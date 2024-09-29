AeroPress, Inc. 推出優質玻璃金屬咖啡濾壓壺

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AeroPress

29 9月, 2024, 09:08 CST

經典 AeroPress 3 合 1 咖啡沖泡器，煮出的咖啡口感特別順滑、濃郁，加上匠心獨運的外型，重新演繹頂級沖泡體驗

加利福尼亞州帕洛阿爾托2024年9月29日 /美通社/ -- 適逢 9 月 29 日舉行的美國國家咖啡日 ( USA National Coffee Day)，在 60 多個國家擁有超過 55,000 個五星評價的經典咖啡濾壓壺製造商 AeroPress, Inc. 推出 AeroPress Premium 咖啡濾壓壺：採用手工製作、雙層硼硅玻璃、不銹鋼和鋁等高級材質，重新演繹 AeroPress 的經典設計。AeroPress Premium 採用精心製作的組件，包括不鏽鋼濾蓋、匙羹和攪拌器，所有設計都兼顧效能與美感。

粉絲長期以來一直在要求以玻璃和金屬製成的 AeroPress，所以 AeroPress Premium 應運而生，同時反映咖啡和家居用品行業的當前趨勢。咖啡世界正在注意到，人們對節省空間的設計、方便快速的沖煮方法和廚房咖啡吧台趨之若鶩。AeroPress Premium 機身小巧，要沖泡一杯出色的咖啡只需不到兩分鐘，其工藝水平在芸芸手動咖啡機中實屬罕見。無論是在家中，或是在咖啡廳或餐廳的桌邊，此咖啡沖煮器都是咖啡愛好者的迷你綠洲。此外，AeroPress Premium 採用創新而優雅的六角形包裝，旨在提升開箱體驗，為頂級沖泡儀式打造前奏。

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AeroPress, Inc. 推出優質玻璃金屬咖啡濾壓壺
AeroPress, Inc. 推出優質玻璃金屬咖啡濾壓壺

此次推出了 AeroPress Stainless Steel Organizer，這是一款由不銹鋼和矽膠製成的時尚收納架，專為整齊收納 AeroPress Premium 及其配件而設計。

AeroPress 市場總監 David Cole 表示：「AeroPress 是咖啡世界的標誌，而 AeroPress Premium 是對我們的傳統的致敬，同時以推陳出新的工藝技術向前邁進。「這不僅僅是關於加入玻璃和金屬，而是要打造頂級的沖泡體驗。從手工製作的雙層玻璃到精心設計的不銹鋼濾蓋，每個細節都是為了性能、耐用性和美觀而設計。」

歷經近三年的研發，AeroPress Premium 採用全新材質，提升咖啡濾壓壺的代表地位。在多項全球專利申請的支持下，此濾壓壺探用一種突破性的雙層玻璃設計，其兩面均為開放式。令人一見傾心的濾壓壺，觸感美妙，配以精細的雷射蝕刻品牌，為其增添高級美感。

AeroPress 行政總裁 Gerard Meyer 表示：「在國家咖啡日推出 AeroPress Premium 對我們而言非常重要，因為這日子讚揚了廣大的咖啡種植者、烘焙者、沖泡者和咖啡愛好者，以及咖啡對其生活的影響。AeroPress 品牌由社區建立，我們非常幸運，在任何產品類別中，我們品牌的承諾都是前所未有的。」

為答謝粉絲，品牌將在 9 月 29 日的國家咖啡日提供 AeroPress Premium 八折優惠，只此一天，為咖啡愛好者提供擁有更優質沖泡設備的大好機會。

AeroPress Premium 售價為 149.95 美元，而 AeroPress Stainless Steel Organizer 的售價為 99.95 美元。AeroPress Premium 與 AeroPress Stainless Steel Organizer 將於 9 月 29 日星期日在 Aeropress.com 和 Williams-Sonoma.com 上發售，並在未來幾個月新增其他零售商和國際經銷商。 

有關更多資訊，請瀏覽 AeroPress.com，或在 Instagram、Facebook、Twitter、TikTok、YouTube、LinkedIn 和 Pinterest 追蹤。有關北美銷售查詢，請透過 [email protected] Chris Peasley 聯絡；有關國際銷售查詢，請透過 [email protected]Luca Granata 聯絡。

AeroPress 簡介
AeroPress 咖啡濾壓壺，讓全球超過 60 個國家/地區的咖啡愛好者，用不到兩分鐘時間就能沖泡出一杯完美咖啡。採用獲得專利的三合一沖泡技術，AeroPress 讓咖啡愛好者利用法式咖啡濾壓壺，享受一杯獨特香醇，絲絨細滑、醇厚濃縮，留有餘韻的深烘咖啡。AeroPress 咖啡沖泡器憑藉其標誌性設計和難以置信的快速沖泡過程，深受咖啡師、世界咖啡冠軍和追求品質的日常咖啡愛好者所喜愛，在網上累積超過 55,000 條五星級評分就是最佳證明。有關 AeroPress 的更多資訊，請瀏覽 AeroPress.com 或追蹤 InstagramTikTokYouTubeFacebookLinkedIn 以及 Pinterest

SOURCE AeroPress

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