AIMA Technology Group apresentará sete produtos inovadores no CES 2025 e anunciará parceria estratégica com renomada marca italiana

LAS VEGAS, 24 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- O AIMA Technology Group, líder global em mobilidade elétrica, apresentará sete produtos inovadores de mobilidade elétrica no CES 2025 e anunciará uma parceria estratégica com uma renomada marca italiana. Após os lançamentos bem-sucedidos do HYHAWK, BIG SUR, BIG SUR SPORT e SANTA MONICA, o AIMA Technology Group apresentará sua mais recente série e revelará a colaboração, consolidando ainda mais sua liderança no mercado global.

Angela Zheng, CEO da AIMA EBIKE, afirmou: "O CES 2024 foi apenas o começo da nossa jornada para redefinir a mobilidade elétrica. Em 2025, elevaremos a experiência a um novo patamar com inovações pioneiras que expandem os limites da mobilidade elétrica sustentável, elegante e de alto desempenho." Em 2025, o AIMA Technology tem como objetivo alcançar mais de 600 Pontos de Venda Independentes de Bicicletas (IBD) nos Estados Unidos e lançar 6 novos produtos. A AIMA exporta para mais de 50 países e desenvolveu 11 bases de produção no mundo todo, incluindo fábricas no exterior, na Indonésia e no Vietnã.

Durante o CES 2025, o AIMA Technology Group realizará uma recepção para a imprensa na terça-feira, 7 de janeiro, às 10h30 (Horário do Pacífico), para apresentar sua nova linha de produtos. No dia 8 de janeiro, às 11h, a AIMA revelará o misterioso produto de edição limitada no estande da CES, redefinindo o futuro da mobilidade. Convidamos você a se juntar a nós na descoberta dessa inovação revolucionária. Localização do estande: Las Vegas Convention Center, North Hall, estande n.º 10947, apresentando nossas mais recentes conquistas inovadoras.

Estande da AIMA Technology: Las Vegas Convention Center, North Hall, estande n.º 10947.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2449955/AIMA_Technology_Logo.jpg

FONTE AIMA Technology