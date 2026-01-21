Aleria, Tawasal et Xange.com s'associent pour étendre l'infrastructure du marché de l'Accord de Paris à un pipeline d'ITMO de plus de 100 milliards de dollars

La coentreprise accélère les registres ITMO à l'échelle nationale, les rails de marché prêts à être réglés et le MRV numérique aligné sur les Accords de Paris, soutenant un pipeline mondial de plus de 100 milliards d'ITMO basés sur la forêt et la nature.

DAVOS, Suisse, 21 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Aleria , une société d'IA souveraine, et Tawasal , une super-app de premier plan basée aux Émirats arabes unis, ont annoncé aujourd'hui une coentreprise avec Xange.com de façon à ce que les gouvernements puissent établir des registres nationaux, un suivi et des rails de marché prenant en charge plus de 100 milliards d'ITMO dans le monde entier.

Xange.com, un logiciel d'intelligence environnementale et fournisseur d'infrastructure de marché, crée la base nécessaire au marché mondial robuste des ITMO imaginé dans l'Accord de Paris, et développe des opportunités d'atténuation pour les pays riches grâce aux :

Outils numériques de surveillance, de notification et de vérification (dMRV), qui aident les pays à recueillir efficacement des données vérifiées sur l'atténuation des risques pour les acheteurs et la détection des risques environnementaux, tels que la détection des incendies de forêt et des inondations.





Global Environmental Market Infrastructure Solutions (GEMIS), une solution technologique unique axée sur les politiques pour la gestion des projets environnementaux dans le cadre de l'Accord de Paris.





Registre et règlement des ITMO gérés par des tiers indépendants, grâce à une plateforme numérique fournie par une banque de dépôt américaine basée à Chicago.





Une Solution de données et de paiement souveraine, connectant la capacité de données d'IA souveraine d'Aleria à des millions d'utilisateurs de Tawasal, grâce à Gnosis et Noxxo comme fournisseurs de technologies de paiement.

« L'article 6 exige que les gouvernements gèrent des registres, des systèmes de données et des processus de règlement crédibles sous l'autorité nationale », a déclaré Eric Leandri, CEO d'Aleria et de Tawasal. « Cette entreprise commune se concentre sur la mise en place de l'infrastructure technique nécessaire à la comptabilisation, au suivi et au transfert des résultats des mesures d'atténuation. En associant les capacités d'Aleria en matière de données souveraines à la plateforme numérique de Tawasal et à l'infrastructure de marché de Xange.com, nous permettons aux pays de mettre en œuvre les mécanismes de l'article 6 conformément aux exigences de l'Accord de Paris. »

En s'associant à Tawasal et Aleria, Xange.com s'étendra aux gouvernements et aux entreprises d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Amérique du Sud, d'Asie et d'autres régions essentielles à la réalisation de l'Accord de Paris.

« Nous avons localisé et réservé un pipeline à long terme de plus de 100 milliards de dollars pour des résultats alignés sur l'Accord de Paris dans le cadre de programmes forestiers et fondés sur la nature », a déclaré Esteban van Goor, CEO et fondateur de Xange.com .

Xange.com International Holding AG est un logiciel d'intelligence environnementale et une société d'infrastructure de marché dont le siège se trouve à Zurich, en Suisse, au service des gouvernements et des entreprises offrant des systèmes dMRV, des solutions d'infrastructure de marché, des rapports de durabilité et une participation au marché environnemental aligné sur l'Accord de Paris, notamment les mécanismes de l'article 6.

Tawasal Information Technology LLC, fondée en 2019 à Abu Dhabi, EAU, créatrice de technologies critiques et développeur de la super-app de Tawasal : une plateforme numérique complète conçue pour améliorer les expériences quotidiennes des utilisateurs en intégrant la communication, le mode de vie et les services financiers dans une seule application.

Aleria , une société soutenue par IHC, fournit des solutions souveraines d'IA et de données conçues pour les gouvernements, les entreprises et les industries réglementées. L'entreprise s'attache à faire en sorte que les entreprises puissent créer, déployer et exploiter des systèmes d'IA dans le cadre de juridictions nationales et régionales définies, grâce à un contrôle total des données, de l'infrastructure et des opérations. Aleria soutient le déploiement de l'IA dans des secteurs critiques tels que l'administration, les services financiers, la santé et les infrastructures.

