AIMA Q7: redefinindo os veículos elétricos inteligentes de duas rodas com um grande lançamento na Exposição Mundial de Inteligência Industrial 2024

TIANJIN, China, 28 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Em 20 de junho, a AIMA teve uma presença notável na Exposição Mundial de Inteligência Industrial 2024 com o lançamento do produto oficial AIMA Q7 sob o tema "Carro-chefe inteligente, nascido para a família". A Exposição Mundial de Inteligência Industrial 2024 apresenta a mais recente tecnologia de inteligência artificial e os avanços industriais em nível global. Este é o segundo ano consecutivo em que a AIMA é convidada a participar da exposição. Esse evento teve grande importância no cenário global do setor de inteligência, pois a AIMA apresentou seu produto pioneiro de veículo elétrico individual, confirmando sua liderança no setor. Além disso, a exposição serviu de plataforma para a AIMA comunicar sua estratégia visionária de transporte inteligente, apresentando suas conquistas significativas e traçando planos para um futuro inteligente, chamando a atenção em escala global.

O AIMA Q7 apareceu na World Intelligent Industry Expo 2024

A Chic Technology é pioneira no setor

A IMA Redefine a Mobilidade Inteligente com Produtos Avançados

Durante o lançamento do produto AIMA Q7, Mo Xuan, Diretor de Marca da AIMA Technology Group Co., Ltd, ressaltou o compromisso da AIMA com a criação de veículos excepcionais para todas as viagens em família. Com seu design elegante, cor Pantone, condução confortável, tecnologia de segurança TCS e recursos inteligentes, o AIMA Q7 incorpora a essência do lar e da viagem, sintetizando o espírito da marca AIMA e mostrando a profunda exploração e fusão de beleza, moda e tecnologia da marca.

"A transformação de veículos elétricos inteligentes de duas rodas", conforme descrito por Xiao Bing, chefe de pesquisa e desenvolvimento da AIMA Technology Group Co. Ltd, mostra como o principal veículo inteligente da AIMA, o Q7, incorpora uma verdadeira evolução em inteligência. Por meio da integração perfeita de terminais de interação inteligentes, terminais de passeio inteligentes e interconexão ecológica inteligente, o AIMA Q7 cria um circuito fechado perfeito de experiências inovadoras. Com o uso de tecnologias avançadas, como BMS de chumbo-ácido, controladores full-stack de desenvolvimento próprio, aplicativos 4G&BeiDou e vários modos de direção inteligentes, a AIMA continua a definir o padrão do setor em produtos avançados.

Dentro da visão e dos planos estratégicos da AIMA, há uma dedicação inabalável aos princípios centrados no usuário, um compromisso com a inovação científica e tecnológica e uma ação resoluta para dissipar dúvidas. Nessa busca, percebemos o compromisso e a responsabilidade de uma empresa líder do setor, bem como uma abordagem calorosa e compassiva, que é ao mesmo tempo inovadora e tecnologicamente avançada. Os esforços da AIMA levam alegria e amor aos usuários do mundo inteiro.

