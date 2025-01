AM Green und DP World schließen sich zusammen, um Indien als globale Drehscheibe für grüne Moleküle zu etablieren

Diese Partnerschaft zielt darauf ab, 2 MTPA grüne Kraftstoffe zu exportieren, und positioniert Indien als Vorreiter bei den globalen Bemühungen zur Dekarbonisierung.

HYDERABAD, Indien, 14. Januar 2025 /PRNewswire/ – AM Green, ein führendes Unternehmen in der Produktion von grünem Wasserstoff und Ammoniak, hat sich mit DP World, einem weltweit führenden Logistikunternehmen, zusammengetan, um eine nachhaltige Lieferkette für grüne Kraftstoffe und Chemikalien zu schaffen. Diese Zusammenarbeit wird die weltweiten Bemühungen um die Dekarbonisierung erheblich verstärken, da sie nahtlose Exporte in wichtige Verbrauchermärkte ermöglicht.

AM Green Ammonia Plant and Port Infrastructure at Kakinada, India DP_World

Im Rahmen der im Dezember unterzeichneten Absichtserklärung werden DP World und AM Green gemeinsam eine Logistik- und Lagerinfrastruktur entwickeln, um den weltweiten Export von 1 Million Tonnen (MTPA) grünem Ammoniak und 1 MTPA grünem Methanol zu erleichtern. Dazu gehören:

§ Entwicklung der Hafeninfrastruktur in den AM Green Net-Zero Industrial Clusters zur Erleichterung des weltweiten Exports,

§ Aufbau einer Bunkerinfrastruktur in Dubai, Indien und Südostasien für grünes Ammoniak und Methanol aus AM Green-Anlagen,

§ Aufbau einer strategischen Terminalinfrastruktur in der Europäischen Union, im Fernen Osten und in den Vereinigten Arabischen Emiraten, um die erforderliche kohlenstofffreie Lieferkette zur Unterstützung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu schaffen.

AM Green entwickelt mehrere Projekte in ganz Indien, bei denen erneuerbare Energiequellen wie Solar-, Wind- und Wasserkraft zur Herstellung von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF), grünem Ammoniak, grünem Wasserstoff, Chemikalien und Biokraftstoffen genutzt werden. Es hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2030 eine Produktionskapazität von 5 MTPA zu erreichen, die einen wesentlichen Beitrag zu Indiens Netto-Null-Zielen und den globalen Dekarbonisierungszielen leisten wird. Das Unternehmen hat bereits eine endgültige Investitionsentscheidung für ein 1 MTPA Green Ammonia Projekt in Kakinada, Andhra Pradesh an der Ostküste Indiens getroffen.

Mahesh Kolli, Gründer, Greenko Group & AM Green, erklärte: „Wir sind entschlossen, Indiens Bestreben, ein Exporteur grüner Energie zu werden, zu unterstützen, und wir freuen uns, mit DP World zusammenzuarbeiten, um eine erstklassige Infrastruktur für den globalen Transport grüner Moleküle aufzubauen. Diese strategische Partnerschaft wird es uns ermöglichen, umweltfreundliches Ammoniak, umweltfreundliches Methanol und andere nachhaltige Kraftstoffe effizient zu exportieren, die globale grüne Lieferkette zu verbessern und den globalen Wandel zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu unterstützen."

Yuvraj Narayan, Group Deputy CEO und CFO der DP World Group, sagte: „DP World möchte für die Zukunft des globalen Handels von entscheidender Bedeutung sein und sicherstellen, dass alles, was das Unternehmen tut, einen langfristigen positiven Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft hat. Im Rahmen unseres Engagements für nachhaltige Lieferketten ermöglicht uns die Partnerschaft mit AM Green, unser Know-how in den Bereichen Logistik und Infrastruktur zu nutzen, um die weltweite Verteilung sauberer Kraftstoffe und chemischer Produkte zu erleichtern. Gemeinsam wollen wir eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und der Förderung globaler Nachhaltigkeitsziele spielen."

Informationen zu AM Green: AM Green wird von den Gründern der Greenko Group gefördert, die zu den führenden indischen Konglomeraten für erneuerbare Energien gehört. Die Greenko Group hat Erfahrung mit dem Bau, dem Besitz und dem Betrieb von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und ist dabei, große Pumpspeicherkraftwerke mit geschlossenem Kreislauf zu errichten, die eine Stromversorgung rund um die Uhr zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis ermöglichen werden. Die Gründer haben AM Green als eine neue Plattform für die Energiewende gegründet. Das Ziel von AM Green ist die Herstellung von nachhaltigem Flugkraftstoff, grünem Ammoniak, grünem Wasserstoff, grünen Chemikalien und Biokraftstoffen sowie der Aufbau entsprechender Technologiepartnerschaften und Dienstleistungen über seine verschiedenen Geschäftsbereiche, die in den Tochtergesellschaften von AM Green angesiedelt sind. AM Green wird die Produktion von grünen Chemikalien, grünem Wasserstoff und Biokraftstoffen beherbergen. AM Green ist bestrebt, grünes Ammoniak in großem Maßstab an mehreren Standorten in Indien zu produzieren. Ziel ist es, bis 2030 eine grüne Ammoniakkapazität von 5 MTPA zu erreichen, die direkt zu Indiens Netto-Null-Zielen beiträgt und gleichzeitig die OECD-Märkte bei ihren Dekarbonisierungsbemühungen unterstützt. Diese Produktion entspricht 1 MTPA grünem Wasserstoff, was einem Fünftel des indischen Ziels für die Produktion von grünem Wasserstoff und 10 % des europäischen Ziels für die Einfuhr von grünem Wasserstoff entspricht.

Informationen zu DP World: DP World gestaltet die Zukunft des globalen Handels neu, um das Leben überall zu verbessern. Wir sind auf sechs Kontinenten mit einem Team von über 100.000 Mitarbeitern tätig und kombinieren globale Infrastruktur und lokales Fachwissen, um nahtlose Lieferkettenlösungen anzubieten. Von Häfen und Terminals bis hin zu Schifffahrtsdiensten, Logistik und Technologie setzen wir Innovationen ein, um bessere Wege für den Handel zu schaffen und Störungen von der Fabrikhalle bis zur Tür des Kunden zu minimieren. www.dpworld.com

