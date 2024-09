AMS OSRAM E LEDVANCE PROLONGAM PARCERIA DE REPRESENTAÇÃO GLOBAL PARA A PRÓXIMA DÉCADA

PREMSTAETTEN, Áustria, MUNIQUE e GARCHING, Alemanha, 5 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A LEDVANCE continuará a ser a distribuidora exclusiva da marca OSRAM no domínio das lâmpadas de iluminação geral. Além disso, a parceria de representação será alargada para incluir as luminárias de iluminação geral fora da China.

A ams OSRAM e a LEDVANCE concordaram em continuar a parceria de representação de marca registada no domínio das lâmpadas de iluminação geral para além de 2026 e por boa parte da próxima década. Anunciaram ainda que a cooperação será alargada para incluir luminárias de iluminação geral fora da China continental, Hong Kong e Macau, criando uma parceria única. Ambas as partes concordaram em não divulgar os detalhes financeiros da transação.

Desde 2016, a LEDVANCE é a distribuidora exclusiva das marcas OSRAM e SYLVANIA no domínio das lâmpadas de iluminação geral. O sucesso desta parceria levou à extensão e expansão antecipada do acordo de representação da marca OSRAM, enquanto a licença da marca registada SYLVANIA nos EUA e Canadá permanece em vigor. Com a continuidade dos direitos exclusivos de utilização da marca OSRAM relativamente às lâmpadas e a extensão a luminárias modernas fora da China, a LEDVANCE e a AMS OSRAM reforçam a parceria global única no domínio da iluminação geral. Os consumidores poderão encontrar brevemente luminárias inovadoras com a marca OSRAM nas lojas físicas e online.

A LEDVANCE será a principal representante da OSRAM em todo o mundo, com a maior quantidade e variedade de produtos da marca.

"Depois de muitos anos de cooperação bem sucedida, acredito que a LEDVANCE é a parceira ideal para desenvolver a marca OSRAM a nível global no domínio da Iluminação geral", afirma o CEO da OSRAM, Aldo Kamper. "A OSRAM é uma marca sólida em que os consumidores de todo o mundo confiam há muitos anos e este acordo de longo prazo demonstra o valor que a marca continua a representar."

"A licença alargada sob a famosa marca OSRAM permite-nos fazer crescer ainda mais a nossa atividade em todo o mundo", diz o LEDVANCE Executive Senior Vice President Jue Wang.

