Aleria, Tawasal e Xange.com se unem para expandir a infraestrutura de mercado do Acordo de Paris para um pipeline de ITMOs de mais de US$ 100 bilhões

Joint venture acelera registros ITMO em escala nacional, trilhos de mercado prontos para liquidação e MRVs digitais alinhados ao Acordo de Paris, apoiando um pipeline global de mais de 100 bilhões de dólares em ITMOs baseados em florestas e natureza

DAVOS, Suíça, 21 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Aleria , empresa soberana de IA, e Tawasal , um dos principais Super Apps dos Emirados Árabes Unidos, anunciaram hoje uma joint venture com Xange.com para ajudar os governos na criação de registros nacionais, no monitoramento e no desenvolvimento de trilhos de mercado, para apoiar mais de 100 bilhões de ITMOs ao redor do mundo.

A Xange.com, fornecedora de software de inteligência ambiental e infraestrutura de mercado, cria a base necessária para o robusto mercado global de ITMOs previsto no Acordo de Paris, abrindo oportunidades para nações ricas em mitigação com:

Ferramentas de Monitoramento, Relatórios e Verificação Digitais (dMRV), ajudando os países a capturar com eficiência dados verificados de mitigação de grau de comprador e detecção de riscos ambientais, como detecção de incêndios florestais e inundações.





ajudando os países a capturar com eficiência dados verificados de mitigação de grau de comprador e detecção de riscos ambientais, como detecção de incêndios florestais e inundações. Global Environmental Market Infrastructure Solutions (GEMIS), uma solução tecnológica única orientada por políticas para o gerenciamento de projetos ambientais alinhados com o Acordo de Paris.





uma solução tecnológica única orientada por políticas para o gerenciamento de projetos ambientais alinhados com o Acordo de Paris. Registro e liquidação ITMO independente de terceiros, utilizando uma plataforma digital fornecida por um banco de custódia dos EUA com sede em Chicago.





utilizando uma plataforma digital fornecida por um banco de custódia dos EUA com sede em Chicago. Sovereign Data and Payment Solution, conectando a capacidade soberana de dados de IA da Aleria a milhões de usuários da Tawasal, com a Gnosis e a Noxxo como provedoras de tecnologia de pagamento.

"O artigo 6 exige que os governos operem registros, sistemas de dados e processos de liquidação confiáveis sob autoridade nacional", declarou Eric Leandri, CEO da Aleria e da Tawasal. "Esta joint venture se concentra em fornecer a infraestrutura técnica necessária para apoiar a contabilidade, o monitoramento e a transferência de resultados de mitigação em conformidade. Ao combinar os recursos de dados soberanos da Aleria, a plataforma digital da Tawasal e a infraestrutura de mercado da Xange.com, estamos permitindo que os países implementem os mecanismos do Artigo 6 em conformidade com os requisitos do Acordo de Paris."

Ao firmar parcerias com a Tawasal e a Aleria, a Xange.com expandirá sua atuação para governos e empresas na África, Oriente Médio, América do Sul, Ásia e em outras regiões críticas para o cumprimento do Acordo de Paris.

"Identificamos e destinamos um pipeline de longo prazo de mais de US$ 100 bilhões em resultados alinhados ao Acordo de Paris em programas florestais e baseados na natureza", declarou Esteban van Goor, CEO e fundador da Xange.com .

Sobre a Xange

A Xange.com International Holding AG é uma empresa de software de inteligência ambiental e infraestrutura de mercado com sede em Zurique, Suíça, atendendo governos e empresas com sistemas dMRV, soluções de infraestrutura de mercado, relatórios de sustentabilidade e participação no mercado ambiental alinhados ao Acordo de Paris, incluindo mecanismos do Artigo 6.

Sobre a Tawasal

A Tawasal Information Technology LLC, fundada em 2019 em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, é a criadora de tecnologias críticas e desenvolvedora do Tawasal SuperApp — uma plataforma digital abrangente projetada para melhorar as experiências diárias dos usuários, integrando comunicação, estilo de vida e serviços financeiros em um único aplicativo.

Sobre a Aleria

A Aleria , empresa apoiada pela IHC, fornece soluções soberanas de IA e de dados projetadas para governos, empresas e setores regulamentados. A empresa se concentra em permitir que as organizações criem, implantem e operem sistemas de IA em jurisdições nacionais e regionais definidas, com controle total sobre dados, infraestrutura e operações. A Aleria apoia a implantação de IA em setores críticos, incluindo governo, serviços financeiros, saúde e infraestrutura.

