AeroPress, Inc. 推出優質玻璃金屬咖啡濾壓壺

AeroPress, Inc. 推出 AeroPress Go Plus 旅行咖啡沖煮系統

適逢父親節和夏季假期即將來臨,以在全球 60 多個國家和地區累積獲得超過 55,000 個五星評價的、以咖啡濾壓器而聞名的咖啡器具製造商——AeroPress, Inc. 隆重推出同類首創的咖啡革新產品 AeroPress Go Plus 全方位旅行咖啡沖煮系統。承襲 2019 年上市的暢銷產品...