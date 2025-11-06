AeroPress comemora 20 anos com o lançamento do primeiro moedor manual de café e das novas edições premium nas cores preta e branca

Para comemorar duas décadas desde o lançamento de sua inovadora prensa de café 3 em 1, a icônica marca está expandindo sua linha com novas cores Premium e um Moedor de Café Manual compacto e de alto desempenho

PALO ALTO, Califórnia, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Duas décadas de café saboroso merecem comemoração, e a AeroPress, Inc. está comemorando esse marco com o lançamento de novos produtos desenvolvidos para aprimorar a experiência de preparo, incluindo o primeiro Moedor de Café Manual da marca e a popular AeroPress Premium nas novas variantes de cores preta e branca.

O Moedor Manual profissional e ultracompacto promete a mesma precisão, versatilidade, portabilidade e facilidade de uso pelas quais a marca é conhecida, oferecendo resultados suaves e consistentes com facilidade em todos os métodos de preparo — do espresso e AeroPress ao coador, cafeteira moka e prensa francesa. Não importa como você prepara, ele foi projetado para elevar o seu ritual do café. O lançamento marca a primeira expansão da marca além das prensas manuais, entrando em um portfólio mais amplo de equipamentos de café de alto desempenho.

Seu design inovador oferece:

Precisão no Preparo: Projetado com mais de 60 ajustes de moagem para controle total, do espresso fino ao cold brew grosso.





Projetado com mais de 60 ajustes de moagem para controle total, do espresso fino ao cold brew grosso. Desempenho e Materiais Premium: Projetado com mós de 38 mm fabricadas na Itália e revestidas de titânio para máxima durabilidade e uma moagem ultraconsistente.





Projetado com mós de 38 mm fabricadas na Itália e revestidas de titânio para máxima durabilidade e uma moagem ultraconsistente. Ultraportabilidade: Centímetro por centímetro, o moedor de alto desempenho mais compacto do mercado. O moedor cabe dentro de uma AeroPress, incluindo o cabo magnético, tornando-se o companheiro de viagem definitivo tanto para amantes de café quanto para profissionais do setor.





Centímetro por centímetro, o moedor de alto desempenho mais compacto do mercado. O moedor cabe dentro de uma AeroPress, incluindo o cabo magnético, tornando-se o companheiro de viagem definitivo tanto para amantes de café quanto para profissionais do setor. Facilidade de Uso: Apresenta uma alça ergonômica extra longa com patente pendente e rolamentos duplos para moagem sem esforço. Sua estrutura fina facilita a pegada e é perfeita tanto para mãos grandes quanto pequenas.





Apresenta uma alça ergonômica extra longa com patente pendente e rolamentos duplos para moagem sem esforço. Sua estrutura fina facilita a pegada e é perfeita tanto para mãos grandes quanto pequenas. Garantia Vitalícia das Lâminas: Projetado para desempenho duradouro e moagem precisa, a AeroPress oferece garantia vitalícia das lâminas — além de uma garantia de dois anos para todos os outros componentes mediante registro.

O produto Premium da marca é o lançamento mais procurado já apresentado pela AeroPress, esgotando-se em tempo recorde. As novas edições nas cores preta e branca seguem o sucesso anterior — feitas com o mesmo vidro borossilicato de parede dupla e metal artesanal, com acabamento discreto em gravação a laser, combinando estética refinada com a tecnologia patenteada de preparo 3 em 1 da marca. Oferecendo a suavidade do coador, a intensidade da prensa francesa e a riqueza do espresso em menos de dois minutos, a edição Premium, agora disponível em três cores, é o presente ideal para amantes do café que valorizam a estética da cozinha, apreciam um bom design e ainda mais um café excepcional.

"Ao longo de nossos 20 anos de história, a AeroPress tem se dedicado a oferecer produtos que ajudam os consumidores a preparar cafés melhores", afirmou Gerard Meyer, CEO da AeroPress. "Aplicamos o mesmo princípio de design de sabor, precisão, versatilidade e portabilidade que tornou nossos métodos de preparo compactos tão icônicos, para criar um moedor manual que oferece desempenho profissional em um formato ideal para viagens. Também atendemos aos pedidos dos fãs por uma cafeteira que una funcionalidade e design elegante com as novas cores da linha Premium."

David Cole, CMO da AeroPress, acrescentou: "Lançar o Moedor Manual e as novas cores da linha Premium junto com nosso 20º aniversário demonstra a evolução da AeroPress como marca e nosso compromisso com os fãs. Trabalhamos em estreita colaboração com um grupo de baristas, competidores e profissionais do café para validar cada escolha na criação do Moedor Manual — das mós italianas revestidas de titânio aos mais de 60 ajustes precisos de moagem — garantindo nossa promessa de uma experiência de café versátil e de alto desempenho. Os insights deles ajudaram a aprimorar cada detalhe, garantindo desempenho nos mais altos padrões, onde quer que você prepare seu café."

Tanto o Moedor Manual (US$ 199,95) quanto as edições Premium nas cores preta e branca (US$ 199,95) já estão disponíveis por meio de distribuidores ao redor do mundo e na Amazon Europa em mercados selecionados, com expansão global prevista para breve.

Para mais informações sobre a AeroPress, novos produtos e métodos de preparo, acesse aeropress.com ou acompanhe pelas redes sociais: Instagram, TikTok, YouTube e Pinterest.

SOBRE A AEROPRESS

A AeroPress foi inventada pelo engenheiro Alan Adler, que buscava criar uma forma melhor de preparar uma única xícara de café — mais suave, saborosa e rápida. Sua inovação, o uso da pressão do ar, acelerou a extração e reduziu o amargor, revelando todo o sabor do grão de café em cada xícara.

Parte prensa francesa, parte coador e parte espresso, a AeroPress utiliza uma tecnologia patenteada de preparo 3 em 1 que combina imersão, pressão do ar e microfiltragem. O resultado: uma xícara limpa, encorpada, com menos amargor e zero resíduo, preparada em menos de 60 segundos.

Diferente dos métodos tradicionais de preparo, a AeroPress oferece controle total sobre cada variável — permitindo desde receitas de cold brew e café gelado até bebidas intensas no estilo espresso, como cappuccinos e lattes. Com design ideal para viagens e preparo rápido, a AeroPress conquistou baristas, campeões mundiais e amantes do café do dia a dia. Mais de 75.000 avaliações cinco estrelas e o World AeroPress Championship — maior competição de café filtrado do mundo, impulsionada pelos fãs e presente em mais de 70 países — evidenciam seu impacto global.

Para saber mais, acesse aeropress.com ou acompanhe a AeroPress no Instagram, TikTok, YouTube e Pinterest.

