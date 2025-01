AM Green et DP World unissent leurs forces pour faire de l'Inde une plaque tournante mondiale pour les molécules vertes

Avec pour objectif d'exporter 2 MTPA de carburants verts, ce partenariat place l'Inde parmi les leaders dans les efforts mondiaux de décarbonisation.

HYDERABAD, Inde, 14 janvier 2025 /PRNewswire/ -- AM Green, un leader de la production d'hydrogène et d'ammoniac verts, s'est associé à DP World, un leader mondial de la logistique, pour créer une chaîne d'approvisionnement durable pour les carburants et les produits chimiques verts. Cette collaboration intensifiera considérablement les efforts de décarbonisation au niveau mondial en permettant des exportations fluides vers les principaux marchés de consommation.

AM Green Ammonia Plant and Port Infrastructure at Kakinada, India DP_World

Dans le cadre du protocole d'accord signé en décembre, DP World et AM Green développeront conjointement des infrastructures logistiques et de stockage pour faciliter l'exportation mondiale d'un million de tonnes par an (MTPA) d'ammoniac vert et d'un MTPA de méthanol vert. Il s'agit notamment de

§ développer l'infrastructure portuaire à travers les grappes industrielles « zéro net » d'AM Green pour faciliter les exportations mondiales,

§ développer l'infrastructure de soutage à Dubaï, en Inde et en Asie du Sud-Est pour l'ammoniac vert et le méthanol fournis par les usines d'AM Green,

§ mettre en place des infrastructures terminales stratégiques dans l'Union européenne, en Extrême-Orient et aux Émirats arabes unis afin de mettre en place la chaîne d'approvisionnement sans carbone nécessaire pour favoriser leur transition vers une économie à faible émission de carbone.

AM Green développe de nombreux projets à travers l'Inde, en utilisant des sources d'énergie renouvelables, notamment l'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique, pour produire du carburant d'aviation durable (SAF), de l'ammoniac vert, de l'hydrogène vert, des produits chimiques et des biocarburants. Elle s'est fixé l'objectif ambitieux de parvenir à une capacité de production de 5 MTPA d'ici à 2030, ce qui contribuera de manière significative aux objectifs « zéro net » de l'Inde et aux objectifs mondiaux de décarbonisation. L'entreprise a déjà pris une décision finale d'investissement concernant un projet d'ammoniac vert de 1 MTPA à Kakinada, dans l'Andhra Pradesh, sur la côte orientale de l'Inde.

Mahesh Kolli, fondateur de Greenko Group et d'AM Green, a déclaré : « Nous sommes déterminés à contribuer à l'ambition de l'Inde de devenir un exportateur d'énergie verte et nous sommes ravis de nous associer à DP World pour construire une infrastructure de classe mondiale pour le mouvement des molécules vertes dans le monde. Ce partenariat stratégique nous permettra d'exporter efficacement de l'ammoniac vert, du méthanol vert et d'autres carburants durables, ce qui renforcera la chaîne d'approvisionnement verte mondiale et favorisera le passage à une économie à faibles émissions de carbone. »

Yuvraj Narayan, directeur général adjoint et directeur financier du groupe DP World, a déclaré : « DP World entend jouer un rôle essentiel dans l'avenir du commerce mondial, en veillant à ce que toutes ses activités aient un impact positif durable sur les économies et les sociétés. Dans le cadre de notre engagement à promouvoir des chaînes d'approvisionnement durables, le partenariat avec AM Green nous permet de tirer parti de notre expertise en matière de logistique et d'infrastructure pour faciliter la distribution mondiale de carburants propres et de produits chimiques. Ensemble, nous entendons jouer un rôle central dans la mise en place d'une économie à faibles émissions de carbone et dans la réalisation des objectifs mondiaux en matière de développement durable. »

À propos d'AM Green : AM Green bénéficie du soutien des fondateurs du groupe Greenko, qui est l'un des principaux conglomérats indiens dans le domaine des énergies renouvelables. Le groupe Greenko possède de l'expérience dans la construction, la propriété et l'exploitation d'actifs renouvelables et est en train de construire de méga-actifs d'accumulation par pompage en boucle fermée qui permettront de fournir de l'électricité 24 heures sur 24 à un tarif très compétitif. Les fondateurs ont créé AM Green en tant que nouvelle plateforme de transition énergétique. L'objectif d'AM Green est de produire du carburant d'aviation durable, de l'ammoniac vert, de l'hydrogène vert, des produits chimiques verts et des biocarburants, et de mettre en place des partenariats technologiques et des services connexes par l'intermédiaire de ses différents secteurs d'activité, qui sont hébergés dans les filiales d'AM Green. AM Green abritera la production de produits chimiques verts, d'hydrogène vert et de biocarburants. AM Green s'est engagée à produire de l'ammoniac vert à grande échelle sur plusieurs sites en Inde. L'objectif est d'atteindre une capacité de production d'ammoniac vert de 5 MTPA d'ici à 2030, ce qui contribuera directement à la réalisation des objectifs « zéro net » de l'Inde, tout en soutenant les marchés de l'OCDE dans leurs efforts de décarbonisation. Cette production sera équivalente à 1 MTPA d'hydrogène vert, soit un cinquième de l'objectif de l'Inde en matière de production d'hydrogène vert et 10 % de l'objectif de l'Europe en matière d'importations d'hydrogène vert.

À propos de DP World : DP World redessine l'avenir du commerce mondial pour améliorer les conditions de vie partout dans le monde. Présents sur les six continents avec une équipe de plus de 100 000 salariés, nous allions une infrastructure mondiale à une expertise locale pour fournir des solutions de chaîne d'approvisionnement sans faille. Des ports et terminaux aux services maritimes, en passant par la logistique et la technologie, nous misons sur l'innovation pour créer de meilleures façons de faire du commerce, en réduisant au minimum les perturbations entre l'usine et la porte du client. www.dpworld.com

