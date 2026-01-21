Aleria, Tawasal e Xange.com se unem para expandir a infraestrutura de mercado do Acordo de Paris para um pipeline de ITMOs de mais de US$ 100 bilhões
Notícias fornecidas porXange.com
21 jan, 2026, 21:01 GMT
Joint venture acelera registros ITMO em escala nacional, trilhos de mercado prontos para liquidação e MRVs digitais alinhados ao Acordo de Paris, apoiando um pipeline global de mais de 100 bilhões de dólares em ITMOs baseados em florestas e natureza
DAVOS, Suíça, 21 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Aleria, empresa soberana de IA, e Tawasal, um dos principais Super Apps dos Emirados Árabes Unidos, anunciaram hoje uma joint venture com Xange.com para ajudar os governos na criação de registros nacionais, no monitoramento e no desenvolvimento de trilhos de mercado, para apoiar mais de 100 bilhões de ITMOs ao redor do mundo.
A Xange.com, fornecedora de software de inteligência ambiental e infraestrutura de mercado, cria a base necessária para o robusto mercado global de ITMOs previsto no Acordo de Paris, abrindo oportunidades para nações ricas em mitigação com:
- Ferramentas de Monitoramento, Relatórios e Verificação Digitais (dMRV), ajudando os países a capturar com eficiência dados verificados de mitigação de grau de comprador e detecção de riscos ambientais, como detecção de incêndios florestais e inundações.
- Global Environmental Market Infrastructure Solutions (GEMIS), uma solução tecnológica única orientada por políticas para o gerenciamento de projetos ambientais alinhados com o Acordo de Paris.
- Registro e liquidação ITMO independente de terceiros, utilizando uma plataforma digital fornecida por um banco de custódia dos EUA com sede em Chicago.
- Sovereign Data and Payment Solution, conectando a capacidade soberana de dados de IA da Aleria a milhões de usuários da Tawasal, com a Gnosis e a Noxxo como provedoras de tecnologia de pagamento.
"O artigo 6 exige que os governos operem registros, sistemas de dados e processos de liquidação confiáveis sob autoridade nacional", declarou Eric Leandri, CEO da Aleria e da Tawasal. "Esta joint venture se concentra em fornecer a infraestrutura técnica necessária para apoiar a contabilidade, o monitoramento e a transferência de resultados de mitigação em conformidade. Ao combinar os recursos de dados soberanos da Aleria, a plataforma digital da Tawasal e a infraestrutura de mercado da Xange.com, estamos permitindo que os países implementem os mecanismos do Artigo 6 em conformidade com os requisitos do Acordo de Paris."
Ao firmar parcerias com a Tawasal e a Aleria, a Xange.com expandirá sua atuação para governos e empresas na África, Oriente Médio, América do Sul, Ásia e em outras regiões críticas para o cumprimento do Acordo de Paris.
"Identificamos e destinamos um pipeline de longo prazo de mais de US$ 100 bilhões em resultados alinhados ao Acordo de Paris em programas florestais e baseados na natureza", declarou Esteban van Goor, CEO e fundador da Xange.com.
Sobre a Xange
A Xange.com International Holding AG é uma empresa de software de inteligência ambiental e infraestrutura de mercado com sede em Zurique, Suíça, atendendo governos e empresas com sistemas dMRV, soluções de infraestrutura de mercado, relatórios de sustentabilidade e participação no mercado ambiental alinhados ao Acordo de Paris, incluindo mecanismos do Artigo 6.
Sobre a Tawasal
A Tawasal Information Technology LLC, fundada em 2019 em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, é a criadora de tecnologias críticas e desenvolvedora do Tawasal SuperApp — uma plataforma digital abrangente projetada para melhorar as experiências diárias dos usuários, integrando comunicação, estilo de vida e serviços financeiros em um único aplicativo.
Sobre a Aleria
A Aleria , empresa apoiada pela IHC, fornece soluções soberanas de IA e de dados projetadas para governos, empresas e setores regulamentados. A empresa se concentra em permitir que as organizações criem, implantem e operem sistemas de IA em jurisdições nacionais e regionais definidas, com controle total sobre dados, infraestrutura e operações. A Aleria apoia a implantação de IA em setores críticos, incluindo governo, serviços financeiros, saúde e infraestrutura.
Contato de mídia
Nicholas Fouriezos
[email protected]
+1 4702332949
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2865603/Xange_Logo.jpg
FONTE Xange.com
Partilhar este artigo