AM Green y DP World unen fuerzas para imponer a la India como un centro mundial de moléculas verdes

Con el objetivo de exportar 2 MTPA de combustibles ecológicos, esta alianza posiciona a la India como líder en los esfuerzos de descarbonización global.

HYDERABAD, India, 14 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- AM Green, líder en la producción de hidrógeno y amoniaco ecológicos, se asoció con DP World, líder mundial en logística, para crear una cadena de suministro sostenible para combustibles y productos químicos ecológicos. Esta colaboración mejorará significativamente los esfuerzos de descarbonización global, al permitir exportaciones sin interrupciones a mercados de consumo clave.

AM Green Ammonia Plant and Port Infrastructure at Kakinada, India DP World Logo

En virtud de la Carta de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés), firmada en diciembre, DP World y AM Green desarrollarán conjuntamente la infraestructura de logística y almacenamiento para facilitar la exportación global de 1 millón de toneladas por año (MTPA, por sus siglas en inglés) de amoniaco verde y 1 MTPA de metanol verde. Esto incluye:

Desarrollo de infraestructura portuaria en los clústeres industriales AM Green Net-Zero para facilitar las exportaciones globales,

en los clústeres industriales AM Green Net-Zero para facilitar las exportaciones globales, Desarrollo de infraestructura de abastecimiento de combustible en Dubái, India y el Sudeste Asiático para el amoniaco verde y el metanol suministrados por las plantas de AM Green,

en Dubái, India y el Sudeste Asiático para el amoniaco verde y el metanol suministrados por las plantas de AM Green, Establecimiento de una infraestructura de terminal estratégica en la Unión Europea, el Lejano Oriente y los Emiratos Árabes Unidos para proporcionar la cadena de suministro con cero emisiones de carbono, necesaria para apoyar su transición a una economía con bajas emisiones de carbono.

AM Green desarrolla múltiples proyectos en toda la India, utiliza fuentes de energía renovables, incluida la energía solar, eólica e hidroeléctrica, para producir combustible de aviación sostenible (SAF, por sus siglas en inglés), amoniaco ecológico, hidrógeno ecológico, productos químicos y biocombustibles. Tiene un ambicioso objetivo de 5 MTPA de capacidad de producción para 2030, que hará una contribución significativa a los objetivos de cero neto de la India y a los objetivos de descarbonización global. La empresa ya tomó una decisión final de inversión para un plan de amoniaco ecológico de 1 MTPA en Kakinada, Andhra Pradesh, en la costa este de la India.

Mahesh Kolli, fundador de Greenko Group y AM Green, declaró: "Estamos comprometidos en contribuir a la ambición de la India de emerger como un exportador de energía ecológica y estamos entusiasmados de colaborar con DP World en la construcción de una infraestructura de primer orden para el transporte mundial de moléculas verdes. Esta alianza estratégica nos permitirá exportar de manera eficiente amoniaco ecológico, metanol ecológico y otros combustibles sostenibles, para mejorar la cadena de suministro ecológica a nivel mundial y apoyar el cambio global hacia una economía baja en carbono".

Yuvraj Narayan, director general adjunto y director financiero de DP World Group, mencionó: "DP World pretende ser esencial para el futuro del comercio mundial, para asegurar que todo lo que hace tenga un impacto positivo duradero en las economías y las sociedades. Como parte de nuestro compromiso de impulsar cadenas de suministro sostenibles, asociarnos con AM Green nos permite aprovechar nuestra experiencia en logística e infraestructura, para facilitar la distribución a nivel mundial de combustibles limpios y productos químicos. Juntos, aspiramos a desempeñar un papel fundamental para permitir una economía baja en carbono y avanzar en los objetivos de sostenibilidad global".

Acerca de AM Green: AM Green es promovido por los fundadores de Greenko Group, que se encuentra entre los principales conglomerados de energía renovable de la India. Greenko Group tiene experiencia en la construcción, posesión y operación de activos renovables y está en proceso de construir mega activos de almacenamiento bombeados de circuito cerrado, que permitirán el suministro de energía las 24 horas a un ritmo muy competitivo. Los fundadores han establecido AM Green como una nueva plataforma de transición energética. El objetivo de AM Green es producir combustible de aviación sostenible, amoniaco ecológico, hidrógeno ecológico, productos químicos ecológicos y biocombustibles, para establecer asociaciones y servicios tecnológicos relacionados mediante sus diversas verticales comerciales que se encuentran en las subsidiarias de AM Green. AM Green albergará la producción de productos químicos ecológicos, hidrógeno ecológico y biocombustibles. AM Green se compromete a producir amoniaco ecológico a escala en múltiples ubicaciones en la India. El objetivo es alcanzar 5 MTPA de capacidad de amoniaco ecológico para 2030, lo que contribuirá directamente a los objetivos de cero neto de la India, al tiempo que apoya a los mercados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés) en sus esfuerzos de descarbonización. Esta producción será equivalente a 1 MTPA de hidrógeno ecológico, lo que representa una quinta parte del objetivo de la India para la producción de hidrógeno ecológico y el 10 % del objetivo de Europa para las importaciones de hidrógeno ecológico.

Acerca de DP World: DP World remodela el futuro del comercio mundial para mejorar las vidas en todas partes. Operamos en seis continentes con un equipo de más de 100.000 empleados, combinamos la infraestructura global y la experiencia local para ofrecer soluciones integrales para la cadena de suministro. Desde puertos y terminales hasta servicios marítimos, logística y tecnología, aprovechamos la innovación para crear mejores formas de operar, y minimizamos las interrupciones desde la fábrica hasta la puerta del cliente. www.dpworld.com

Contacto de AM Green : Suheil Imtiaz Asuntos públicos y Comunicación estratégica [email protected] + 91 94401 59289 Contacto de DP a nivel mundial: Adal Mirza Vicepresidente del Grupo [email protected] +971 50 628 7856

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2596575/AM_Green.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2490224/AM_GREEN_Logo.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2596574/DP_World_Logo.jpg

FUENTE AM Green