Aleria و Tawasal و Xange.com تطلق مشروعاً مشتركاً لتوسيع البنية التحتية لسوق اتفاق باريس لدعم محفظة بقيمة تفوق 100 مليار دولار من نتائج التخفيف المنقولة دولياً

دافوس، سويسرا, 21 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Aleria (شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي السيادي) و Tawasal (منصة تطبيقية رائدة مقرها الإمارات العربية المتحدة) اليوم عن مشروع مشترك مع Xange.com لمساعدة الحكومات في إنشاء سجلات وطنية وأنظمة رصد وبنية تحتية للسوق تدعم أكثر من 100 مليار من نتائج التخفيف المنقولة دولياً (ITMOs) حول العالم.

توفر Xange.com (متخصصة في برمجيات الذكاء البيئي والبنية التحتية للسوق) الأساس اللازم لسوق عالمي قوي لنتائج التخفيف كما نص عليه اتفاق باريس، وهو ما يفتح فرصاً أمام الدول ذات الإمكانيات العالية للتخفيف من خلال:

أدوات الرصد والإبلاغ والتحقق الرقمية ( dMRV ): تساعد الدول على جمع بيانات تخفيف موثوقة بمستوى جودة يلبي متطلبات المشترين، والكشف عن الأخطار البيئية بكفاءة، كالحرائق والفيضانات.

حلول البنية التحتية للأسواق البيئية العالمية ( GEMIS ): حل تكنولوجي موحد يتوافق مع السياسات الوطنية لإدارة المشاريع البيئية وفقاً لمتطلبات اتفاق باريس.

سجل مستقل (كطرف ثالث) لنتائج التخفيف وتسويتها: باستخدام منصة رقمية توفرها مؤسسة حفظ أمريكية مقرها شيكاغو.

حل البيانات والمدفوعات السيادي: يربط بين قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي في معالجة البيانات وملايين مستخدمي Tawasal ، حيث تتولى Gnosis و Noxxo دور موفري تقنيات الدفع.

قال إريك لياندري، الرئيس التنفيذي لشركتي Aleria و Tawasal: "تتطلب المادة 6 من الحكومات إدارة سجلات وأنظمة بيانات وعمليات تسوية موثوقة تحت السلطة الوطنية." أضاف: "يركز هذا المشروع المشترك على تقديم البنية التحتية التقنية اللازمة لدعم المحاسبة والرصد والنقل المتوافق لنتائج التخفيف. من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي لشركة Aleria، والمنصة الرقمية لشركة Tawasal، والبنية التحتية للسوق لشركة Xange.com، فإننا نمكّن الدول من تطبيق آليات المادة 6 وفقاً لمتطلبات اتفاق باريس."

بشراكتها مع Tawasal و Aleria، ستتوسع Xange.com للعمل مع الحكومات والمؤسسات في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وآسيا وغيرها من المناطق الحيوية لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

قال إستيبان فان غور، الرئيس التنفيذي ومؤسس Xange.com: "لقد حددنا محفظة طويلة الأجل بقيمة تجاوز 100 مليار دولار من النتائج المتوافقة مع اتفاق باريس عبر برامج الحفاظ على الغابات والطبيعة."

نبذة عن Xange

شركة Xange.com International Holding AG متخصصة في برمجيات الذكاء البيئي والبنية التحتية للسوق، ومقرها الرئيسي في زيورخ، سويسرا. وتقدم خدماتها إلى الحكومات والمؤسسات من خلال أنظمة الرصد والإبلاغ والتحقق الرقمية (dMRV)، وحلول البنية التحتية للأسواق، وتقارير الاستدامة، والمشاركة في الأسواق البيئية المتوافقة مع اتفاق باريس، بما في ذلك آليات المادة 6.

نبذة عن Tawasal

تعتبر شركة Tawasal Information Technology LLC (التي تأسست عام 2019 في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة) الرائدة في تطوير تقنيات حيوية وتطبيق Tawasal SuperApp، وهي منصة رقمية متكاملة مصممة لتحسين التجارب اليومية للمستخدمين بدمج خدمات الاتصالات والحياة اليومية والخدمات المالية في تطبيق واحد.

نبذة عنAleria

تقدم Aleria (شركة مدعومة من الشركة القابضة الدولية) حلول الذكاء الاصطناعي السيادي للبيانات المصممة للحكومات والمؤسسات والقطاعات الخاضعة للتنظيم. تركز على تمكين المؤسسات من بناء ونشر وتشغيل أنظمة ذكاء اصطناعي ضمن نطاقات سلطة وطنية وإقليمية معرّفة، مع السيطرة الكاملة على البيانات والبنية التحتية والعمليات. تدعم Aleria نشر الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، بما فيها الحكومة والخدمات المالية والرعاية الصحية والبنية الأساسية.

