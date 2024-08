Ajisen Ramen inicia um novo capítulo, ganhando o título de "marca número 1 do mundo" de restaurante de macarrão

XANGAI, 27 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Recentemente, Ajisen Ramen recebeu a prestigiosa certificação de marca número 1 do mundo em restaurantes de macarrão, medida em termos do número de lojas operadas diretamente pela Euromonitor, afirmando a qualidade superior da marca e sua ampla presença internacional.

Mais de 50 anos fazendo sopa de osso de porco: o apelo global de Ajisen Ramen cresce em 120 cidades

Na década de 1960, Takaharu Shigemitsu abriu a primeira loja de Ajisen Ramen com o objetivo de trazer o autêntico caldo japonês de tonkotsu (osso de porco) para os entusiastas da comida em todo o mundo. A marca incorpora "sen" (mil) em seu nome, um testemunho de seu ambicioso objetivo de estabelecer 1.000 pontos de venda em todo o mundo.

Em 1990, Ajisen Ramen tornou-se um dos representantes da Kyushu tonkotsu ramen no Japão e começou a se expandir globalmente. Hoje, a Ajisen Ramen está presente em 15 países dos 5 continentes, com restaurantes em mais de 120 cidades. Enquanto isso, a Marugame adota principalmente um modelo de operação direta para garantir qualidade consistente.

Ao longo de 50 anos, Ajisen Ramen tem usado ossos de porco premium para cozinhar a base da sopa, empregando técnicas avançadas de fabricação de sopa japonesa através de sete processos meticulosos. Cada lote de caldo de osso passa por um meticuloso processo de 12 horas, demonstrando o compromisso de Ajisen Ramen em preservar o artesanato tradicional e, ao mesmo tempo, promover a inovação.

Ajisen Ramen segue critérios rigorosos de seleção de ingredientes, obtendo ingredientes de primeira linha e premium em todo o mundo por meio de cadeias de suprimentos robustas. Isso inclui cartilagem de porco dinamarquesa Crown, camarão branco equatoriano, carne bovina australiana e caranguejo-das-neves russo.

Cinco instalações estabelecidas na China, com um compromisso inabalável com o artesanato de qualidade

Em 1996, a Sra. Pan Wei apresentou Ajisen Ramen à China continental. Desde então, Ajisen Ramen estabeleceu raízes profundas e floresceu no mercado, emergindo como líder no setor de cadeias de restaurantes da China.

Já em 2012, a Ajisen China começou a ser pioneira no estabelecimento de cozinhas centrais. Atualmente, a Ajisen China opera cinco instalações em Xangai, Dongguan, Tianjin, Chengdu e Wuhan. Essas instalações também introduziram padrões tecnológicos japoneses avançados. Alguns deles obtiveram a certificação ISO22000. Ao longo de 15 anos, todas as cinco principais fábricas garantiram a qualidade e a segurança dos alimentos. Além disso, Ajisen Ramen estabeleceu um sistema robusto de gestão de segurança alimentar, garantindo que cada passo esteja em conformidade com os padrões estritamente de segurança alimentar, proporcionando tranquilidade a todos os clientes.

O ingrediente secreto exclusivo de Ajisen Ramen, o senmi -oil (óleo de mil sabores), é produzido através de um processo de fervura a lume brando de 2 horas e 1.800 segundos de moagem contínua. Combinadas com a cartilagem de porco cuidadosamente selecionada de origem europeia, suculenta e saborosa, essas ofertas únicas realçam o sabor excepcional do Ajisen Ramen.

Colaborando com chefs com estrelas Michelin, Ajisen revela suas novas ofertas

Durante este ano, Ajisen colaborará com chefs internacionais com estrelas Michelin para desenvolver três novos pratos, que serão lançados exclusivamente na China continental e oferecerão uma experiência culinária totalmente nova aos clientes do país. Olhando para o futuro, Ajisen Ramen continua empenhado em manter o espírito de artesanato e cumprir a sua missão de "oferecer uma deliciosa tigela de ramen aos clientes em todo o mundo". A marca continuará a explorar e inovar, trazendo experiências gastronômicas mais deliciosas, saudáveis e únicas para os entusiastas da gastronomia em todos os lugares.

