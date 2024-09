AMS OSRAM OG LEDVANCE FORLENGER SITT GLOBALE SAMARBEID INN I DET NESTE TIÅRET

PREMSTAETTEN i Østerrike, MÜNCHEN og GARCHING i Tyskland, 5. september 2024 /PRNewswire/ -- LEDVANCE forblir den eksklusive lisensinnehaveren av OSRAM-merket for lamper til generell belysning. I tillegg blir lisensieringssamarbeidet utvidet til å inkludere lysarmaturer for generell belysning utenfor folkerepublikken Kina.

ams OSRAM og LEDVANCE har blitt enige om å fortsette sitt samarbeid for varemerkelisensiering for lamper til generell belysning etter 2026 og langt inn i det neste tiåret. De har også kunngjort at samarbeidet vil bli utvidet til å omfatte armaturer for generell belysning utenfor fastlands-Kina, Hongkong og Macao. Dette gjør samarbeidet unikt. Begge parter har blitt enige om å ikke offentliggjøre økonomiske detaljer om transaksjonen.

Siden 2016 har LEDVANCE vært OSRAMs og SYLVANIAs eksklusive lisenspartner for generell belysning. Dette samarbeidets suksess har ført til en tidlig utvidelse og ekspansjon av lisensavtalen for merket OSRAM, mens lisensen for varemerket SYLVANIA i USA og Canada forblir i kraft. Med den fortsatte eksklusive lisensen til å bruke OSRAM-merket for lamper og utvidelsen til moderne armaturer utenfor folkerepublikken Kina, styrker LEDVANCE og ams OSRAM sitt unike globale samarbeid innen generell belysning. Forbrukere kan se frem til å finne innovative OSRAM-merkede armaturer i butikkene og på nettet veldig snart.

LEDVANCE blir den foretrukne partneren med det største produktomfanget og -sortimentet som selges under OSRAM-merket over hele verden.

«Det vellykkede samarbeidet over mange år, gjør at jeg tror at LEDVANCE er den ideelle partneren i arbeidet med å utvide OSRAM-merket innen generell belysning over hele verden», sier ams OSRAMs administrerende direktør Aldo Kamper. «OSRAM er et sterkt varemerke som forbrukere over hele verden har hatt tillit til i mange år, og denne langsiktige avtalen viser hvilken verdi varemerket fortsatt representerer.»

«Den utvidede lisensen under det berømte OSRAM-merket gjør det mulig for oss å utvide virksomheten vår ytterligere over hele verden», sier LEDVANCE Executive Senior Vice President Jue Wang.

