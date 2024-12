AIMA Technology Group stellt sieben bahnbrechende Produkte auf der CES 2025 vor und kündigt strategische Partnerschaft mit renommierter italienischer Marke an

LAS VEGAS, 24. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die AIMA Technology Group, ein weltweit führender Anbieter von Elektromobilität, wird auf der CES 2025 sieben bahnbrechende Elektromobilitätsprodukte vorstellen und eine strategische Partnerschaft mit einer renommierten italienischen Marke ankündigen. Nach den erfolgreichen Markteinführungen von HYHAWK, BIG SUR, BIG SUR SPORT und SANTA MONICA wird die AIMA Technology Group ihre neueste Serie vorstellen und die Zusammenarbeit bekannt geben, wodurch sie ihre Führungsposition auf dem Weltmarkt weiter festigen wird.

Angela Zheng, CEO von AIMA EBIKE, sagte: „Die CES 2024 war nur der Anfang unserer Entwicklung, um die Elektromobilität neu zu definieren. 2025 werden wir mit bahnbrechenden Innovationen, die die Grenzen des nachhaltigen, stilvollen und leistungsstarken elektrischen Reisens verschieben, die nächste Stufe erreichen." 2025 will AIMA Technology über 600 unabhängige Fahrradhändler (IBD) in den USA ansprechen und 6 neue Produkte einführen. AIMA exportiert in mehr als 50 Länder und hat weltweit 11 Produktionsstandorte aufgebaut, darunter Fabriken in Indonesien und Vietnam.

Während der CES 2025 wird die AIMA Technology Group am Dienstag, den 7. Januar um 10:30 Uhr (Pacific Time) einen Medienempfang veranstalten, um ihre neue Produktpalette vorzustellen. Am 8. Januar um 11:00 Uhr wird AIMA das geheimnisvolle Konzeptprodukt in limitierter Auflage auf dem CES-Stand enthüllen und damit die Zukunft der Mobilität neu definieren. Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns diese bahnbrechende Innovation zu entdecken. Standort des Standes: Las Vegas Convention Center, North Hall, Stand Nr. 10947, wo unsere neuesten innovativen Errungenschaften vorgestellt werden.

Stand von AIMA Technology: Las Vegas Convention Center, Nordhalle, Stand Nr. 10947.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2449955/AIMA_Technology_Logo.jpg