AeroPress, Inc. lança prensa de café de vidro e metal premium

O icônico AeroPress 3 em 1, um café excepcionalmente suave e encorpado, reinventado em um design deslumbrante e artesanal para uma experiência de preparo premium

PALO ALTO, Califórnia, 28 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Bem a tempo para o Dia Nacional do Café dos EUA em 29 de setembro, a AeroPress , Inc., fabricante da icônica cafeteira com mais de 55.000 avaliações cinco estrelas em mais de 60 países, está revelando a cafeteira AeroPress Premium — uma bela releitura do design clássico da AeroPress usando materiais de alta qualidade, incluindo vidro de borossilicato de parede dupla feito à mão, aço inoxidável e alumínio. A AeroPress Premium apresenta componentes meticulosamente elaborados, incluindo uma tampa de filtro de aço inoxidável, colher e agitador, todos projetados com desempenho e estética em mente.

AeroPress lança prensa de café de vidro e metal premium

Os fãs há muito tempo pedem uma AeroPress de vidro e metal, e a AeroPress Premium atende a essa demanda, ao mesmo tempo em que reflete as tendências atuais na indústria de café e utensílios domésticos. O mundo do café está vendo uma mudança em direção a perfis que economizam espaço, métodos de preparo rápidos e convenientes e estações de café de cozinha elevadas. A AeroPress Premium é compacta, prepara um café excepcional em menos de 2 minutos e vem com um nível de habilidade raramente visto em cafeteiras manuais. É uma peça central impressionante na configuração de qualquer amante de café — seja em casa ou em cafés e restaurantes que servem café na mesa. Além disso, a AeroPress Premium chega em um pacote hexagonal inovador e elegante, projetado para elevar a experiência de desembalar, preparando o cenário para um ritual de preparo premium.

Este lançamento também apresenta o AeroPress Stainless Steel Organizer, um suporte elegante e moderno feito de aço inoxidável e silicone, projetado para armazenar ordenadamente o AeroPress Premium junto com seus acessórios.

"A AeroPress é um ícone no mundo do café, e a AeroPress Premium é uma homenagem à nossa herança, ao mesmo tempo em que avança com um novo nível de artesanato", disse David Cole, CMO da AeroPress. "Não se trata apenas de adicionar vidro e metal — trata-se de criar uma experiência de preparo premium. Do vidro de parede dupla feito à mão à tampa do filtro de aço inoxidável precisamente projetada, cada detalhe foi projetado para desempenho, durabilidade e beleza."

Após quase três anos em desenvolvimento, a AeroPress Premium apresenta novos materiais para elevar a icônica prensa. A engenharia necessária, apoiada por vários registros de patentes globais, apresenta um design inovador de vidro de parede dupla que é aberto em ambos os lados. A prensa visualmente deslumbrante oferece uma sensação tátil incrível com uma sutil marca gravada a laser que acrescenta à sua estética premium.

"Lançar o AeroPress Premium no Dia Nacional do Café é significativo para nós, pois celebra uma vasta comunidade de produtores de café, torrefadores, cervejeiros e entusiastas do café, e o impacto que o café causa em suas vidas", disse o CEO da AeroPress, Gerard Meyer. "A marca AeroPress foi construída pela comunidade e temos a sorte de ter um compromisso com nossa marca que é praticamente sem precedentes, em qualquer categoria."

Para agradecer aos seus fãs, a marca está oferecendo um desconto de 20% por apenas um dia na AeroPress Premium quando o produto estiver disponível no Dia Nacional do Café, 29 de setembro, proporcionando aos entusiastas a oportunidade perfeita de aprimorar sua configuração de preparo de café.

O AeroPress Premium é vendido por US$ 149,95, enquanto o AeroPress Stainless Steel Organizer é vendido por US$ 99,95. O AeroPress Premium e o AeroPress Stainless Steel Organizer estarão disponíveis no domingo, 29 de setembro, no AeroPress.com e no Williams-Sonoma.com, com varejistas adicionais e distribuição internacional sendo lançadas nos próximos meses.

