AM Green e DP World unem forças para tornar a Índia um centro global de moléculas sustentáveis

Tendo como objetivo exportar 2 MTPA de combustíveis sustentáveis, essa parceria torna a Índia líder dos esforços globais de descarbonização.

HYDERABAD, Índia, 14 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A AM Green, líder na produção de hidrogênio verde e de amônia, fez uma parceria com a DP World, líder global em logística, para criar uma cadeia de suprimentos sustentável para combustíveis e produtos químicos verdes. Essa parceria aumentará significativamente as ações globais de descarbonização, permitindo que ocorram exportações contínuas para os principais mercados de consumo.

AM Green Ammonia Plant and Port Infrastructure at Kakinada, India DP World Logo

De acordo com o Memorando de Entendimento (MOU), assinado em dezembro, a DP World e a AM Green desenvolverão conjuntamente a infraestrutura logística e de armazenamento para facilitar a exportação global de 1 MTPA de amônia verde e 1 MTPA de metanol verde. Isso inclui:

Desenvolver infraestrutura portuária nos Grupos industriais de emissões líquidas zero da AM Green para facilitar as exportações globais,

nos Grupos industriais de emissões líquidas zero da AM Green para facilitar as exportações globais, Desenvolver infraestrutura de abastecimento em Dubai , Índia e Sudeste Asiático para amônia e metanol verdes fornecidos pelas fábricas da AM Green,

em , Índia e Sudeste Asiático para amônia e metanol verdes fornecidos pelas fábricas da AM Green, Estabelecer infraestrutura de terminais estratégicos na União Europeia, Extremo Oriente e Emirados Árabes Unidos para fornecer a cadeia de suprimentos de zero carbono necessária ao apoio da sua transição para uma economia de baixo carbono.

A AM Green está desenvolvendo vários projetos na Índia, utilizando fontes de energia renováveis, incluindo a solar, eólica e hidrelétrica, para produzir Combustível Sustentável para Aviação (SAF), amônia verde, hidrogênio verde, produtos químicos e biocombustíveis. Ela tem uma meta ambiciosa de 5 MTPA de capacidade de produção até 2030, o que representará uma contribuição significativa para as metas de neutralidade de carbono da Índia e os objetivos globais de descarbonização. A empresa já tomou uma decisão definitiva de investimento referente a um plano de 1 MTPA de amônia verde em Kakinada, Andhra Pradesh, na costa leste da Índia.

Mahesh Kolli, fundador do Greenko Group & AM Green, declarou: "Estamos comprometidos em contribuir para a ambição da Índia de emergir como um exportador de energia sustentável e estamos felizes em fazer parceria com a DP World para construir uma infraestrutura de alto nível para o movimento global de moléculas sustentáveis. Essa parceria estratégica nos permitirá exportar de maneira eficiente amônia, metanol e outros combustíveis sustentáveis, aprimorando a cadeia de suprimentos sustentáveis global e apoiando a transição global para uma economia de baixo carbono."

Yuvraj Narayan, CEO adjunto do Grupo e CFO, DP World Group, afirmou: "A DP World tem como objetivo ser fundamental para o futuro do comércio global, garantindo que tudo o que fazemos tenha um impacto positivo e permanente nas economias e sociedades. Como parte do nosso compromisso em incentivar cadeias de suprimentos sustentáveis, a parceria com a AM Green nos permite utilizar nossa experiência em logística e infraestrutura para facilitar a distribuição global de combustíveis limpos e produtos químicos. Juntos, buscamos desempenhar um papel fundamental na promoção de uma economia de baixo carbono e no avanço das metas globais de sustentabilidade."

Sobre a AM Green: a AM Green foi criada pelos fundadores do Greenko Group, um dos principais conglomerados de energia renovável da Índia. O Greenko Group tem experiência na produção, posse e operação de ativos renováveis e está no processo de construção de grandes instalações de armazenamento por bombeamento de circuito fechado, que permitirão o fornecimento de energia 24 horas por dia a uma taxa muito competitiva. Os fundadores definiram a AM Green como uma nova plataforma de transição energética. A AM Green tem como objetivo produzir combustível sustentável para aviação, amônia verde, hidrogênio verde, produtos químicos sustentáveis e biocombustíveis, além de criar parcerias e serviços relacionados à tecnologia por meio de suas várias áreas de negócios, que estão localizadas nas subsidiárias da AM Green. A AM Green será responsável pela produção de produtos químicos sustentáveis, hidrogênio verde e biocombustíveis. A AM Green está comprometida em produzir amônia verde em larga escala em várias localidades na Índia. O objetivo é obter uma capacidade de 5 MTPA de amônia verde até 2030, o que contribuirá diretamente para as metas de neutralidade de carbono da Índia, ao mesmo tempo em que apoia os mercados da OCDE em suas ações de descarbonização. Essa produção será equivalente a 1 MTPA de hidrogênio verde, o que representa um quinto da meta da Índia para produção de hidrogênio verde e 10% da meta da Europa para importações de hidrogênio verde.

Sobre a DP World: a DP World está redefinindo o futuro do comércio global para melhorar a vida de todos. Operando em seis continentes com uma equipe de mais de 100.000 funcionários, associamos infraestrutura global e experiência local para oferecer soluções logísticas integradas. Seja em portos e terminais, serviços marítimos, logística e tecnologia, aproveitamos a inovação para criar melhores formas de comércio, minimizando as interrupções desde a produção até a entrega ao cliente. www.dpworld.com

Contato da AM Green : Suheil Imtiaz Relações Públicas e Comunicação Estratégica [email protected] + 91 94401 59289 Contato da DP World: Adal Mirza Vice-presidente do Grupo [email protected] +971 50 628 7856

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2596575/AM_Green.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2490224/AM_GREEN_Logo.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2596574/DP_World_Logo.jpg

FONTE AM Green