AIMA Technology Group présentera sept produits révolutionnaires au salon CES 2025 et annonce un partenariat stratégique avec une marque italienne de renom

LAS VEGAS, 24 décembre 2024 /PRNewswire/ -- AIMA Technology Group, un leader mondial de la mobilité électrique, présentera sept produits de mobilité électrique révolutionnaires au CES 2025 et annoncera un partenariat stratégique avec une marque italienne de renom. Après les lancements réussis de HYHAWK, BIG SUR, BIG SUR SPORT et SANTA MONICA, AIMA Technology Group dévoilera sa dernière gamme et révélera la collaboration, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché mondial.

Angela Zheng, PDG d'AIMA EBIKE, a déclaré : « CES 2024 n'était que le début de notre voyage pour redéfinir la mobilité électrique. En 2025, nous passerons à la vitesse supérieure grâce à des innovations révolutionnaires qui repoussent les limites des déplacements électriques durables, élégants et performants. » En 2025, AIMA Technology vise plus de 600 concessionnaires indépendants de bicyclettes aux États-Unis et lancera 6 nouveaux produits. AIMA exporte vers plus de 50 pays et a développé 11 bases de production dans le monde, y compris des usines en Indonésie et au Vietnam.

Au cours du salon CES 2025, AIMA Technology Group organisera une réception pour les médias le mardi 7 janvier à 10h30 (heure du Pacifique) afin de présenter sa nouvelle gamme de produits. Le 8 janvier à 11h00, AIMA dévoilera sur le stand de CES le mystérieux produit conceptuel en édition limitée qui redéfinira l'avenir de la mobilité. Nous vous invitons à découvrir avec nous cette innovation révolutionnaire. Emplacement du stand : Las Vegas Convention Center, North Hall, Stand n° 10947, présentant nos dernières innovations.

Stand d'AIMA Technology : Las Vegas Convention Center, North Hall, stand n° 10947.

