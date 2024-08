Ajisen Ramen beginnt ein neues Kapitel und erhält den Titel „World's No.1 Brand" für Nudelrestaurants

SHANGHAI, 27. August 2024 /PRNewswire/ -- Kürzlich wurde Ajisen Ramen von Euromonitor die prestigeträchtige Zertifizierung als weltweit führende Marke für Nudelrestaurants, gemessen an der Anzahl der direkt betriebenen Geschäfte, verliehen, was die hervorragende Qualität und die breite internationale Präsenz der Marke bestätigt.

50+ Jahre Zubereitung von Schweineknochensuppe: Ajisen Ramen findet weltweit in 120 Städten großen Anklang

In den 1960er Jahren eröffnete Takaharu Shigemitsu den ersten Ajisen Ramen-Laden mit dem Ziel, authentische japanische tonkotsu (Schweineknochen)-Brühe Ramen für Feinschmecker auf der ganzen Welt anzubieten. Die Marke trägt das Wort „sen" (tausend) in ihrem Namen, ein Beweis für ihr ehrgeiziges Ziel, weltweit 1.000 Verkaufsstellen zu eröffnen.

Im Jahr 1990 wurde Ajisen Ramen zu einem der Vertreter der Kyushu-Tonkotsu-Ramen in Japan und begann, weltweit zu expandieren. Heute ist Ajisen Ramen in 15 Ländern auf 5 Kontinenten vertreten, mit Restaurants in über 120 Städten. Inzwischen setzt Marugame in erster Linie auf ein direkt betriebenes Modell, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten.

Seit über 50 Jahren verwendet Ajisen Ramen erstklassige Schweineknochen zum Kochen der Suppenbasis und wendet fortschrittliche japanische Suppenherstellungstechniken in sieben sorgfältigen Verfahren an. Jede Charge der Knochenbrühe wird in einem 12-stündigen Verfahren hergestellt, was das Engagement von Ajisen Ramen für die Bewahrung traditioneller Handwerkskunst bei gleichzeitiger Förderung von Innovationen unterstreicht.

Ajisen Ramen folgt strengen Kriterien bei der Auswahl der Zutaten und bezieht erstklassige, hochwertige Zutaten weltweit über stabile Lieferketten. Dazu gehören Danish Crown-Schweineknorpel, weiße Garnelen aus Ecuador, australisches Rindfleisch und russische Schneekrabben.

Fünf Standorte in China mit einem unermüdlichen Engagement für handwerkliche Qualität

Im Jahr 1996 führte Frau Pan Wei Ajisen Ramen auf dem chinesischen Festland ein. Seitdem hat Ajisen Ramen tiefe Wurzeln geschlagen, ist auf dem Markt erfolgreich und hat sich zu einem führenden Unternehmen im chinesischen Kettenrestaurantsektor entwickelt.

Bereits 2012 leistete Ajisen China Pionierarbeit bei der Einrichtung von Zentralküchen. Derzeit betreibt Ajisen China fünf Einrichtungen in Shanghai, Dongguan, Tianjin, Chengdu und Wuhan. Diese Einrichtungen haben auch fortschrittliche japanische Technologiestandards eingeführt. Einige von ihnen haben die ISO22000-Zertifizierung erhalten. In den letzten 15 Jahren haben alle fünf großen Fabriken die Qualität und Sicherheit der Lebensmittel gewährleistet. Darüber hinaus hat Ajisen Ramen ein robustes Lebensmittelsicherheitsmanagementsystem eingeführt, das sicherstellt, dass jeder Schritt den strengen Lebensmittelsicherheitsstandards entspricht, was jedem Gast ein gutes Gefühl gibt.

Die geheime Zutat von Ajisen Ramen, senmi-Öl (Öl mit tausend Aromen), wird in einem zweistündigen Köchelprozess und 1.800 Sekunden kontinuierlichem Mahlen hergestellt. Gepaart mit dem sorgfältig ausgewählten, saftigen und geschmackvollen Schweineknorpel aus europäischer Herkunft, unterstreichen diese einzigartigen Angebote den außergewöhnlichen Geschmack von Ajisen Ramen.

Ajisen stellt in Zusammenarbeit mit Michelin-Sterneköchen seine neuen Angebote vor

Im Laufe dieses Jahres wird Ajisen mit internationalen Sterneköchen zusammenarbeiten, um drei neue Gerichte zu entwickeln, die exklusiv auf dem chinesischen Festland eingeführt werden und den Gästen des Landes ein völlig neues kulinarisches Erlebnis bieten sollen. Mit Blick auf die Zukunft bleibt Ajisen Ramen dem Geist der Handwerkskunst und der Erfüllung seiner Mission verpflichtet, "Kunden auf der ganzen Welt eine köstliche Schüssel Ramen anzubieten". Die Marke wird weiter forschen und innovieren, um köstliche, gesunde und einzigartige Essenserlebnisse für alle Essensliebhaber zu schaffen.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2490420/image_5031966_32386541.jpg