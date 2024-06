AIMA Q7 : redéfinir les véhicules électriques à deux roues intelligents avec un grand lancement à l'exposition mondiale de l'industrie intelligente 2024

TIANJIN, Chine, 28 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le 20 juin, AIMA a fait une présence remarquée à la World Intelligent Industry Expo 2024, l'exposition mondiale de l'industrie intelligente, avec le lancement du produit officiel AIMA Q7 sous le thème " Intelligent Flagship, Born for Family " (Un véhicule phare intelligent, né pour la famille). L'exposition mondiale de l'industrie intelligente 2024 présente les dernières technologies d'intelligence artificielle et les avancées industrielles à l'échelle mondiale. C'est la deuxième année consécutive qu'AIMA est invitée à participer à l'exposition. Cet événement était d'une grande importance dans le paysage mondial de l'industrie intelligente, car AIMA y présentait son produit de véhicule électrique unique pionnier, affirmant ainsi son leadership dans l'industrie. En outre, l'exposition a servi de plateforme à AIMA pour communiquer son approche visionnaire du transport intelligent, en présentant ses réalisations majeures et en esquissant des plans pour un avenir intelligent, attirant ainsi l'attention à l'échelle mondiale.

Mo Xuan, Chief Brand Officer of AIMA Technology Group Co., Ltd, proudly presents AIMA Q7. AIMA Q7 appeared at the 2024 World Intelligent Industry Expo

La technologie Chic, pionnière du secteur

A IMA redéfinit la mobilité intelligente avec des produits de pointe

Lors du lancement de l'AIMA Q7, Mo Xuan, directeur de la marque AIMA Technology Group Co. Ltd, a souligné la volonté d'AIMA de créer des véhicules exceptionnels pour tous les voyages en famille. Avec son design élégant, sa couleur Pantone, sa conduite confortable, sa technologie de sécurité TCS et ses fonctions intelligentes, l'AIMA Q7 incarne l'essence même de la maison et du voyage, illustrant l'éthique de la marque AIMA tout en mettant en évidence l'exploration profonde de la marque et la fusion de la beauté, de la mode et de la technologie.

"Transformer les véhicules électriques à deux roues intelligents", comme l'a décrit Xiao Bing, chef de la recherche et du développement chez AIMA Technology Group Co. Ltd, montre comment le véhicule intelligent phare d'AIMA, l'AIMA Q7, incarne une véritable évolution en matière d'intelligence. Grâce à l'intégration transparente de terminaux d'interaction intelligents, de terminaux de conduite intelligents et d'une interconnexion écologique intelligente, l'AIMA Q7 crée une boucle fermée parfaite d'expériences innovantes. En s'appuyant sur des technologies de pointe telles que le BMS plomb-acide, des contrôleurs complets développés par ses soins, des applications 4G&BeiDou et de multiples modes de conduite intelligents, AIMA continue d'établir la norme dans l'industrie pour les produits de pointe.

La vision et les plans stratégiques d'AIMA reposent sur un attachement indéfectible à des principes centrés sur l'utilisateur, un engagement en faveur de l'innovation scientifique et technologique et une action résolue pour dissiper les doutes. Dans le cadre de ces activités, nous sommes les témoins de l'engagement et de la responsabilité d'un leader du secteur, ainsi que d'une approche chaleureuse et altruiste qui est à la fois avant-gardiste et technologiquement avancée. Les efforts d'AIMA apportent joie et amour aux utilisateurs du monde entier.

