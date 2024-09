AeroPress, Inc. stellt Premium-Kaffeepresse aus Glas und Metall vor

Ikonische AeroPress 3-in-1-Kaffeemaschine für außergewöhnlich weichen, vollmundigen Kaffee, neu gestaltet in einem atemberaubenden, handgefertigten Design für ein Premium-Brüherlebnis

PALO ALTO, Kalifornien, 28. September 2024 /PRNewswire/ – Rechtzeitig zum Nationalen Tag des Kaffees in den USA am 29. September stellt AeroPress, Inc., der Hersteller der kultigen Kaffeepresse mit mehr als 55.000 Fünf-Sterne-Bewertungen in über 60 Ländern, die AeroPress Premium-Kaffeepresse vor – eine wunderschöne Neuinterpretation des klassischen AeroPress-Designs unter Verwendung hochwertiger Materialien wie handgefertigtem, doppelwandigem Borosilikatglas, Edelstahl und Aluminium. Die AeroPress Premium verfügt über sorgfältig gefertigte Komponenten, darunter eine Filterkappe aus Edelstahl, eine Schöpfkelle und einen Rührer, die alle mit Blick auf Leistung und Ästhetik entwickelt wurden.

AeroPress Debuts Premium Glass & Metal Coffee Press

Fans haben schon lange eine AeroPress aus Glas und Metall gefordert, und die AeroPress Premium erfüllt diese Nachfrage und spiegelt gleichzeitig die aktuellen Trends in der Kaffee- und Haushaltswarenindustrie wider. In der Kaffeewelt ist ein Wandel hin zu platzsparenden Profilen, bequemen und schnellen Brühmethoden und gehobenen Kaffeestationen zu beobachten. Die AeroPress Premium ist kompakt, brüht außergewöhnlichen Kaffee in weniger als 2 Minuten und verfügt über ein handwerkliches Niveau, das man bei manuellen Kaffeemaschinen selten findet. Er ist ein beeindruckendes Herzstück in der Einrichtung eines jeden Kaffeeliebhabers – ob zu Hause oder in Cafés und Restaurants, die Kaffee am Tisch servieren. Darüber hinaus wird die AeroPress Premium in einer innovativen und eleganten sechseckigen Verpackung geliefert, die das Auspacken zu einem besonderen Erlebnis macht und den Rahmen für ein erstklassiges Brühritual bildet.

Mit dieser Markteinführung wird auch der AeroPress Stainless Steel Organizer vorgestellt, ein schlanker und moderner Ständer aus Edelstahl und Silikon, in dem die AeroPress Premium zusammen mit ihrem Zubehör ordentlich aufbewahrt werden kann.

„Die AeroPress ist eine Ikone in der Kaffeewelt, und die AeroPress Premium ist eine Hommage an unser Erbe, während sie gleichzeitig eine neue Stufe der Handwerkskunst erreicht", sagte David Cole, CMO von AeroPress. „Es geht nicht nur darum, Glas und Metall hinzuzufügen – es geht darum, ein erstklassiges Brauerlebnis zu schaffen. Vom handgefertigten, doppelwandigen Glas bis hin zum präzise gefertigten Filterdeckel aus Edelstahl wurde jedes Detail auf Leistung, Haltbarkeit und Schönheit ausgelegt."

Nach fast drei Jahren Entwicklungszeit bietet die AeroPress Premium neue Materialien, die die kultige Presse aufwerten. Die erforderliche Technik, die durch mehrere weltweite Patentanmeldungen gestützt wird, führt ein bahnbrechendes, doppelwandiges Glasdesign ein, das auf beiden Seiten offen ist. Die visuell beeindruckende Presse bietet eine unglaubliche Haptik mit dezentem lasergraviertem Branding, das die hochwertige Ästhetik unterstreicht.

„Die Markteinführung der AeroPress Premium am National Coffee Day ist für uns von großer Bedeutung, da wir damit eine große Gemeinschaft von Kaffeebauern, Röstern, Brühern und Kaffeeliebhabern feiern und die Auswirkungen würdigen, die Kaffee auf ihr Leben hat", sagte Gerard Meyer, CEO von AeroPress. „Die Marke AeroPress wurde von der Gemeinschaft aufgebaut, und wir können uns glücklich schätzen, dass wir ein Engagement für unsere Marke haben, das so ziemlich beispiellos ist, in jeder Kategorie."

Als Dankeschön an ihre Fans bietet die Marke einen eintägigen Rabatt von 20 % auf die AeroPress Premium an, wenn das Produkt am Nationalen Tag des Kaffees, dem 29. September, erhältlich ist, und bietet Enthusiasten damit die perfekte Gelegenheit, ihr Brühsystem zu verbessern.

Die AeroPress Premium kostet 149,95 USD, während der AeroPress Stainless Steel Organizer für 99,95 USD erhältlich ist. Die AeroPress Premium und der AeroPress Stainless Steel Organizer werden ab Sonntag, 29. September, auf AeroPress.com und Williams-Sonoma.com erhältlich sein.

Für weitere Informationen besuchen Sie AeroPress.com oder folgen Sie uns auf Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, LinkedIn und Pinterest. Für Anfragen zum Vertrieb in Nordamerika wenden Sie sich bitte an Chris Peasley unter [email protected]. Für Anfragen zum internationalen Vertrieb wenden Sie sich bitte an Luca Granata unter [email protected].

INFORMATION ZU AEROPRESS

AeroPress-Kaffeemaschinen bieten Kaffeeliebhabern in mehr als 60 Ländern die Möglichkeit, ihre perfekte Tasse überall und in weniger als zwei Minuten zuzubereiten. Die patentierte 3-in-1-Brühtechnologie der Marke ermöglicht es Kaffeeliebhabern, eine einzigartig köstliche Tasse Kaffee zu genießen, mit dem vollen Körper einer French Press, der Sanftheit eines Pour-Over, der Reichhaltigkeit eines Espressos und einer Qualität im Abgang, die noch lange nach dem letzten Schluck anhält. Mit ihrem ikonischen Design und dem unglaublich schnellen Brühvorgang sind die AeroPress-Kaffeemaschinen bei Baristas, Kaffeeweltmeistern und anspruchsvollen Kaffeetrinkern sehr beliebt – und die über 55.000 Fünf-Sterne-Bewertungen im Internet sprechen für sich. Für weitere Informationen über AeroPress besuchen Sie AeroPress.com oder folgen Sie uns auf Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn und Pinterest.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2517220/AeroPress_Coffee_Press.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2393724/AeroPress_Logo.jpg