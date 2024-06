AIMA Q7: Intelligente zweirädrige Elektrofahrzeuge werden mit einer großen Präsentation auf der World Intelligent Industry Expo 2024 neu definiert

TIANJIN, China, 28. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Am 20. Juni hat AIMA auf der World Intelligent Industry Expo 2024 mit der Einführung des offiziellen Produkts AIMA Q7 unter dem Motto „Intelligent Flagship, Born for Family" (Intelligentes Flaggschiff, gemacht für die Familie) eine bemerkenswerte Präsenz gezeigt. Die World Intelligent Industry Expo 2024 präsentiert die neuesten Technologien der künstlichen Intelligenz und industrielle Fortschritte weltweit. Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem AIMA zur Teilnahme an der Messe eingeladen wurde. Diese Veranstaltung war von großer Bedeutung für die globale intelligente Industrie, da AIMA sein bahnbrechendes Produkt für ein einzelnes Elektrofahrzeug vorstellte und damit seine Führungsrolle in der Branche untermauerte. Die Messe war für AIMA auch eine Plattform, um seinen visionären Ansatz für den intelligenten Verkehr vorzustellen, seine bedeutenden Errungenschaften zu präsentieren und Pläne für eine intelligente Zukunft zu skizzieren, die weltweit Aufmerksamkeit erregten.

Mo Xuan, Chief Brand Officer of AIMA Technology Group Co., Ltd, proudly presents AIMA Q7. AIMA Q7 appeared at the 2024 World Intelligent Industry Expo

Schicke Technologie als Vorreiter der Branche

AIMA definiert intelligente Mobilität mit fortschrittlichen Produkten neu

Beim Produktlaunch des AIMA Q7 unterstrich Mo Xuan, Markenchef der AIMA Technology Group Co., Ltd, dass AIMA sich dafür einsetzt, außergewöhnliche Fahrzeuge für jede Familienreise zu entwickeln. Mit seinem schnittigen Design, den Pantone-Farben, dem hohen Fahrkomfort, der TCS Sicherheitstechnologie und den intelligenten Funktionen verkörpert der AIMA Q7 die Essenz von Zuhause und Reisen. Er verkörpert das Markenethos von AIMA und zeigt, wie die Marke Schönheit, Mode und Technologie gründlich untersucht und miteinander in Einklang bringt.

„Intelligente Elektro-Zweiräder im Wandel", das ist laut Xiao Bing, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der AIMA Technology Group Co. Ltd, das intelligente Vorzeige-Fahrzeug von AIMA, den AIMA Q7. Er verkörpert eine wahre Evolution der Intelligenz. Durch die nahtlose Integration von intelligenten Interaktions-Terminals, intelligenten Fahr-Terminals und intelligenter ökologischer Vernetzung schafft der AIMA Q7 einen perfekten Kreislauf innovativer Erfahrungen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien wie Blei-Säure-BMS, selbst entwickelte Full-Stack-Controller, 4G&BeiDou-Anwendungen und mehrere intelligente Fahrmodi setzt AIMA weiterhin den Standard in der Branche für fortschrittliche Produkte.

Die Vision und die strategischen Pläne der AIMA basieren auf einem konsequenten Engagement für nutzerzentrierte Prinzipien, für wissenschaftliche und technologische Innovationen und für ein entschlossenes Vorgehen, um Zweifel auszuräumen. In diesem Bestreben zeigt sich das Engagement und die Verantwortung eines Branchenführers sowie ein warmherziger und einfühlsamer Ansatz, der sowohl zukunftsorientiert als auch technologisch fortschrittlich ist. Die Bemühungen von AIMA bringen den Nutzern auf der ganzen Welt Freude und Liebe.

