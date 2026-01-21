Aleria, Tawasal und Xange.com gehen eine Partnerschaft ein, um die Marktinfrastruktur des Pariser Abkommens auf eine ITMO-Pipeline von über 100 Milliarden US-Dollar auszuweiten

Das Joint Venture beschleunigt die Einrichtung von ITMO-Registern auf nationaler Ebene, die Schaffung marktfähiger Handelsplattformen und die Einführung eines mit dem Pariser Abkommen konformen digitalen MRV-Systems und unterstützt damit eine globale Pipeline von ITMOs im Bereich Wald und Natur im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar

DAVOS, Schweiz, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Aleria , ein souveränes KI-Unternehmen, und Tawasal , eine führende Super-App mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, gaben heute eine Joint Venture mit Xange.com bekannt, um Regierungen bei der Einrichtung nationaler Register, Überwachungssysteme und Marktplattformen zu unterstützen, die mehr als 100 Milliarden ITMOs weltweit abdecken.

Xange.com, ein Anbieter von Umweltinformationssoftware und Marktinfrastruktur, schafft die notwendigen Grundlagen für den im Pariser Abkommen vorgesehenen robusten globalen ITMO-Markt und eröffnet damit Chancen für Länder mit hohem Emissionsminderungspotenzial durch:

Digitale Überwachungs-, Berichterstattungs- und Verifizierungsinstrumente (dMRV), die Länder dabei unterstützen, verifizierte Daten zur Emissionsminderung auf Käuferebene effizient zu erfassen und Umweltgefahren wie Waldbrände und Überschwemmungen zu erkennen.





die Länder dabei unterstützen, verifizierte Daten zur Emissionsminderung auf Käuferebene effizient zu erfassen und Umweltgefahren wie Waldbrände und Überschwemmungen zu erkennen. Global Environmental Market Infrastructure Solutions (GEMIS) ist eine politikorientierte Komplettlösung für das Management von Umweltprojekten im Einklang mit dem Pariser Abkommen.





ist eine politikorientierte Komplettlösung für das Management von Umweltprojekten im Einklang mit dem Pariser Abkommen. Unabhängige ITMO-Registrierung und -Abwicklung durch Dritte unter Verwendung einer digitalen Plattform, die von einer in Chicago ansässigen US-Depotbank bereitgestellt wird.





unter Verwendung einer digitalen Plattform, die von einer in Chicago ansässigen US-Depotbank bereitgestellt wird. Sovereign Data and Payment Solution, die die souveräne KI-Datenkapazität von Aleria mit Millionen von Tawasal-Nutzern verbindet, wobei Gnosis und Noxxo als Zahlungsdienstleister fungieren.

„Artikel 6 verpflichtet Regierungen dazu, unter nationaler Aufsicht zuverlässige Register, Datensysteme und Abwicklungsprozesse zu betreiben", erklärte Eric Leandri, CEO von Aleria und Tawasal. „Dieses Joint Venture konzentriert sich auf die Bereitstellung der technischen Infrastruktur, die für die konforme Abrechnung, Überwachung und Übertragung von Emissionsminderungsergebnissen erforderlich ist. Durch die Kombination der souveränen Datenkapazitäten von Aleria, der digitalen Plattform von Tawasal und der Marktinfrastruktur von Xange.com ermöglichen wir es Ländern, Mechanismen gemäß Artikel 6 im Einklang mit den Anforderungen des Pariser Abkommens umzusetzen."

Durch die Partnerschaft mit Tawasal und Aleria wird Xange.com seine Aktivitäten auf Regierungen und Unternehmen in Afrika, dem Nahen Osten, Südamerika, Asien und anderen Regionen ausweiten, die für die Erfüllung des Pariser Abkommens von entscheidender Bedeutung sind.

„Wir haben eine langfristige Pipeline von mehr als 100 Milliarden US-Dollar für Projekte im Bereich Forstwirtschaft und naturbasierte Programme identifiziert und vorgesehen, die mit dem Pariser Abkommen im Einklang stehen", erklärte Esteban van Goor, CEO und Gründer von Xange.com .

Informationen zu Xange

Xange.com International Holding AG ist ein Unternehmen für Umweltinformationssoftware und Marktinfrastruktur mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, das Regierungen und Unternehmen mit dMRV-Systemen, Marktinfrastrukturlösungen, Nachhaltigkeitsberichterstattung und Teilnahme am Umweltmarkt im Einklang mit dem Pariser Abkommen, einschließlich der Mechanismen gemäß Artikel 6, unterstützt.

Informationen zu Tawasal

Tawasal Information Technology LLC wurde 2019 in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, gegründet und ist der Entwickler der Tawasal SuperApp – einer umfassenden digitalen Plattform, die darauf ausgelegt ist, die täglichen Erfahrungen der Nutzer zu verbessern, indem sie Kommunikation, Lifestyle und Finanzdienstleistungen in einer einzigen Anwendung vereint.

Informationen zu Aleria

Aleria , ein von IHC unterstütztes Unternehmen, bietet souveräne KI- und Datenlösungen für Regierungen, Unternehmen und regulierte Branchen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Organisationen in die Lage zu versetzen, KI-Systeme unter definierten nationalen und regionalen Rechtsvorschriften aufzubauen, einzusetzen und zu betreiben, wobei sie die vollständige Kontrolle über Daten, Infrastruktur und Betrieb behalten. Aleria unterstützt den Einsatz von KI in wichtigen Sektoren wie Behörden, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Infrastruktur.

Medienkontakt

Nicholas Fouriezos

[email protected]

+1 4702332949

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2865603/Xange_Logo.jpg