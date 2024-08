Ajisen Ramen entame un nouveau chapitre en gagnant le titre de « première marque mondiale » de restaurant de nouilles

SHANGHAI, 27 août 2024 /PRNewswire/ -- Récemment, Ajisen Ramen a reçu la prestigieuse certification de la première marque mondiale de restaurant de nouilles, mesurée en termes de nombre de magasins gérés directement par Euromonitor, affirmant la qualité supérieure de la marque et sa large présence internationale.

Plus de 50 ans de préparation de la soupe aux os de porc : L'attrait mondial d'Ajisen Ramen s'accroît dans 120 villes

Dans les années 1960, Takaharu Shigemitsu a ouvert le premier magasin Ajisen Ramen dans le but de proposer aux amateurs de cuisine du monde entier d'authentiques ramen japonais tonkotsu (bouillon d'os de porc). La marque incorpore le mot « sen » (mille) dans son nom, ce qui témoigne de son objectif ambitieux de créer 1 000 points de vente dans le monde.

En 1990, Ajisen Ramen est devenu l'un des représentants du Kyushu tonkotsu ramen au Japon et a commencé à se développer à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, Ajisen Ramen est présent dans 15 pays sur les 5 continents, avec des restaurants dans plus de 120 villes. Par ailleurs, Marugame adopte principalement un modèle d'exploitation directe afin de garantir une qualité constante.

Depuis plus de 50 ans, Ajisen Ramen utilise des os de porc de première qualité pour faire mijoter la base de la soupe, en employant des techniques japonaises avancées de fabrication de soupe à travers sept processus méticuleux. Chaque lot de bouillon d'os est soumis à un processus minutieux de 12 heures, ce qui démontre l'engagement d'Ajisen Ramen à préserver le savoir-faire traditionnel tout en encourageant l'innovation.

Ajisen Ramen suit des critères rigoureux de sélection des ingrédients, s'approvisionnant en ingrédients de première qualité dans le monde entier par le biais de chaînes d'approvisionnement robustes. Il s'agit notamment du cartilage de porc Danish Crown, des crevettes blanches d'Équateur, du bœuf australien et du crabe des neiges russe.

Cinq sites établis en Chine, avec un engagement inébranlable en faveur de la qualité de l'artisanat

En 1996, Mme Pan Wei a introduit Ajisen Ramen en Chine continentale. Depuis lors, Ajisen Ramen s'est profondément enraciné et a prospéré sur le marché, s'imposant comme un acteur de premier plan dans le secteur des chaînes de restaurants en Chine.

Dès 2012, Ajisen China a commencé à faire œuvre de pionnier en mettant en place des cuisines centrales. Actuellement, Ajisen China exploite cinq sites à Shanghai, Dongguan, Tianjin, Chengdu et Wuhan. Ces installations ont également introduit des normes technologiques japonaises avancées. Certaines d'entre elles ont obtenu la certification ISO22000. Depuis 15 ans, les cinq principales usines garantissent la qualité et la sécurité des aliments. En outre, Ajisen Ramen a mis en place un solide système de gestion de la sécurité alimentaire, garantissant que chaque étape est conforme aux normes de sécurité alimentaire les plus strictes, ce qui assure la tranquillité d'esprit de chaque convive.

L'ingrédient secret emblématique d'Ajisen Ramen, senmi-oil (huile aux mille saveurs), est fabriqué grâce à un processus de mijotage de deux heures et à un broyage continu de 1 800 secondes. Associées au cartilage de porc juteux et savoureux, soigneusement sélectionné en Europe, ces offres uniques rehaussent le goût exceptionnel des Ajisen Ramen.

En collaboration avec des chefs étoilés, Ajisen dévoile ses nouvelles offres

Au cours de cette année, Ajisen collaborera avec des chefs internationaux étoilés au guide Michelin pour mettre au point trois nouveaux plats, qui seront lancés exclusivement en Chine continentale et offriront une toute nouvelle expérience culinaire aux convives du pays. Pour l'avenir, Ajisen Ramen s'engage à maintenir l'esprit de l'artisanat et à accomplir sa mission : « offrir un délicieux bol de ramen aux clients du monde entier ». La marque continuera d'explorer et d'innover, afin d'offrir aux amateurs de cuisine du monde entier des expériences culinaires plus délicieuses, plus saines et plus uniques.

