Rio (empresa não consolidada nas demonstrações financeiras da Aegea), de R$ 4,9 bilhões, crescimento de 13,5% em relação ao mesmo período de 2025.

O desempenho reflete o amadurecimento das operações e a ampliação da base atendida em diferentes regiões do Brasil. A Companhia registrou EBITDA recorrente do Ecossistema de R$ 3 bilhões, resultado 65,3% superior ao observado no primeiro trimestre do ano passado.

Outro destaque do trimestre foi o avanço na geração operacional de caixa, que cresceu 33%, impulsionada pela evolução do turnaround das concessionárias e pelo aumento de aproximadamente R$ 700 milhões na arrecadação, que representa um crescimento de 16,3%, ou seja, superior ao crescimento de 13,5% da receita líquida, reforçando os ganhos de eficiência e maturidade operacional da Companhia. A Aegea segue investindo na expansão dos serviços e base de clientes. O Capex do Ecossistema totalizou R$ 1,6 bilhão no trimestre.

Os investimentos permitiram conectar cerca de 1,1 milhão de novas economias e beneficiar aproximadamente 3 milhões de pessoas em todo o país. Além disso, outro 1,1 milhão de economias foram incorporadas por meio do crescimento inorgânico, com a entrada das concessões Águas do Pará e Águas do Piauí. Com isso, a Aegea alcançou 14,6 milhões de economias atendidas, expansão de 16,9% na base operacional.

Como parte do processo de fortalecimento da governança corporativa, a Companhia está implementando um plano estruturado de aprimoramento de sistemas, processos e controles internos. A iniciativa, aprovada pelo Conselho de Administração, inclui diagnóstico, evolução da arquitetura de sistemas e ampliação da integração de processos, bem como reforço das áreas de controladoria, contabilidade e riscos, que inclui a contratação do novo Diretor de Controladoria, Marcos Badollato.

A Aegea também colocou em prática um plano de revisão de investimentos, custos e despesas, mantendo os investimentos prioritários para o ano, com uma redução estimada de R$ 1,25 bilhão por ano ao longo dos próximos cinco anos - valor equivalente a cerca de 10% em relação aos níveis registrados em 2025.

"Os resultados do trimestre reforçam a trajetória consistente de expansão e amadurecimento da Aegea, que segue avançando no desempenho operacional e financeiro, ao mesmo tempo em que aprimoramos nossos processos e a qualidade das informações financeiras, em linha com nosso compromisso de melhoria contínua", afirma Radamés Casseb, CEO da Aegea Saneamento.

Atualmente, a Companhia está presente em 15 estados, 893 cidades e atende mais de 39 milhões de pessoas. Ao longo dos últimos anos, a Aegea consolidou sua transformação de uma operação regional para uma das maiores plataformas privadas de investimento em infraestrutura do Brasil, com forte capacidade de execução em projetos de saneamento.

Em março de 2026, a Aegea também recebeu aporte de R$ 1,2 bilhão, reforçando a confiança dos seus acionistas na estratégia de longo prazo e no potencial de crescimento da Companhia.

Sobre a Aegea

A Aegea atua por meio de ativos de saneamento em todas as regiões do País. Com um crescimento sustentável, a Companhia saltou de seis municípios atendidos em 2010 para mais de 890 em 2025, distribuídos em 15 estados, beneficiando mais de 39 milhões de pessoas. Em 2023, expandiu sua atuação para a disposição final de resíduos sólidos urbanos, reforçando sua atuação em desenvolver soluções integradas para os desafios ambientais brasileiros. A posição de liderança que a empresa ocupa e essa evolução foram possíveis devido ao modelo de negócio da Companhia, que tem como base eficiência e expertise operacional, disciplina financeira e o alinhamento aos princípios ESG. Para mais informações, acesse: http://www.aegea.com.br/

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FONTE Aegea Saneamento